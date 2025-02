CIRRO Parcel présentera ses solutions de livraison du dernier kilomètre au stand D12 du salon One to One Retail E-Commerce de Monaco

MONACO, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO Parcel, acteur reconnu dans le domaine de la livraison du dernier kilomètre, sera présent au salon One to One Retail E-Commerce de Monaco. C’est au stand D12 que la société présentera ses solutions logistiques innovantes conçues pour réduire les coûts, optimiser et soutenir l'univers du commerce en ligne.

CIRRO Parcel est un acteur du secteur de la logistique ouvrant pour la première fois son offre au marché européen. En effet, le One to One retail Monaco est l’évènement rassemblant les décideurs du secteur du e-commerce Français. Cela permettra à CIRRO Parcel de démontrer ses solutions de livraison du dernier kilomètre. De l'optimisation, au suivi en temps réel, tout chez CIRRO à vocation à service le e-commerce.

Pour leurs opérations logistiques, les acteurs du e-commerce cherchent un compromis entre compétitivité, rapidité et respect de l'environnement. CIRRO Parcel s’aligne directement sur ces exigences du secteur grâce à sa stratégie d’expansion, qui vise à:

Étendre sa couverture de livraison à 80 % de la population française d’ici 2025.

Agrandir son parc de véhicules à faible émission afin de réduire son impact environnemental.

Fournir un suivi en temps réel et des solutions de livraison optimisées pour les entreprises.

Offrir une expertise renforcée dans les secteurs de la mode, de l’électronique et du sport.

« Nous sommes ravis de renforcer la position de CIRRO Parcel en tant que partenaire de confiance pour la livraison du dernier kilomètre des e-commerçants, des détaillants en ligne, des 3PL et des prestataires de services de logistique. Nous avons hâte d’aller à la rencontre et d’échanger avec des décideurs avant-gardistes en vue d’optimiser leurs coûts, d’améliorer la satisfaction de leurs clients et de façonner l’avenir de la livraison », a déclaré Thibault Payrard, Country Sales Manager chez CIRRO Parcel.

Les participants du salon One to One Retail E-Commerce de Monaco sont invités à visiter le stand D12 où ils pourront découvrir les solutions innovantes proposées par CIRRO Parcel en matière de livraison du dernier kilomètre. Pour prendre contact avec l’équipe, prenez rendez-vous via le système de gestion d’événements.

À propos de CIRRO Parcel

CIRRO Parcel nouvel acteur national de la livraison du dernier kilomètre, intègre des ressources de premier plan en termes de partenaires de livraison, en vue de créer son propre réseau. S’adressant à des secteurs allant de la mode à l’électronique en passant par le sport, CIRRO Parcel fournit des solutions de transport optimisées en termes de coûts et de suivi en temps réel afin de garantir la transparence et l’efficacité de chaque livraison. C’est dans une optique de durabilité engagée que CIRRO Parcel étend son réseau et étoffe son parc de véhicules neutres en carbone afin de bâtir un avenir plus vert pour la logistique du commerce électronique.

