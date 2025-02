Operadora Italiana EOLO Seleciona Mavenir 5G SA Core Como a Primeira Rede 5G Autônoma mmWave FWA da Europa

RICHARDSON, Texas, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Mavenir, fornecedora de infraestrutura de rede nativa na nuvem que está criando o futuro das redes, foi selecionada pela inovadora operadora de telecomunicações EOLO, a maior fornecedora de banda larga de acesso sem fio fixo (FWA) da Itália, para fornecer o 5G SA Core para sua inovadora rede de acesso sem fio fixo de Gbps. A implantação está entre as primeiras redes FWA autônomas 5G do mundo que usam o mmWave e fornecerá acesso econômico à Internet de banda larga ultrarrápida para áreas em toda a Itália não alcançadas pela conectividade de fibra.

O 5G SA Core da Mavenir foi selecionado pela EOLO por seus excelentes níveis de flexibilidade e interoperabilidade. A solução da Mavenir funcionará ao lado da User Plane Function (UPF - Função de Plano de Usuário) da 6Wind, como a primeira indústria em interoperabilidade, e subsequente implantação comercial entre Session Management Functions (SMF - Funções de Gerenciamento de Sessão) e User Plane Functions (UPF - Funções de Plano de Usuário) de dois fornecedores diferentes.

O Mavenir 5G SA Core fornecerá unidades de dados IP e Ethernet (IPDU e EPDU), o que nunca foi alcançado anteriormente em um ambiente ao vivo.

Stefano Cantarelli, Vice-Presidente Executivo da Mavenir, disse: “Esta é uma das implantações de FWA 5G mais empolgantes e inovadoras do mundo – está ultrapassando limites e usando as melhores tecnologias baseadas em 3GPP disponíveis para fornecer conectividade rural diante de todas as circunstâncias. A EOLO selecionou os melhores parceiros para este projeto e a Mavenir tem orgulho de fazer parte dessa equipe, oferecendo nossa liderança em 5G e compromisso com a flexibilidade e a agilidade.”

Guido Garrone, CEO da EOLO S.p.A., acrescentou: “A Mavenir é uma excelente parceira. Seu 5G Core é preparado para o futuro, e a interoperabilidade da sua solução permitiu que a EOLO escolhesse os melhores parceiros para cada elemento desta nova rede desafiadora e inovadora. As infraestruturas que estamos estabelecendo em conjunto irão complementar a cobertura de fibra, tendo um papel fundamental no fortalecimento das redes e impulsionando o crescimento futuro do país.”

A Mavenir oferece o único software completo de rede nativa em nuvem do setor, com sua tecnologia baseada em IA que permite economia de energia, melhor experiência do usuário, otimização de recursos, segurança aprimorada e proteção contra fraudes, e monetização. Seus MAVcore® são implementadas como microsserviços para execução em contêineres, usando APIs abertas para integração com plataformas de terceiros e estruturas de nível de observação. Isso permite que CSPs como a EOLO implementem serviços mais rapidamente, aumentem a eficiência e reduzam o tempo de inatividade.

O portfólio 5G completo da Mavenir será exibido no próximo MWC Barcelona, de 3 a 6 de março, no Pavilhão 2, Estande 2S60. Para mais informações sobre a presença da Mavenir no evento, visite https://www.mavenir.com/mwc-2025/#request-a-meeting-mwc

Sobre a Mavenir

A Mavenir está estabelecendo hoje o futuro das redes com soluções nativas da nuvem e habilitadas para IA, que são ecológicas por design, capacitando as operadoras a obter os benefícios do 5G e alcançar redes inteligentes, automatizadas e programáveis. Como pioneira da Open RAN e uma comprovada disruptora revolucionária do setor, as soluções premiadas da Mavenir fornecem automação e monetização em redes móveis em todo o mundo, acelerando a transformação da rede de software para mais de 300 provedores de serviços de comunicações em mais de 120 países, que atendem a mais de 50% dos assinantes de todo o mundo. Para mais informação, visite www.mavenir.com

Sobre o EOLO:

A EOLO é uma operadora nacional de telecomunicações, líder em banda ultralarga sem fio (FWA) para os mercados residencial e empresarial. Ela garante acesso de alta qualidade à Ultra Banda Larga com foco em áreas afetadas pela exclusão digital. A EOLO é uma Benefit Corporation e a primeira empresa italiana de telecomunicações a obter a certificação B Corp. Abrange mais de 7.000 municípios com mais de 4.100 BTS (transmissores de rádio). A EOLO conecta 1,6 milhão de pessoas e 116 mil empresas, administrações públicas e profissionais. A empresa conta com uma rede de mais de 17.000 pessoas, incluindo colaboradores, instaladores técnicos e parceiros comerciais em todo o território.

Mais informações sobre os serviços da EOLO estão disponíveis em www.eolo.it

