LHV Groupi 11. veebruari investorkohtumise salvestus

2024. aasta IV kvartali ja 12 kuu finantstulemuste tutvustamiseks korraldas LHV Group 11. veebruaril veebiseminari vormis investorkohtumise. Ettevõtte käekäigust andsid ülevaate LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu ja finantsjuht Meelis Paakspuu.

Ülekannet jälgis 44 huvilist, ülekanne tehti Zoomi platvormi vahendusel.

Investorkohtumise salvestus on järelvaadatav LHV Youtube'i kanalil: https://www.youtube.com/watch?v=jmt0XVLumrU

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga ligi 460 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 114 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 170 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee