Selskabsmeddelelse nr. 7 – 2025

København, den 10. februar 2025





Tilbudsdokument fra Copenhagen Capital A/S

Copenhagen Capital A/S har som tidligere meddelt erhvervet 52,7 % af aktiekapitalen i NTR Holding A/S og er derfor forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S.

Copenhagen Capital A/S har i dag offentliggjort vedhæftede tilbudsdokument og anmodet NTR Holding A/S om at offentliggøre dette. Tilbudskursen er i henhold til tilbudsdokumentet:

Indehaverne af A-aktier tilbydes DKK 6,30 kontant pr. A-aktie à nominelt DKK 2

Indehaverne af B-aktier tilbydes DKK 5,00 kontant pr. B- aktie à nominelt DKK 2

Tilbudsdokumentet vil desuden blive sendt via e-mail til alle navnenoterede aktionærer i NTR Holding A/S og vil kunne hentes på selskabets hjemmeside, www.ntr.dk.

Redegørelse fra NTR Holding A/S’ bestyrelse

Bestyrelsen i NTR Holding A/S vil efterfølgende udsende sin redegørelse om købstilbuddet i henhold til § 22 i Bekendtgørelse nr. 636/2020 om overtagelsestilbud.





For yderligere information kontakt:

Ole Steffensen, bestyrelsesformand, e-mail: steffensen@c.dk, mobil: +45 20 45 82 44





Generelle informationer

I henhold til tilbudsdokumentet er købstilbuddet ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod lovgivningen i en sådan jurisdiktion, og tilbudsdokumentet må ikke fremsendes til aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af tilbudsdokument, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende, samt at overholde disse.

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en ”Udelukket Jurisdiktion”), og købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra en Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra en Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer, der modtager tilbudsdokumentet og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette i henhold til tilbudsdokumentet vil ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet.

Vedhæftet fil