VINCI - Publication des comptes consolidés certifiés au 31 décembre 2024

Nanterre, le 10 février 2025

Publication des comptes consolidés certifiés au 31 décembre 2024

VINCI annonce la publication de ses comptes consolidés au 31 décembre 2024 (états de synthèse et notes annexes) accompagnés du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.

Les comptes consolidés certifiés au 31 décembre 2024 ainsi que le rapport sur les comptes de l’exercice 2024 sont disponibles en français et en anglais sur le site Internet de VINCI : https://www.vinci.com/finances/investisseurs/information-reglementee/rapports-et-presentations

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com













Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 57 98 62 88

media.relations@vinci.com

Pièce jointe