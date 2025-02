CARGOTEC OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11. HELMIKUUTA 2025 KLO 18.45

Itsenäisen Hiabin johtoryhmä nimitetty

Cargotecin hallitus on tänään hyväksynyt yhtiön uuden johtoryhmän nimityksen 1.huhtikuuta 2025 alkaen. Johtoryhmä tulee koostumaan nykyisen Hiab -liiketoiminta-alueen johtoryhmästä. Nimitykset ovat ehdollisia ja astuvat voimaan kun Cargotecin muutosprojekti on saatu tavoitteiden mukaisesti päätökseen.



Cargotecin muutosprojekti on edistynyt suunnitelmien ja hallituksen vuonna 2023 asettamien tavoitteiden mukaisesti. Cargotecin hallitus ehdottaa 26. maaliskuuta 2025 järjestettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiön nimi muutettaisiin Cargotecista Hiabiksi (“Itsenäinen Hiab”), koska MacGregor-kaupan toteuduttua Hiab jatkaa kehitystään ja kasvuaan itsenäisenä ja jäljellä olevana osana yhtiötä. Nimenmuutoksen astuessa voimaan, Cargotecin nykyinen toimitusjohtaja Casimir Lindholm ja yhtiön nykyinen johtoryhmä, jotka ovat vieneet Cargotecin muutosprojektin menestyksekkäästi päätökseen, luopuisivat tehtävistään.

Yhtiön johtoryhmään kuuluisi 1.4.2025 alkaen:

Scott Phillips, toimitusjohtaja

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja

Marcel Boxem, johtaja (vt.), Loader Cranes, Heavy and Superheavy

Michaël Bruninx, johtaja, Services

Hermanni Lyyski, johtaja, Demountables and Defence

Barry McGrane, johtaja, Truck Mounted Forklifts

Martin Saint, johtaja, Tail Lifts

Magdalena Wojtowicz-Tokarz, johtaja, Loader Cranes, Light and Medium

Sanna Ahonen, johtaja, liiketoiminnan kehittäminen ja vastuullisuus

Ghita Jansson-Kiuru, henkilöstöjohtaja

Birgitte Skade, markkinointi- ja viestintäjohtaja

Taina Tirkkonen, lakiasiainjohtaja

Johtaja, tuotannon ja hankinnan kehittäminen (vt. Scott Phillips)

Itsenäisen Hiabin toimitusjohtajan Scott Phillipsin ja talousjohtajan, tällä hetkellä Cargotecin talousjohtajana työskentelevän Mikko Puolakan nimitykset on julkistettu jo aiemmin, 27. toukokuuta 2024.

Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin: “Itsenäisen Hiabin johtoryhmä tulee koostumaan toimialan kokeneista ja asiantuntevista johtajista, joilla on laajaa osaamista Hiabista ja sen toiminnoista. Nämä henkilöt ovat tehneet erinomaista työtä jo toimiessaan Hiabin liiketoiminta-alueen johtoryhmässä, ja olen vakuuttunut että heidän johdollaan yhtiön kehitys ja tulokset tulevat jatkamaan kasvuaan.”

Cargotecin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin jatkaa: “Cargotecin muutosprojekti, joka on koostunut Kalmarin listaamisesta erilliseksi yhtiöksi, Hiabin valmistelemisesta itsenäiseksi yhtiökseen, ja ratkaisun löytämisestä MacGregor liiketoiminta-alueelle, on edennyt suunnitelmien ja hallituksen vuonna 2023 asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tämä kahden vuoden aikana toteutettu muutos on ollut erittäin merkittävä ja hyvin toteutettu kokonaisuus. Haluankin koko hallituksen puolesta kiittää Cargotecin nykyistä, tehtävästään luopuvaa johtoryhmää Casimir Lindholmia, Leif Byströmiä, Outi Aaltosta, Mikael Lainetta, Soili Mäkistä ja Mikko Pelkosta heidän sitoutumisestaan ja johtajuudestaan, joka on ollut ensiarvoisen tärkeää muutosprojektin menestyksekkäälle toteuttamiselle, omistaja-arvon kasvattamiselle ja yhtiön vahvan tulevaisuuden rakentamiselle.”

