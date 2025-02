Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

イタリアの通信事業者エオロ (EOLO)、欧州初の5GスタンドアロンmmWave FWAネットワークにマベニア (Mavenir) の5G SAコアを採用

マベニアのクラウドネイティブで柔軟かつ俊敏な5G SAコアソリューションにより、エオロはイタリア全土の接続が困難な地域に対して、コスト効率の高いFWAブロードバンドサービスを提供可能に

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.