이탈리아 통신사 EOLO, 유럽 최초의 5G 독립형 밀리미터파 FWA 네트워크 구축 위해 Mavenir의 5G SA Core 채택

Mavenir가 제공하는 클라우드 네이티브, 유연하고 기민한 5G SA Core 솔루션, 이탈리아 전역의 연결이 어려운 지역 대상으로 비용 효율적인 FWA 광대역 서비스 제공 실현

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.