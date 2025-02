Duck Creek Technologies geht eine Partnerschaft mit Worldpay ein, um Zahlungslösungen zu verbessern

BOSTON, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter für smarte Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) und der allgemeinen Versicherung neu definiert, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Worldpay®, einem globalen Branchenführer für Zahlungstechnologien und -lösungen, bekannt.

Die in Duck Creek Payments eingebetteten globalen Zahlungsfunktionen von Worldpay bieten den Versicherern eine lückenlose, End-to-End-Zahlungsmanagement-Plattform, die speziell auf die Versicherungsbranche zugeschnitten ist. Die Ergänzung der Zahlungsfunktionen von Worldpay stärkt die Fähigkeit von Duck Creek, Versicherungsunternehmen weltweit mit seiner Zahlungsplattform zu bedienen, und gewährleistet durch kontinuierliche Technologieinvestitionen die Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit.

„Die Auswahl des richtigen Partners für die Zahlungsabwicklung ist entscheidend, um unseren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten“, so Allan Lacoste, Chief Payments Officer bei Duck Creek Technologies. „Worldpay passt perfekt zu unserer Mission, Versicherungsunternehmen sichere, effiziente und flexible Zahlungslösungen anzubieten. Durch diese Partnerschaft wird Duck Creek Payments noch zuverlässiger, da keine kostspieligen, maßgeschneiderten Integrationen mehr erforderlich sind und branchenführende Zahlungsabwicklungsfunktionen direkt in die Kerntechnologie von Duck Creek eingebettet werden.“

Diese Partnerschaft spiegelt auch das Engagement von Duck Creek wider, seinen Marktplatz zu erweitern, auf dem strategische Zahlungspartnerschaften den Versicherern Zugang zu einer umfassenden Palette innovativer Zahlungslösungen bieten, die auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die Technologie von Worldpay ist ein entscheidender Bestandteil der Lösung von Duck Creek Payments, was ihre Rolle innerhalb des Ökosystems des Unternehmens unterstreicht.

„Durch die Zusammenarbeit mit Duck Creek verwirklichen wir unser gemeinsames Ziel, die Zahlungslösungen für die Versicherungsbranche zu modernisieren“, sagte Jason Pavona, General Manager für Nordamerika bei Worldpay. „Die Integration unserer fortschrittlichen Zahlungstechnologien in Duck Creek Payments gibt Versicherungsträgern die Werkzeuge an die Hand, um Komplexität zu reduzieren, eine bessere Kundenerfahrung zu bieten und sich auf einem zunehmend dynamischen Markt zurechtzufinden.“

Duck Creek Payments bietet einen beispiellosen Mehrwert und stellt sicher, dass Versicherer von einem nahtlosen, zukunftsfähigen Zahlungserlebnis profitieren, das sich mühelos in die bestehenden Kernsysteme integriert. Darüber hinaus können Versicherer Zahlungen einfacher und kostengünstiger abwickeln und ihren Kunden eine größere Zahlungsflexibilität bieten, einschließlich der Option „Jetzt kaufen, später zahlen“ (Buy Now, Pay Later; BNPL).

Über Worldpay

Worldpay ist ein branchenführendes Unternehmen für Zahlungstechnologien und -lösungen mit einzigartigen Lösungen, die den Omni-Commerce weltweit vorantreiben. Unsere Verarbeitungslösungen ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, Zahlungen persönlich und online von überall auf der Welt entgegenzunehmen, zu tätigen und zu verwalten. Jährlich wickeln wir über 50 Milliarden Transaktionen in 146 Ländern und 135 Währungen ab. Wir helfen unseren Kunden, effizienter, sicherer und erfolgreicher zu werden. Für weitere Informationen besuchen Sie worldpay.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, X oder Facebook.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der globale Anbieter von intelligenten Lösungen, der die Zukunft der Schaden-/Unfall- und der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle sind über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X.

