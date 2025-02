Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

Pengendali Itali EOLO Memilih Teras 5G SA Mavenir untuk Rangkaian FWA Kendiri mmWave 5G Pertama Eropah

Penyelesaian Teras 5G SA Mavenir yang asli awan, fleksibel dan tangkas membolehkan EOLO menyampaikan perkhidmatan jalur lebar FWA secara kos efektif ke kawasan yang sukar disambungkan merentasi Itali

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.