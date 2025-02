COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris – 11 février 2025

Bureau Veritas reconnu pour ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique, rejoint la « Liste A » du CDP

Bureau Veritas est fier d'annoncer qu'il intègre la liste A pour son ‘reporting’ climatique en 2024 par le CDP. Au cours d'une année record où plus de 24 800 entreprises, représentant plus des deux tiers de la capitalisation boursière mondiale, Bureau Veritas se classe parmi les entreprises les plus performantes au monde. Cette reconnaissance par l'un des plus prestigieux organismes d’évaluation des entreprises en matière de climat souligne le fort engagement du Groupe dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Cette reconnaissance valorise les actions concrètes menées par Bureau Veritas afin d’atténuer les risques climatiques, d’accélérer la transition énergétique et de progresser vers une économie décarbonée dans le cadre de sa stratégie LEAP | 28, qui place la durabilité au centre de ses préoccupations. L'entreprise s'est concentrée sur la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et embarque ses

83 000 « Trust Makers » à travers le monde, ainsi que ses clients, partenaires et fournisseurs, dans ce voyage critique.

Parallèlement à ses propres efforts pour lutter contre le changement climatique, Bureau Veritas est également un partenaire de confiance pour ses clients, leur fournissant des solutions innovantes sur le terrain et une assistance pour mesurer, gérer et réduire leur impact sur l'environnement. L'un de ses outils innovants est 'AiTrack', la plateforme propriétaire de Bureau Veritas alimentée par l'IA qui exploite des analyses avancées pour aider les organisations à optimiser leur empreinte carbone et leur performance en matière de durabilité.

« À la fin de l'année 2025, nous célébrerons le 10e anniversaire de l'Accord de Paris sur le climat, ce qui nous rappelle l'urgence d'agir pour éviter que le réchauffement climatique ne dépasse l'objectif de 1,5 °C. » a déclaré Hinda Gharbi, Directrice Générale de Bureau Veritas. « Avec notre stratégie LEAP | 28, le développement durable est plus que jamais au cœur de nos préoccupations quotidiennes, remettant encore plus en question notre façon d'opérer. L’intégration de Bureau Veritas la 'liste A' du CDP reflète nos engagements, ainsi que notre transparence et nos actions impactantes pour réduire notre empreinte environnementale, et d'engager toutes nos parties prenantes dans un cercle vertueux de décarbonation. »

Cette reconnaissance fait suite à la performance ESG de Bureau Veritas dans le classement S&P Global dans le cadre de son ‘Corporate Sustainability Assessment’ pour 2024, qui a placé l'entreprise au 2e rang parmi 184 sociétés dans la catégorie Industrie des services professionnels incluant le secteur des TIC.

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable.

Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 83 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bureauveritas.com et suivez-nous sur LinkedIn .

