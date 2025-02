EssilorLuxottica acquiert la start-up canadienne med-tech Cellview

La technologie propriétaire ultra-grand champ de Cellview permet d'obtenir rapidement et facilement des images de haute qualité de la totalité de la rétine.

Paris, France (11 février 2025) – Poursuivant son engagement à élever les standards de l'industrie et à améliorer la qualité des solutions de santé visuelle, EssilorLuxottica a acquis Cellview Imaging Inc, une start-up canadienne spécialisée dans le diagnostic innovant fondé sur l'imagerie rétinienne. Grâce aux technologies propriétaires de Cellview, le Groupe élargit son portefeuille de solutions et d’instruments d’optique ophtalmique, poursuivant son parcours dans le domaine de la med-tech.

Basée à Toronto, Cellview conçoit et fabrique des instruments innovants et très performants de diagnostic par imagerie grâce à une solide expertise R&D interne. Déjà distribuées en Amérique du Nord, les solutions de Cellview permettent aux professionnels de la vue de diagnostiquer les pathologies rétiniennes grâce à la caméra rétinienne ultra-grand champ capable de capturer des images nettement plus grandes que la plupart des technologies existantes. L'offre de produits de Cellview a été approuvée par la FDA et a obtenu le marquage CE. Elle cible un large marché – des consultations en points de vente aux cliniques d'ophtalmologie- et est prête à être distribuée dans différentes régions, en commençant par l'Europe.

« Nous sommes heureux d'accueillir l'équipe de Cellview au sein d’EssilorLuxottica et de travailler ensemble pour accélérer notre stratégie en matière de santé visuelle. En intégrant une autre entreprise pionnière dotée d’une forte expertise en R&D et sur des solutions d'imagerie de classe mondiale, nous offrirons un portefeuille complet de technologies innovantes aux professionnels de l’ophtalmologie afin de mieux répondre aux besoins de santé visuelle, en constante évolution, et de diagnostic précoce des pathologies rétiniennes. EssilorLuxottica opérant dans le cadre d’un modèle ouvert, nos produits et services restent accessibles à tous les acteurs de l'industrie et nous poursuivons notre démarche visant à élever les standards du marché, continuant ainsi notre parcours dans le domaine de la med-tech. », ont commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d’EssilorLuxottica.

Pièce jointe