L’azienda italiana EOLO sceglie la rete 5G SA Core di Mavenir, che diventa la prima rete FWA 5G mmWave standalone in Europa

RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, il fornitore di infrastrutture di rete cloud-native che sta progettando il futuro delle reti, è stato scelto dall’innovativo operatore di telecomunicazioni EOLO, il più grande provider italiano di soluzioni di accesso fisso wireless(FWA) a banda larga, per fornire la rete 5G SA Core alla sua innovativa rete di accesso wireless fisso Gbps. È tra le prime reti 5G FWA standalone al mondo a utilizzare le onde mmWave (onde millimetriche) e fornirà un accesso a Internet a banda larga ultra-veloce ed economicamente vantaggioso nelle aree italiane non raggiunte dalla connettività in fibra.

La rete 5G SA Core di Mavenir è stata scelta da EOLO per i suoi eccezionali livelli di flessibilità e interoperabilità. La rete di Mavenir lavorerà in sinergia con User Plane Function (UPF) di 6Wind, segnando una novità assoluta nel settore dell’interoperabilità, con successiva implementazione commerciale tra Session Management Function (SMF) e User Plane Function (UPF) di due diversi fornitori.

La rete 5G SA Core di Mavenir fornirà unità di dati sia IP che Ethernet (IPDU ed EPDU), un risultato mai raggiunto prima in un ambiente commerciale.



Stefano Cantarelli, vicepresidente esecutivo di Mavenir, ha dichiarato:“Stiamo realizzando una delle più entusiasmanti ed innovative reti 5G FWA al mondo, spingendoci oltre i limiti finora conosciuti ed utilizzando le migliori tecnologie basate sul 3GPP, in grado di rispondere alle sfide della connettività rurale. Per questo progetto EOLO ha scelto i migliori partner del settore e Mavenir è orgogliosa di far parte di questo team, apportando la propria leadership nel settore 5G e la propria caratteristica di flessibilità e di agilità”.

Guido Garrone, amministratore delegato di EOLO S.p.A., ha aggiunto:“Mavenir è un partner eccellente. La sua tecnologia 5G Core è proiettata al futuro e l’interoperabilità delle sue soluzioni ha permesso a EOLO di scegliere i migliori partner per ogni componente di questa nuova rete stimolante ed innovativa. Le infrastrutture che stiamo realizzando insieme a Mavenir completeranno la copertura offerta dalla fibra e ricoprono un ruolo fondamentale nel rafforzare le reti e nel guidare la crescita futura del Paese”.

Mavenir offre l’unico software di rete cloud-native end-to-end del settore, basato su tecnologia IA che consente di risparmiare energia, migliorare l’esperienza dell’utente, ottimizzare le risorse, migliorare la sicurezza e la protezione dalle frodi, oltre a favorire la monetizzazione. Le sue funzioni MAVcore sono implementate come microservizi eseguiti in container, utilizzando API aperte per favorire l’integrazione con piattaforme di terze parti e framework di osservabilità. Ciò consente ai CSP come EOLO di erogare i servizi più velocemente, di aumentare l’efficienza e di ridurre i tempi di inattività.

Il portafoglio di soluzioni 5G completo di Mavenir sarà presentato al prossimo MWC di Barcellona che si terrà dal 3 al 6 marzo, padiglione 2, stand 2H60. Per saperne di più sulla presenza di Mavenir alla fiera, visitate il sito https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

Informazioni su Mavenir:

Mavenir costruisce nel presente il futuro delle reti con soluzioni cloud-native basate sull’intelligenza artificiale ed ecosostenibili fin dalla progettazione, consentendo agli operatori di sfruttare al meglio il 5G e di avere accesso a reti intelligenti, automatizzate e programmabili. Le pluripremiate soluzioni di Mavenir, pioniera di Open RAN e forza rivoluzionaria del settore, offrono automazione e monetizzazione alle reti mobili di tutto il mondo, accelerando la trasformazione della rete software per oltre 300 fornitori di servizi di comunicazione in oltre 120 Paesi, al servizio di oltre il 50% degli abbonati a livello globale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.mavenir.com

Informazioni su EOLO:

EOLO è un operatore di telecomunicazioni nazionale, leader nel settore della banda ultra larga wireless (FWA) per i mercati residenziali e commerciali. Garantisce un accesso di alta qualità alla banda ultra larga, concentrandosi sulle aree ad accesso digitale limitato. EOLO è una Benefit Corporation e la prima azienda italiana di telecomunicazioni a ottenere la certificazione B Corp. Serve oltre 7.000 comuni con più di 4.100 BTS(trasmettitori radio). EOLO consente la connessione di 1,6 milioni di persone e 116.000 imprese, amministrazioni pubbliche e professionisti. L’azienda si avvale di una rete di oltre 17.000 persone, tra cui collaboratori, tecnici installatori e partner commerciali presenti su tutto il territorio.

Per maggiori informazioni sui servizi EOLO, visitare il sito www.eolo.it



