Bruno Laforge rejoint Renault Group en tant que Chief Human Resources Officer

Boulogne-Billancourt, le 10 février 2025 – Renault Group a le plaisir d’annoncer que Bruno Laforge, actuellement Chief Human Resources Officer au sein de Capgemini, rejoindra l’entreprise, comme Chief Human Resources Officer à partir du 1er avril 2025. Il succèdera à François Roger et sera membre de la Leadership Team, rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Bruno Laforge, 56 ans, a effectué la majorité de sa carrière au sein des Ressources Humaines, dans différents secteurs centrés sur la tech (Entreprises de Services Numériques, Pharmacie, Pétrole et Gaz, Automobile). Au cours de ces années passées dans des domaines en pleine transition et à la pointe de la technologie, Bruno a travaillé sur le développement des talents et des organisations, faisant de lui un expert de la transformation des compétences et des entreprises.

« Je tiens tout d’abord à remercier François pour son engagement depuis son arrivée dans le Groupe en 2018. Je suis désormais impatient de travailler en étroite collaboration avec Bruno qui aura pour mission de poursuivre et d’accélérer la transformation mondiale de notre entreprise, et ce dans le contexte de changement profond que l’industrie traverse. Sa grande expérience de la gestion des talents, ainsi que son parcours international, seront pour nous un atout essentiel pour faire de Renault Group une ‘great company’ », a indiqué Luca de Meo, CEO de Renault Group.

Fort d’une grande expérience dans des entreprises tech, R&D et industrielles, Bruno a travaillé notamment dans le secteur de l’énergie en tant que Vice-Président des Ressources Humaines et responsable des fusions et acquisitions. Il a ensuite rejoint l'industrie pharmaceutique et Sanofi où il a occupé successivement, pendant 12 ans, le poste de VP RH en R&D, le poste de SVP HR de la BU Vaccins, puis celui de SVP Europe, et enfin SVP, Chief Human Resources Officer & RSE en vue d’une nouvelle organisation de la chimie. Il est actuellement Chief Human Resources Officer au sein de Capgemini, entreprise qu'il a rejoint début 2023, pour en piloter la transformation.

