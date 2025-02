Roquette redéfinit le paysage du pelliculage pharmaceutique avec une plateforme innovante et performante

Lille – 11 février, 2025 - Roquette lance sa nouvelle plateforme de pelliculage et de dragéification pour formes orales, alliant performance et éco-responsabilité, conçue pour répondre à la demande croissante des marchés pharmaceutiques et nutraceutiques. Il s’agit d’une avancée décisive pour Roquette, lui permettant de proposer l’un des portefeuilles d'excipients les plus larges du marché, avec des solutions fiables et de haute qualité pour répondre aux divers besoins des clients, le tout sur une plateforme unique.

Dotée de la gamme de pelliculage de la marque Tabshield® et des solutions à base végétale de la marque ReadiLYCOAT®, cette plateforme offre des solutions particulièrement innovantes qui accélèrent la production tout en répondant aux besoins d'une population de patients plus diversifiée :

Solutions améliorées : Tabshield® offre dorénavant une large gamme de solutions flexibles et très performantes en matière de pelliculages à libération immédiate ou entérique, tandis que ReadiLYCOAT redéfinit les standards du pelliculage et de la dragéification sans sucre à base de polymères d'origine végétale.

Productivité accrue : Les solutions de pelliculage ReadiLYCOAT® réduisent la durée du procédé de pelliculage par rapport aux solutions traditionnelles, tandis que la solution de mélange à base de xylitol ReadiLYCOAT® XC réduit le temps de dragéification de plusieurs jours à quelques heures.

Respect de l'environnement : Les mélanges ReadiLYCOAT® sont composés d'un polymère soluble dans l'eau et d'origine végétale, réduisant l'utilisation de solvants organiques et les émissions de carbone.





Paul Smaltz, Head of the Pharmaceutical Solutions Business Unit chez Roquette, a déclaré : « Avec cette nouvelle plateforme de solutions de pelliculage, Roquette ne se contente pas de proposer des produits, mais apporte à nouveau des solutions. En accélérant les processus de production ainsi qu’en répondant aux besoins des patients, nous contribuons à façonner l'avenir de l'innovation pharmaceutique. Cette plateforme concrétise notre ambition de répondre aux défis d'une industrie en constante évolution, tout en fournissant des solutions performantes et respectueuses de l'environnement, bénéficiant à la fois aux fabricants et aux utilisateurs finaux. »

Porté par une demande croissante de solutions innovantes et simples d’utilisation, le marché mondial des solutions de pelliculages pharmaceutiques et nutraceutiques devrait atteindre 2,7 milliards d'euros d'ici 2027*. Les pelliculages permettent une meilleure adhérence au traitement en masquant le goût et les odeurs. Ils offrent en outre un enrobage plus lisse pour faciliter la déglutition et permettent par leurs couleurs de différencier les comprimés.

La nouvelle plateforme de Roquette est parfaitement en ligne avec les tendances du marché, proposant aux fabricants un moyen d'offrir durabilité, rapidité et performances supérieures grâce à sa gamme de mélanges prêts à l'emploi.

En 2023, Roquette s'est associée à Kofitech, spécialiste des solutions de pelliculage. Ce partenariat combine l'expertise de Roquette en matière d'innovation à base d’ingrédients d’origine végétale avec le savoir-faire technique de Kofitech, afin de relever les défis du marché des pelliculages.

Il répond également au besoin croissant de soins de santé inclusifs, grâce aux mélanges ReadiLYCOAT® (disponibles en blanc, en transparent ou de couleur personnalisée), ainsi qu’à la solution de dragéification sans sucre ReadiLYCOAT® XC. Ces mélanges allient efficacité, performance et durabilité. De plus, leur solubilité dans l’eau élimine le recours aux solvants organiques, réduisant ainsi l'impact environnemental et les émissions de carbone.

Tabshield® est une marque déposée de Kofitech Co., Ltd.

ReadiLYCOAT® et Lycoat® sont des marques déposées de Roquette Frères.

*Source : Kline

A propos de Roquette

Entreprise familiale, Roquette est un leader mondial des ingrédients d'origine végétale et un fournisseur majeur d'excipients pharmaceutiques. Fondé en 1933, le groupe, actuellement présent dans plus de 100 pays, à travers plus de 30 sites de production, réalise un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards d'euros et emploie près de 10 000 personnes dans le monde.

Depuis des décennies, la vie et la nature sont nos sources d’inspiration. Grâce à nos matières premières d'origine naturelle, nous créons une toute nouvelle gastronomie à base de plantes ; nous proposons des solutions pharmaceutiques qui jouent un rôle clé dans les traitements médicaux ; et nous développons des ingrédients innovants pour les marchés de l'alimentation, de la nutrition et de la santé. Nous nous appliquons à libérer pleinement le potentiel de la nature pour améliorer, soigner et sauver des vies.

Portés par une volonté constante d'innovation et une vision à long terme, nous nous engageons à améliorer le bien-être des personnes partout dans le monde. Nous plaçons le développement durable au cœur de nos préoccupations, en veillant à prendre soin des ressources et des territoires. Nous sommes déterminés à créer un avenir meilleur et plus sain pour toutes les générations.

Pour en savoir davantage sur Roquette, cliquez sur ce lien.

À propos de Kofitech

Kofitech est une société basée en Corée du Sud spécialisée dans les solutions de pelliculage innovantes à destination des industries pharmaceutiques et nutraceutiques.

En mettant l'accent sur la qualité, la performance et la durabilité, Kofitech développe des solutions avancées adaptées pour répondre aux besoins changeants des fabricants et des consommateurs du monde entier.

L'expertise de l'entreprise réside dans la fourniture de solutions de pelliculages polyvalentes et de haute qualité, comprenant des pelliculages à libération immédiate, à libération contrôlée et entériques.

L'engagement de Kofitech envers l'innovation et l'excellence technique l'a positionné comme un partenaire de confiance dans l'industrie, permettant à ses clients d'améliorer les performances des produits, de rationaliser les processus de fabrication et d'améliorer les résultats pour les patients.

Kofitech s'engage à relever les défis du paysage pharmaceutique moderne, en proposant des solutions durables, efficaces et rentables qui répondent aux normes réglementaires mondiales.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de Kofitech. http://www.kofitech.co.kr/

