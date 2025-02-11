Duck Creek Technologies 與 Worldpay 合作增強支付解決方案

波士頓, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商，今天宣布與支付科技和解決方案領域的全球行業領導者 Worldpay® 建立策略性合作關係。

透過將 Worldpay 的全球支付功能嵌入到 Duck Creek Payments 中，保險公司能夠獲得專為保險業度身打造的順暢端到端支付管理平台。 加入 Worldpay 的支付功能可增強 Duck Creek 透過其支付平台為全球保險公司提供服務的能力，同時透過在科技方面進行持續投資，確保可擴展性及迎合未來發展的適應性。

Duck Creek Technologies 支付總監 Allan Lacoste 表示：「選擇正確的支付處理合作夥伴對於為客戶提供卓越體驗非常重要。 Worldpay 與我們的使命完全一致，即為保險公司提供安全、高效、靈活的支付解決方案。 透過此次合作，Duck Creek Payments 變得更加強大，無需訂製的昂貴整合方案，同時我們將業界領先的支付處理功能直接嵌入到 Duck Creek 的核心科技中。」

此次合作亦體現了 Duck Creek 致力擴大其 Marketplace（支付交易市場）的承諾：在該市場中，得益於策略性支付合作關係，保險公司能夠獲得根據其獨特需求而度身打造的全面創新支付解決方案。 Worldpay 的科技是 Duck Creek Payments 解決方案的關鍵組成部分，彰顯其在公司生態系統中的作用。

Worldpay 北美總經理 Jason Pavona 表示：「透過與 Duck Creek 聯手，我們正在實現為保險業界打造現代化支付解決方案的共同目標。 我們先進的支付科技整合至 Duck Creek Payments，為保險公司提供所需的工具，以降低複雜性、提供更好的客戶體驗並應對日益變化的市場。」

Duck Creek Payments 提供無與倫比的價值，確保保險公司受益於面向未來的順暢支付體驗，而且可以輕鬆整合至現有的核心系統中。 此外，保險公司可以採用更簡單、更具成本效益的支付方式，並為客戶提供更靈活的付款方案，包括先買後付 (Buy Now, Pay Later，BNPL) 選項。

關於 Worldpay

Worldpay 是業界領先的支付科技和解決方案公司，產品具備獨特功能，可為全球全方位商務企業提供支援。 有賴於我們的處理解決方案，各種規模的企業在世界任何地方均可在線下或線上收款、付款和管理支付交易。 每年，我們處理超過 500 億筆交易，涵蓋 146 個國家和 135 種貨幣。 我們幫助客戶變得更高效、更安全、更成功。 如欲了解詳情，請瀏覽 worldpay.com，或在 LinkedIn、Instagram、X 和/或 Facebook 上關注我們。

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是引領財產與意外險 (P&C) 及一般保險業界未來的環球智能解決方案供應商。 我們是現代保險系統的平台，使行業能夠充分利用雲端計算的優勢，構建靈活、智能和持續改進的保險系統。 真誠、使命和透明度是 Duck Creek 的要旨，而我們認為保險應該在個人和企業最需要時、在最需要的地方以他們最想要的方式提供。 我們領先市場的解決方案可單獨或作為全套解決方案提供，所有解決方案均可以透過 Duck Creek OnDemand 取得。 請瀏覽 www.duckcreek.com 了解更多資訊。 關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 X。

媒體聯絡人：

Duck Creek：

Marianne Dempsey/Tara Stred

duckcreek@threeringsinc.com

Worldpay：

Siobhan Acha Derrington

公共關係總監

media@worldpay.com