意大利运营商 EOLO 选用 Mavenir 5G SA 核心网打造欧洲首个 5G 独立组网毫米波 FWA 网络

Mavenir 的云原生 5G SA 核心网解决方案灵活高效,可确保 EOLO 以更具成本效益的方式为意大利难以覆盖的地区提供 FWA 宽带服务

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.