LHV Groupi 2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

Hoogsa laenuväljastamise ja hoiuste kaasamise toel kujunes aasta lõpp LHV-le tulemuslikuks. Ettevõte täitis finantsplaanis seatud kasumieesmärgi.

AS LHV Group teenis 2024. aastal tugeva ärimahtude kasvu toel kokku 338,3 miljonit eurot netotulusid ehk 11% rohkem kui eelnenud aastal. Aastased neto intressitulud kasvasid 273,3 miljoni euroni (+8%) ja neto teenustasutulud 60,3 miljoni euroni (+24%). 2024. aasta konsolideeritud kulud ulatusid kokku 146,9 miljoni euroni ehk olid 14% kõrgemad kui aasta varem. LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli 2024. aastal 150,3 miljonit eurot, mis on 9,4 miljonit eurot suurem kui 2023. aastal (+7%).

Tütarettevõtetest teenis AS LHV Pank 2024. aastal kokku 140,5 miljonit eurot puhaskasumit, UK Bank Limited 5,8 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 1,6 miljonit eurot ning AS LHV Kindlustus 1,2 miljonit eurot puhaskasumit.

2024. aasta lõpuks suurenes LHV Groupi konsolideeritud varade maht 8,74 miljardi euroni, kasvades aastaga 23% ehk 1,64 miljardi euro võrra. IV kvartalis kasvas varade maht 12%.

LHV konsolideeritud laenuportfell kasvas 2024. aastal 990 miljoni euro võrra 4,55 miljardi euroni (+28%). IV kvartalis kasvas laenuportfell 10% ehk 426 miljoni euro võrra. Ettevõtete laenud kasvasid kvartaliga 328 miljonit eurot ning jaelaenud 98 miljoni euro võrra.

Grupi konsolideeritud hoiuste maht kasvas aastaga 1,18 miljardi euro võrra 6,91 miljardi euroni (+21%). IV kvartalis kasvasid hoiused 624 miljoni euro võrra ehk 10%, seejuures tavaklientide hoiused kasvasid 134 miljoni euro võrra.

LHV poolt juhitud fondide koondmaht suurenes aastaga 39 miljoni euro võrra 1,56 miljardi euroni (+3%). Aasta viimasel kvartalil kasvas fondide maht 37 miljoni euro võrra (+2%).

Finantsvahendajatest klientidega seotud töödeldud maksete arv oli 2024. aastal kokku 74,8 miljonit makset (+51% võrreldes 49,5 miljoni maksega 2023. aastal). IV kvartalis tehti selliseid makseid 19,8 miljonit ehk 6% rohkem kui III kvartalis.

2024. aasta IV kvartalis ulatus AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum 36,3 miljoni euroni, seda on 1,6 miljonit eurot rohkem kui III kvartalis (+5%). Aastases võrdluses kasvas kvartalikasum 11%. AS LHV Pank teenis IV kvartalis puhaskasumit 34,8 miljonit eurot. LHV Bank Ltd teenis aasta viimasel kvartalil 640 tuhat eurot puhaskasumit, AS LHV Varahaldus 509 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 68 tuhat eurot puhaskasumit. Grupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus oli IV kvartalis 22%.

Grupi konsolideeritud netotulud kasvasid IV kvartalis võrreldes eelmise kvartaliga 2% 84,9 miljoni euroni. Netotulud olid 1% võrra suuremad kui eelmisel aastal. Neto intressitulusid teeniti 66,6 miljonit eurot ja neto teenustasutulusid 17,3 miljonit eurot. Konsolideeritud tegevuskulud olid IV kvartalis 40,8 miljonit eurot ehk 14% suuremad kui III kvartalis ja 13% suuremad kui aasta tagasi.





Kasumiaruanne, tuhandetes eurodes IV kv 2024 III kv 2024 IV kv 2023 Neto intressitulu 66 556 67 426 67 670 Neto teenustasutulu 17 324 14 630 14 264 Neto finantstulud -198 799 480 Muud tegevustulud 1 190 354 1 243 kindlustustegevuse tulem 49 357 371 Tulud kokku 84 921 83 566 84 029 Personalikulu -22 831 -19 499 -17 765 Kontorikulud -715 -801 -872 IT kulud -4 270 -3 612 -4 067 Turunduskulud -2 086 -1 298 -1 117 Muud tegevuskulud -10 885 -10 702 -12 366 Kulud kokku -40 786 -35 911 -36 187 Ärikasum 44 136 47 655 47 841 Kasum enne allahindlusi 44 136 47 655 47 841 Laenude allahindlus -1 085 -7 277 -9 430 Tulumaksukulu -6 733 -5 681 -5 643 Puhaskasum 36 318 34 698 32 768 Vähemusosaluse osa 566 312 231 Emaettevõtte aktsionäride osa kasumist 35 752 34 386 32 537







Puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,11 0,11 0,10 Lahustatud puhaskasum aktsia kohta, eurodes 0,11 0,10 0,10





Bilanss, tuhandetes eurodes dets.24 sept.24 dets.23 Raha ja raha ekvivalendid 3 818 305 3 376 016 3 119 394 Finantsvarad 309 804 259 933 340 341 Laenud klientidele 4 591 906 4 168 778 3 591 517 Laenude allahindlus -39 813 -42 543 -29 725 Nõuded klientide vastu 5 367 10 598 49 505 Muud varad 50 742 47 567 54 559 Varad kokku 8 736 311 7 820 348 7 125 590 Nõudmiseni hoiused 4 855 101 4 160 516 3 808 162 Tähtajalised hoiused 2 055 009 2 125 844 1 922 843 Saadud laenud 927 686 679 550 563 634 Võlgnevused klientidele 7 837 795 6 965 910 6 294 639 Muud kohustused 93 601 108 605 147 934 Allutatud laenud 126 257 106 079 126 652 Kohustused kokku 8 057 653 7 180 595 6 569 225 Omakapital 678 657 639 754 556 365 sh vähemusosaluse osa 8 571 8 006 7 937 Kohustused ja omakapital kokku 8 736 311 7 820 348 7 125 590

LHV Group jätkas 2024. aastal kiiret kasvu. Tugevat aastalõppu mõjutasid heal tasemel klientide aktiivsus ja varasemast suuremad teenustasutulud. Intressitulu vähenemist leevendas laenuportfelli tugev kasv. Portfelli hea kvaliteedi ning makromajandusliku olukorra paranemisest tulenevalt vähendas LHV allahindlusi. Uuendatud finantsplaan sai aasta lõpuks täpselt täidetud.

LHV Panga klientide arv kasvas IV kvartalis 10 900 võrra 455 tuhande kliendini. Aastaga suurenes panga klientide arv 38 000 võrra ehk enam kui 9%. Ka aasta lõpus kasutasid kliendid LHV pangateenuseid aktiivselt, vähenenud intressitulusid korvasid paremad teenustasutulud, eelkõige investeerimispangandusest. Kuivõrd intressitulud on ka edaspidi surve all, on pank pööramas tähelepanu efektiivsust tõstes kulude piiramisele. Sellega seoses teatas LHV Pank detsembris koondamisest, millega vähendas töötajaskonda 44 inimese võrra.

Laenude väljastamine aasta viimastel kuudel elavnes ja IV kvartalis kasvas LHV Panga laenuportfell 300 miljoni euro võrra. Laenuportfelli kvaliteet on püsinud plaanitust tugevamana, laenude allahindluseid vähendati. LHV Panga hoiused suurenesid aasta viimasel kvartalil 577 miljoni euro võrra, sellest 180 miljonit tulenes tavaklientide ja 450 miljonit finantsvahendajate hoiustest, platvormihoiuseid vähendati. Hoiuste kasvatamist hoiab pank endiselt fookuses. Oktoobri alguses emiteeris pank ka 250 miljoni euro väärtuses pandivõlakirju.

Detsembri alguses kuulutas Financial Times'i ajakiri The Banker LHV aasta parimaks pangaks Eestis. IV kvartalisse jäi mitme olulise koostööprojekti ülevaatamine: LHV on järgnevatel aastatel nii Eesti jalgpalli kui ka laskesuusatamise peatoetaja.

Ühendkuningriigis tegutseva LHV Banki laenuportfell kasvas teist kvartalit järjest enam kui poole võrra. Laenuportfell suurenes 126 miljonit eurot, krediidikomitee poolt on heaks kiidetud ent väljastamata veel 119 miljoni euro ulatuses laene. Laenuportfelli kvaliteet on üldiselt tugev. LHV Banki hoiuste maht suurenes 70 miljoni euro võrra, kokku on neid kaasatud ligi 11600 hoiustajalt. Finantsvahendajate maksete maht tõusis aasta lõpus rekordtasemele.

Detsembris avas LHV Bank uue mobiilipanga esimestele klientidele, mille kaudu saavad eraisikud avada konto ja teha makseid. Edasi jätkub pakkumise ja äpi täiustamine ning ees seisab nende laiem tutvustamine turule, et kaasata hoiuseid otse jaeklientidelt.

LHV Varahalduse aktiivsete igakuiseid sissemakseid tegevate klientide arv oli aasta lõpuks 114000. II sambasse suuremate sissemaksete tegemiseks esitas avalduse neist ligi 14 000. Hooajaliselt tehti taas aktiivselt sissemakseid III sambasse. Kvartali äritulud ja -kulud jäid eelmise kvartali tasemele. Kasumit mõjutas varasemaga võrreldes tagasihoidlikum finantstulu fondide omaosakute kasvust, kuid finantsplaani õnnestus sellegi poolest edestada.

Aktsiaturgudel oli tehnoloogiaaktsiate ja USA turu eestvedamisel tugev kvartal. LHV juhitud pensionifondide M ja L kvartaalne tootlus oli vastavalt 1,0% ja 0,6%, XL alanes nõrga detsembri taustal 1,4%. Konservatiivsemate fondide XS ja S tootlus 0,8% ja 1,2%. Pensionifond Indeks tõusis 4,2%, pensionifond Roheline kaotas kvartaliga väärtuses 5,7%.

LHV Kindlustuse jaoks andsid aastalõpul tooni tugevad müügitulemused, kuid ka hooajaliselt kasvanud kahjujuhtumid. Jõus olevate poliiside ja klientide arv on stabiilses kasvutrendis. Head müügitulemust näitasid enamik kindlustusliikidest. Kindlustusteenuse tulu jätkas kasvu, samas tõusid tegevuskulud. Bruto tekkinud kahjud kasvasid veidi kiiremini võrreldes teenitud tuluga. Aasta kokkuvõttes teenis LHV Kindlustus 1,2 miljonit puhaskasumist ja edestas seega finantsplaani.

LHV Groupi aastaseks kulu/tulu suhteks kujunes 43,4%, omakapitali tootluseks 24,5%. Grupi likviidsus ja kapitaliseeritus püsivad tugevad. Novembris viis LHV Group läbi eduka allutatud võlakirjade pakkumise, kaasates investoritelt 20 miljonit eurot kapitali. 2025. aasta finantsplaani ja viieaastase prognoosi avalikustab LHV Group 13. veebruaril.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Maailmas toimuvad muutused on ilmselt viimase poole sajandi suurimad. Oleme tunnistajaks geopoliitiliste ambitsioonide kasvule, majanduse struktuursetele muutustele, vabakaubanduse vähenemisele ning tehnoloogia arengu eksponentsiaalsele kasvule.

Erinevatest tuulte suundadest hoolimata oli 2024. aasta LHV jaoks edukas. Suutsime järelevalve vahetuse järgselt taastada ajalooliselt ambitsioonika ärimahtude kasvu. Tugeva 1 miljardi euro ehk 28% suuruse laenuportfelli kasvu ja kõrgema baasintressimäära najal saavutasime ajaloo kõrgeimad ärimahud ning majandustulemused.

Eestis oleme ettevõtete laenude võrdluses kasvanud suuruselt teiseks pangaks. Samas kasvavad hoogsalt ka kodulaenude maht ja kindlustusäri. Eesti panga klientide arv kasvas 38 000 võrra ja aktiivsus suurenes kõikides olulistes valdkondades. Ühendkuningriigis ületas ettevõtete laenuportfell aasta lõpuks juba 300 miljoni euro piiri, mistõttu oleme suurendamas oma pikaajalisi ootusi. Seda väljendab ka aasta lõpus turule toodud mobiiliäpp."





LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga ligi 460 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 114 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 170 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee





