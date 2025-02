Saaswedo accueille Ron Rijkenberg en qualité de Sales Executive Europe

Saaswedo, société française spécialisée dans la gestion de la performance durable de la Digital Workplace des entreprises, renforce son équipe de direction en annonçant l’arrivée de Ron Rijkenberg au poste de Sales Executive Europe. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour l’entreprise et va lui permettre de renforcer son leadership à l’échelle européenne.

Dans le cadre de sa mission, Ron devra définir et déployer une stratégie commerciale ambitieuse pour positionner Saaswedo en tant qu‘acteur incontournable sur le marché du TEM en Europe. Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur la qualité et l’étendue de l’offre de Saaswedo et sur ses nombreuses références. Basé aux Pays-Bas, Ron jouera également un rôle d’accélérateur des échanges avec les autres structures européennes du groupe EPSA.

Ron RIJKENBERG, Sales Executive Europe : « Aujourd'hui la complexité des solutions techniques basées sur la diversité des licences, des services, des connexions et des abonnements nécessaires pour fournir environnement de travail numérique flexible représente un défi important pour la plupart des organisations. Le besoin d’apporter de la visibilité et un contrôle sur ces solutions est en constante augmentation. Je suis ravi d’apporter mon expérience internationale et mon enthousiasme au service de Saaswedo pour développer le rôle important qu’il exerce dans la maîtrise de la digital workplace. »

Christian COR, CEO : « Nous sommes fiers d’accueillir Ron au sein de nos équipes. Sa parfaite connaissance de notre marché en Europe va nous permettre de mener à bien nos ambitions et de mettre en œuvre une stratégie commerciale de qualité, au service des grandes organisations. Nous bénéficions aujourd’hui de toutes les ressources nécessaires pour lancer notre plan de développement à large échelle et annoncer bientôt de nouveaux succès. »