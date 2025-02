ASSYSTEM : Chiffre d’affaires 2024 : 611,3 M€ (+5,2% en organique)

Chiffre d’affaires 2024 : 611,3 M€ (+5,2% en organique)

Paris - La Défense, le 11 février 2025 à 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), groupe international d’ingénierie, annonce aujourd’hui le chiffre d’affaires réalisé au le 4ème trimestre 2024 et sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Chiffre d’affaires consolidé 2024 (non audité) et variations par rapport à 2023

En millions d'euros 2023 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 577,5 611,3 +5,8% +5,2% France 374,8 380,9 +1,6% +3,8% International 202,7 230,4 +13,7% +7,9%

(1) Intégrations de la société indienne L&T Infrastructure Engineering Limited (L&T IEL) et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.



Au 4ème trimestre 2024, Assystem enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 165,9 M€ (contre 155,8 M€ au T4 2023), en croissance de +6,4%, dont +5,8% en organique, tenant compte d’une croissance organique plus limitée en France (+1,7%) comme attendu.

Pour l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’établit ainsi à 611,3 M€ (contre 577,5 M€ en 2023), en croissance de +5,8% par rapport à l’exercice précédent, dont +5,2% en organique, +0,3% d’effet périmètre net et +0,3% d’effet de la variation des taux de change.

Assystem a atteint son objectif révisé de chiffre d’affaires consolidé d’environ 610 M€ et rappelle son objectif de marge opérationnelle d’activité (1) d’environ 6,5% pour 2024, annoncé fin octobre.

FRANCE (62% du chiffre d’affaires consolidé 2024)

Les activités en France, à 380,9 M€ contre 374,8 M€ en 2023, progressent de +1,6% au total, dont +3,8% en organique et -2,2% d’effet périmètre (impact net de la déconsolidation des activités dans la zone Pacifique et de l’acquisition de Keops). L’activité Nucléaire (86% du chiffre d’affaires en France) conserve une bonne dynamique de croissance sur l’année (+7,6%), grâce aux nouveaux projets en développement sur le cycle du combustible, alors que le niveau d’activité sur le parc installé revient à la normale, et ce, malgré le net ralentissement des activités liées au développement du nouveau nucléaire au dernier trimestre 2024.

Au 4ème trimestre 2024, le chiffre d’affaires d’Assystem en France est stable à 102,0 M€ (contre 101,8 M€ au T4 2023), avec une croissance organique limitée à +1,7%, dont +4,4% pour le nucléaire.

INTERNATIONAL (38% du chiffre d’affaires consolidé 2024)

Les activités à l’International, à 230,4 M€ contre 202,7 M€ en 2023, sont en progression de +13,7%, dont +7,9% en organique, +4,9% d’effet périmètre (acquisition de L&T IEL) et +0,9% d’effet de la variation des taux de change. Le Nucléaire représente 50% du chiffre d’affaires à l’International.

Au cours de l’exercice 2024, le Groupe a conservé un rythme de croissance soutenu au Royaume-Uni confortant son implantation locale, notamment dans le nucléaire. En Arabie saoudite, la légère décroissance enregistrée cette année est liée à la fois à un effet de base défavorable, au démarrage moins soutenu que prévu du contrat sur le programme nucléaire saoudien et au caractère cyclique des contrats d’ingénierie d’infrastructures. En Inde, l’intégration opérationnelle de L&T IEL est finalisée et l’activité est bien orientée.

Ainsi après un 3ème trimestre mitigé selon les pays, le chiffre d’affaires à l’International ressort à 63,9 M€ au 4ème trimestre 2024, en progression de +18,2%, dont +13,5% en organique, +3,9% d’effet périmètre (acquisition de L&T IEL) et +0,8% d’effet de la variation des taux de change par rapport au T4 2023.

ASSYSTEM SE RENFORCE AU ROYAUME-UNI AVEC L’ACQUISITION DE MACTECH ENERGY GROUP

Le 23 janvier, Assystem a fait l’acquisition de Mactech Energy Group, une entreprise britannique de premier plan, spécialisée dans les services à la construction pour l’industrie nucléaire, ayant généré un chiffre d’affaires d’environ 16 M£ en 2024. Cet investissement permet à Assystem de renforcer sa position sur le marché nucléaire britannique en amont de la construction programmée de nouvelles centrales nucléaires dans les prochaines décennies.

Fort de plus de 37 ans d’expérience sur les sites nucléaires britanniques, Mactech continuera de soutenir ses clients de l'industrie nucléaire à Hinkley Point C, au sein de la flotte Magnox et sur des projets de SMR (Small Modular Reactors).

CALENDRIER FINANCIER 2025

18 mars : Résultats annuels 2024 - Réunion de présentation des résultats le mercredi 19 mars à 8h30

30 avril : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2025

23 mai : Assemblée générale des actionnaires

24 juillet : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025

16 septembre : Résultats semestriels 2025 - Réunion de présentation le mercredi 17 septembre à 8h30

28 octobre : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Fin 2024, les 7 750 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone. Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable and CAC All-Share, PEA-PME 150, MSCI Small cap Index France.

Plus d’informations sur www.assystem.com.

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15



DONNEES PAR TRIMESTRE

NOTA : Les variations mentionnées dans ce communiqué étant calculées sur la base des chiffres exacts, des écarts dans les sommes et les pourcentages peuvent exister du fait des arrondis.

En millions d'euros T1 2023 T1 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 143,8 154,3 +7,2% +5,5% France 94,8 97,6 +2,9% +4,3% International 49,0 56,7 +15,6% +7,7%





En millions d'euros T2 2023 T2 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 138,6 147,0 +6,1% +6,2% France 91,7 92,0 +0,4% +3,1% International 47,0 55,0 +17,1% +12,4%





En millions d'euros T3 2023 T3 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 139,3 144,1 +3,5% +3,8% France 86,6 89,3 +3,2% +6,4% International 52,7 54,8 +4,0% -0,4%





En millions d'euros T4 2023 T4 2024 Variation totale Variation organique (2) Groupe (1) 155,8 165,9 +6,4% +5,8% France 101,8 102,0 +0,2% +1,7% International 54,1 63,9 +18,2% +13,5%

(1) Intégrations de la société indienne L&T IEL et de la société française Keops Automation à compter du 1er janvier 2024 et cession des activités dans la zone Pacifique déconsolidées de la zone géographique France depuis le 1er décembre 2023.

(2) A périmètre comparable et taux de change constant.

(1) Résultat opérationnel d’activité incluant la quote-part de résultat des entreprises associées (hors Expleo Group & MPH) rapporté au chiffre d’affaires consolidé.





Pièce jointe