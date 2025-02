Groupe Casino : Réalisation du transfert par Trinity de ses actions dans France Retail Holdings à EPEI III

Réalisation du transfert par Trinity de ses actions

dans France Retail Holdings à EPEI III

Paris, le 11 février 2025

Casino, Guichard-Perrachon (« Casino ») annonce avoir été informé le 11 février 2025 de la réalisation le 11 février 2025 du transfert par Trinity Investments Designated Activity Company (« Trinity »), dont la société de gestion est Attestor Limited (« Attestor ») à EP Equity Investment III S.à r.l. (« EPEI »)1 de sa participation de 7,65% dans France Retail Holdings S.à.r.l. (« FRH »)1, en application du contrat de cession d’actions signé le 19 novembre 2024 entre Trinity et EPEI, en présence de FRH2.

Il en résulte la sortie de Trinity et d’Attestor3 du concert formé avec, entre autres, EPEI et F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) vis-à-vis de Casino4, et la perte des droits de Trinity au titre du pacte d’actionnaires conclu avec EPEI et F. Marc de la Lacharrière (Fimalac) en présence d’Attestor5 et de FRH, auquel Trinity et Attestor ne sont plus parties6.

M. Thomas Doerane a ainsi démissionné de son mandat de censeur au sein du Conseil d’administration et du Comité stratégique de Casino, avec effet au jour de la réalisation de la cession.

Il est rappelé que la détention de FRH dans Casino reste inchangée et qu’à ce jour, FRH détient 53,04% du capital de Casino.

Trinity détient directement 10,05% du capital de Casino.

***

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis

***

1 Entité ultimement contrôlée par M. Daniel Křetínský

2 Cf. communiqué de presse de Casino du 20 novembre 2024

3 Agissant en qualité de gestionnaire pour certains de ses fonds et véhicules d’investissement

4 Cf. AMF 223C1160 du 24 juillet 2023

5 Agissant en qualité de gestionnaire pour certains de ses fonds et véhicules d’investissement

6 Cf. AMF 224C0462, pacte d’actionnaires conclu le 18 mars 2024 entre Trinity, EPEI et F. Marc de la Lacharrière (Fimalac)

