Duck Creek Technologies 与 Worldpay 合作优化支付解决方案

波士顿, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引领财产与意外险 (P&C) 及一般保险的未来的全球智能解决方案供应商，今日宣布与支付技术和解决方案领域的全球行业领导者 Worldpay® 建立战略合作关系。

Worldpay 的全球支付能力将嵌入 Duck Creek Payments 中，为保险公司提供专为保险行业量身打造的无缝端到端支付管理平台。 加入 Worldpay 的支付功能可增强 Duck Creek 通过其支付平台为全球保险公司提供服务的能力，同时通过在科技方面进行持续投资，确保其可扩展性及迎合未来发展的适应性。

Duck Creek Technologies 首席支付官 Allan Lacoste 表示：“选择合适的支付处理合作伙伴对于为我们的客户提供卓越体验至关重要。 Worldpay 与我们的使命高度契合，即为保险公司提供安全、高效且灵活的支付解决方案。 通过此次合作，Duck Creek Payments 变得更加强大，无需昂贵的定制集成方案，同时我们将业界领先的支付处理能力直接嵌入到 Duck Creek 的核心技术中。”

此次合作也体现了 Duck Creek 致力于扩大其 Marketplace（支付交易市场）的承诺：在该市场中，得益于战略支付合作关系，保险公司能够获得根据其独特需求而量身打造的全面创新支付解决方案。 Worldpay 技术是 Duck Creek Payments 解决方案的重要组成部分，彰显其在公司生态系统中的作用。

Worldpay 北美区总经理 Jason Pavona 表示：“通过与 Duck Creek 携手合作，我们正在实现为保险行业打造现代化支付解决方案的共同目标。 将我们先进的支付技术与 Duck Creek Payments 集成，可以为保险公司提供所需的工具，以降低复杂性、优化客户体验并应对日益变化的市场。

Duck Creek Payments 提供无与伦比的价值，确保保险公司受益于面向未来的无缝支付体验，而且可以轻松融入现有的核心系统。 此外，保险公司可以采用更简单、更具成本效益的方式处理支付，并为客户提供更灵活的付款方案，包括先买后付 (Buy Now, Pay Later，BNPL) 等选项。

关于 Worldpay

Worldpay 是业界领先的支付技术和解决方案公司，具备独特的能力，可为全球全方位商务企业提供支持。 我们的支付处理解决方案可帮助各类企业在全球范围内进行线下或线上收款、付款和管理支付交易。 每年，我们处理超过 500 亿笔交易，涵盖 146 个国家和 135 种货币。 我们帮助客户提高运营效率、安全性和业务成功率。 如欲了解详情，请访问 worldpay.com，或在 LinkedIn、Instagram、X 和/或 Facebook 上关注我们。

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是定义财产与意外险 (P&C) 及一般保险行业未来的全球智能解决方案供应商。 我们是构建现代化保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现敏捷、智能且长盛不衰的运营。 真实、服务至上和公开透明是 Duck Creek 的核心理念；我们相信，保险应该在个人和企业最需要的时间、地点并以他们最需要的方式为其服务。 我们市场领先的解决方案既可单独提供，也可整套提供，所有这些均可通过 Duck Creek OnDemand 获得。 请访问 www.duckcreek.com，了解更多信息。 欢迎在社交媒体渠道 LinkedIn 和 X 上关注 Duck Creek，获取最新资讯。

媒体联系人：

Duck Creek：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Worldpay：

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公共关系总监

media@worldpay.com