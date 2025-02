Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Hebrew Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

意大利營運商 EOLO 選定 Mavenir 5G SA 核心,建立歐洲首個 5G 獨立毫米波固定無線接入網絡

Mavenir 的雲端原生、靈活敏捷的 5G SA 核心解決方案使 EOLO 能夠以具成本效益的方式,為意大利難以連接的地區提供固定無線接入(FWA)寬頻服務。

February 11, 2025 09:00 ET | Source: Mavenir Systems, Inc. Mavenir Systems, Inc.

Richardson, Texas, U.S.