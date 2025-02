CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON

Nanterre, le 11 février 2025

VINCI place avec succès 400 millions d’euros d’obligations convertibles synthétiques remboursables uniquement en numéraire

VINCI a procédé aujourd’hui avec succès au placement d’obligations convertibles synthétiques remboursables uniquement en numéraire, donc sans effet dilutif, d’un montant de 400 millions d’euros d’une maturité de 5 ans venant à échéance le 18 février 2030 (les « Obligations ») auprès d’investisseurs institutionnels. Concomitamment, VINCI procède à l’achat d’options d’achat à dénouement uniquement en numéraire portant sur les Actions (les « Options ») en vue de couvrir son exposition économique en cas d’exercice du droit de conversion attaché aux Obligations.

Compte tenu de la demande des investisseurs, la taille initiale de l’émission des Obligations de 375 millions d’euros a été augmentée à 400 millions d’euros .

Le produit net de l’émission des Obligations a pour objet de financer les besoins généraux de VINCI et l’achat des Options.

Les Obligations seront émises au pair le 18 février 2025, date prévue de règlement-livraison des Obligations, et remboursées au pair le 18 février 2030. Elles porteront intérêt à un taux nominal annuel de 0,70 % payable semi-annuellement à terme échu le 18 août et le 18 février de chaque année, à compter du 18 août 2025. La valeur nominale unitaire des Obligations s’élève à 100 000 euros.

Le prix de conversion initial fera ressortir une prime de conversion de 20 % par rapport au prix de référence. Le prix de référence sera égal à la moyenne arithmétique des cours moyens quotidiens de l’Action en euros, pondérés par les volumes de transactions, sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sur la période de 5 jours de bourse consécutifs qui s’étend du 12 février 2025 au 18 février 2025 (la « Période de Référence »). Le ratio de conversion initial des Obligations sera déterminé le 18 février 2025 et correspondra à la valeur nominale unitaire des Obligations divisée par le prix de conversion initial.

Le prix de référence, le prix de conversion initial et le ratio de conversion initial seront annoncés par VINCI par communiqué de presse à l’issue de la Période de Référence le 18 février 2025.

Il est prévu que les contreparties des Options mettent en place des opérations de couverture des Options au moyen d’achats ou de ventes d’Actions ou de toutes autres transactions, sur les marchés et hors marchés, à tout moment, et en particulier pendant la Période de Référence ainsi qu’à la suite d’une conversion ou en cas de remboursement anticipé des Obligations.

Dans le cadre de cette émission, VINCI a consenti un engagement d’abstention relatif aux Actions et titres donnant accès au capital de VINCI qui expirera 60 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

Natixis a agi en qualité de conseil en structuration des Obligations et des Options et, avec BNP PARIBAS et Morgan Stanley, en qualité de coordinateur global et de chef de file et teneur de livre de l’émission des Obligations. Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale ont agi en qualité de teneurs de livre de l’émission des Obligations.

Les Obligations ont fait exclusivement l’objet d’un placement privé international avec construction accélérée d’un livre d’ordre auprès d’investisseurs institutionnels, ou de toute autre manière n’impliquant aucune offre au public, en dehors des États-Unis d’Amérique, de l’Australie, de l’Afrique du Sud, du Canada et du Japon. Aucun prospectus, document d'offre ou autre document similaire ne sera préparé dans le cadre de l’offre des Obligations.

VINCI a l’intention de demander l’admission des Obligations aux négociations sur Euronext AccessTM (ex-marché libre d’Euronext à Paris).

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des Obligations, et l’émission des Obligations ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays, y compris en France.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

AVERTISSEMENT

Information disponible

L’émission des Obligations n’a pas donné lieu à l’établissement d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Des informations détaillées sur VINCI (la « Société »), notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document d’enregistrement de la Société déposé auprès de l’AMF le 28 février 2024 sous le numéro D.24-0071 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l’ensemble des communiqués de presse de la Société dont le communiqué sur les résultats annuels 2024 de VINCI en date du 6 février 2025 et les états financiers consolidés annuels 2024 de VINCI, sur le site Internet de VINCI (https://www.vinci.com).

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

