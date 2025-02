Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Italienischer Betreiber EOLO wählt Mavenir 5G SA Core für Europas erstes 5G Standalone mmWave FWA-Netzwerk

Die Cloud-native, flexible und agile 5G SA Core-Lösung von Mavenir ermöglicht es EOLO, FWA-Breitbanddienste in schwer zu verbindenden Gebieten in ganz Italien kostengünstig bereitzustellen.

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.