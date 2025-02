L’opérateur italien EOLO choisit la solution 5G SA Core de Mavenir pour le premier réseau FWA mmWave autonome 5G d’Europe 

RICHARDSON, Texas, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, le fournisseur d’infrastructures basées sur le cloud qui bâtit les réseaux de demain, a été sélectionné par l’opérateur de télécommunications innovant EOLO, le plus grand fournisseur d’accès fixe sans fil (FWA) à haut débit d’Italie, afin de fournir la solution 5G SA Core pour son réseau révolutionnaire d’accès fixe sans fil à Gbit/s. Ce déploiement fait partie des premiers réseaux FWA autonomes 5G au monde utilisant les ondes millimétriques et fournira un accès internet ultrarapide et rentable à des régions d’Italie qui ne sont pas desservies par la fibre optique.

La solution 5G SA Core de Mavenir a été choisie par EOLO pour ses niveaux exceptionnels de flexibilité et d’interopérabilité. Cette solution Mavenir opérera aux côtés de la fonction de plan utilisateur (UPF) de 6Wind, marquant une première dans l’industrie en matière d’interopérabilité et de déploiement commercial ultérieur entre les fonctions de gestion de session (SMF) et les fonctions de plan utilisateur (UPF) de deux fournisseurs différents.

La solution 5G SA Core de Mavenir fournira des unités de données IP et Ethernet (IPDU et EPDU), ce qui n’a jamais été fait auparavant dans un environnement réel.

Stefano Cantarelli, vice-président et directeur général de Mavenir, a déclaré : « Il s’agit de l’un des déploiements FWA 5G les plus enthousiasmants et les plus innovants au monde. Il repousse les limites et utilise les meilleures technologies disponibles basées sur le 3GPP pour assurer la connectivité rurale malgré tous les obstacles. EOLO a sélectionné les meilleurs partenaires pour ce projet et Mavenir est particulièrement fière de faire partie de cette équipe, en apportant son leadership 5G et son engagement en matière de flexibilité et d’agilité. »

Guido Garrone, PDG d’EOLO S.p.A., a ajouté : « Mavenir est un excellent collaborateur. Leur cœur 5G est à l’épreuve du temps, et l’interopérabilité de leur solution a permis à EOLO de retenir les meilleurs partenaires pour chaque élément de ce nouveau réseau stimulant et innovant. Les infrastructures que nous bâtissons ensemble viendront compléter la couverture en fibre optique, jouant un rôle essentiel dans le renforcement des réseaux et la croissance future du pays. »

Mavenir propose le seul logiciel de réseau cloud-natif de bout en bout du secteur, sa technologie alimentée par l’IA permettant de réaliser des économies d’énergie, d’améliorer l’expérience utilisateur, d’optimiser les ressources, de renforcer la sécurité et la protection contre la fraude, ainsi que la monétisation. Ses fonctions MAVcore® sont mises en œuvre sous forme de microservices exécutés en conteneurs, utilisant des API ouvertes pour s’intégrer à des plateformes tierces et à des cadres d’observabilité. Cela permet aux FSC comme EOLO de déployer des services plus rapidement, d’augmenter l’efficacité et de réduire les temps d’arrêt.

L’ensemble du portefeuille 5G de Mavenir sera présenté lors du prochain salon MWC Barcelona, du 3 au 6 mars, dans le hall 2, stand 2H60. Pour plus d’informations sur la présence de Mavenir au salon, consultez le site https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

À propos de Mavenir :

Mavenir bâtit aujourd’hui les réseaux de demain grâce à des solutions basées sur le cloud et à l’IA, qui sont écologiques de par leur conception et qui permettent aux opérateurs de tirer parti des avantages de la 5G et de mettre en place des réseaux intelligents, automatisés et programmables. En tant que pionnier de l’Open RAN et innovateur du secteur, Mavenir et ses solutions primées assurent l’automatisation et la monétisation des réseaux mobiles dans le monde entier, accélérant la transformation des réseaux logiciels auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

À propos d’EOLO :

EOLO est un opérateur national de télécommunications, leader dans le domaine des services sans fil à très haut débit (FWA) pour les marchés résidentiels et professionnels. Il garantit un accès de haute qualité à l’ultra-haut débit en se concentrant sur les zones affectées par la fracture numérique. EOLO est une organisation d’utilité publique et la première entreprise de télécommunications italienne à obtenir la certification B Corp. Elle couvre plus de 7 000 municipalités avec plus de 4 100 BTS (émetteurs radio). EOLO connecte 1,6 million de personnes et 116 000 entreprises, administrations publiques et professionnels. La société s’appuie sur un réseau de plus de 17 000 personnes, dont des collaborateurs, des installateurs techniques et des partenaires commerciaux sur l’ensemble du territoire.

Pour plus d’informations sur les services d’EOLO, consultez le site www.eolo.it.

Contact relations publiques de Mavenir :

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com