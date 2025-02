Duck Creek Technologies Faz Parceria com a Worldpay para Aprimorar Soluções de Pagamentos

BOSTON, Feb. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedade e acidentes (P&C) e geral, anunciou hoje sua parceria estratégica com a Worldpay®, líder global em tecnologia e soluções de pagamentos para a indústria.

Os recursos de pagamentos globais da Worldpay incorporados na Duck Creek Payments fornecem às operadoras uma plataforma de gerenciamento de pagamentos completa e integrada, adaptada especificamente ao setor de seguros. A adição dos recursos de pagamentos da Worldpay fortalece a capacidade da Duck Creek de atender operadoras em todo o mundo com sua plataforma de pagamentos, garantindo escalabilidade e proteção para o futuro, por meio de investimentos contínuos em tecnologia.

“A seleção do parceiro de processamento de pagamentos certo é fundamental para oferecer uma experiência excepcional aos nossos clientes”, disse Allan Lacoste, Diretor de Pagamentos da Duck Creek Technologies. “A Worldpay se alinha perfeitamente à nossa missão de fornecer às seguradoras soluções de pagamento seguras, eficientes e flexíveis. Com essa parceria a Duck Creek Payments se torna ainda mais robusta, eliminando a necessidade de integrações caras e personalizadas, além de incorporar recursos de processamento de pagamentos líderes do setor diretamente à tecnologia principal da Duck Creek.”

Essa parceria também reflete o compromisso da Duck Creek em expandir seu Marketplace, onde parcerias estratégicas de pagamento capacitam as operadoras a acessar um conjunto abrangente de soluções de pagamento inovadoras adaptadas às suas necessidades exclusivas. A tecnologia da Worldpay é um componente fundamental da solução Duck Creek Payments, enfatizando seu papel no ecossistema da empresa.

“Ao unir forças com a Duck Creek, concretizamos nosso objetivo comum de modernizar as soluções de pagamento para o setor de seguros”, disse Jason Pavona, Gerente Geral da Worlpay para a América do Norte. “A integração das nossas tecnologias avançadas de pagamento à Duck Creek Payments oferece às seguradoras as ferramentas necessárias para reduzir a complexidade, oferecer uma melhor jornada para o cliente e navegar em um mercado cada vez mais dinâmico.”

A Duck Creek Payments oferece um valor incomparável, garantindo que as operadoras se beneficiem de uma experiência de pagamentos uniforme e pronta para o futuro, que se integra sem esforço aos sistemas principais existentes. Além disso, as seguradoras podem processar pagamentos com mais economia e facilidade, e oferecer aos clientes maior flexibilidade de pagamento, incluindo as opções Compre Agora, Pague Depois (Buy Now, Pay Later – BNPL).

