המפעילה האיטלקית EOLO בחרה את 5G SA Core של Mavenir עבור רשת ה-5G mmWave FWA העצמאית הראשונה באירופה

פתרון ה-5G SA Core מבוסס הענן, הגמיש והזריז של Mavenir, מאפשר ל-EOLO לספק שירותי FWA ברוחב פס חסכוני לאזורים באיטליה בהם יש קשיי התחברות לרשת

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.