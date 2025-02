FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG

Delårsrapport

2024-10-01 – 2024-12-31

Fjärde kvartalet 2024-10-01 – 2024-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 177 801 (TEUR 184 302), En minskning med 3,5%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 17 225 (TEUR 17 538).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR

2 575 (TEUR 413).

2 575 (TEUR 413). Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 7 583 (TEUR -7 111).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR -3 207 (TEUR -6 841).

Resultat per aktie uppgick till EUR -0,24

(EUR -0,53).

Perioden 2024-01-01 – 2024-12-31

Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR 698 800 (TEUR 750 165), En minskning med 6,8%.

Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 95 281 (TEUR 113 675).

Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR

37 406 (TEUR 54 978).

37 406 (TEUR 54 978). Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR 35 272 (TEUR 47 574).

Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 14 727 (TEUR 31 970).

Resultat per aktie uppgick till EUR 1,09

(EUR 2,37).

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 15,00 (15,00) svenska kronor, ”SEK”, per B-aktie och 1,5 (1,5) SEK per A-aktie. Styrelsen föreslår också en extra utdelning om 15,00 kronor per B-aktie och 1,5 kronor per A-aktie baserat på det starka kassaflödet, vilken kan hänföras till en mera normaliserad lagernivå.

Egna aktier i bolaget

Per den sista december 2024 ägde bolaget 132 337 B-aktier representerande 0,98 % av kapitalet av A- och B-aktier.

Händelser efter rapportperiodens slut

Den 11 februari beslutade en extra bolagsstämma om makulering av 112 898 B-aktier, varvid innehavet av egna aktier begränsades till 19 439 B-aktier motsvarande 0,15% av kapitalet i A-aktier och B-aktier. Inga andra väsentliga händelser efter periodens slut har noterats.

Finansiell Information

www.fenixoutdoor.se/investor/financial reports

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 den 11 februari 2025.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Denna information är sådan information som Fenix Outdoor International AG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2025 kl.16 00 CET/CEST.

Bilaga