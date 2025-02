Le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire célèbre le Jour de l’agriculture canadienne

OTTAWA, Ontario, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui marque le Jour de l’agriculture canadienne, une célébration des contributions vitales apportées par toutes les personnes impliquées à chaque étape de la chaîne de valeur qui soutiennent la prospérité et le bien-être de notre nation. Le Jour de l’agriculture canadienne est l’occasion pour nous tous d’exprimer notre gratitude à ceux qui travaillent sans relâche pour nourrir nos communautés de manière durable, innovante et digne de confiance.

« Le Jour de l’agriculture canadienne nous rappelle que notre système alimentaire est plus qu’une simple source de nourriture. C’est un élément fondamental de notre identité nationale », a déclaré Lisa Bishop-Spencer, directrice exécutive du Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA). « Des gardiens de nos terres aux pionniers de l’innovation agricole, chacun d’entre nous a un rôle à jouer pour que le système alimentaire canadien reste fiable, durable et résilient face aux défis mondiaux ».

Lors du rassemblement des chefs de file de l’industrie à l’occasion de la conférence Nourrir l’avenir, le CCIA insistera sur la nécessité de collaborer pour renforcer le lien entre les Canadiens et leur système alimentaire. Il est essentiel d’unir les parties prenantes du secteur, d’amplifier leurs voix et de leur donner une plateforme pour partager leurs histoires.

Le système alimentaire canadien est une priorité nationale et se définit par ses modes de fonctionnement innovants et durables. L’innovation dans l’agriculture n’est pas un choix, mais une nécessité. Elle garantit que les denrées alimentaires restent abordables, sûres et produites de manière durable, tout en renforçant l’économie, en créant des emplois et en positionnant le Canada en tant que leader mondial de la production alimentaire.

« La confiance dans le système alimentaire canadien est plus importante que jamais : il ne s’agit pas seulement d’alimentation, mais aussi de notre identité en tant que pays », a souligné Mike Dungate, président du conseil d’administration du CCIA. « Grâce à notre travail au sein du CCIA, nous renforçons le lien entre le système alimentaire et les Canadiens, en veillant à ce qu’il soit reconnu comme une valeur fondamentale qui façonne notre économie, nos communautés et notre mode de vie ».

À propos du CCIA

Le Centre canadien pour l’intégrité alimentaire (CCIA) est un organisme sans but lucratif qui se consacre à bâtir la confiance du public dans le système alimentaire canadien. Grâce à la collaboration, à la recherche et à l’engagement, le CCIA travaille avec les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur afin d’améliorer la compréhension, de favoriser la transparence et de veiller à ce que le système alimentaire canadien demeure un pilier de la fierté et de la résilience nationales.

Pour en savoir plus, visitez integritealimentaire.ca

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter :

Annette Goerner

annette@sparkadvocacy.ca

613 818-6941