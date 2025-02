NanoXplore annonce ses résultats pour T2-2025

MONTRÉAL, 11 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2024.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés

Des revenus totaux de 33 120 886 $ au T2-2025 comparativement à 29 063 024 $ au T2-2024, ce qui représente une augmentation de 14%;

La marge brute ajustée (1) sur les revenus de client de 21,3% au T2-2025 comparativement à 19,4% au T2-2024;

sur les revenus de client de 21,3% au T2-2025 comparativement à 19,4% au T2-2024; Perte de 2 894 922 $ au T2-2025 comparativement à 2 428 388 $ au T2-2024;

Un BAIIA ajusté (2) de 1 102 050 $ au T2-2025 comparativement à une perte au titre du BAIIA ajusté de 92 806 $ au T2-2024;

de 1 102 050 $ au T2-2025 comparativement à une perte au titre du BAIIA ajusté de 92 806 $ au T2-2024; Un BAIIA ajusté (2) de 1 319 926 $ au T2-2025 comparativement à 416 000 $ au T2-2024 pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites;

de 1 319 926 $ au T2-2025 comparativement à 416 000 $ au T2-2024 pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites; Une perte au titre du BAIIA ajusté (2) de 217 876 $ au T2-2025 comparativement à 508 806 $ au T2-2024 pour le secteur des cellules de batterie et matériels (l’initiative de VoltaXplore);

de 217 876 $ au T2-2025 comparativement à 508 806 $ au T2-2024 pour le secteur des cellules de batterie et matériels (l’initiative de VoltaXplore); Liquidités totales de 31 050 804 $ au 31 décembre 2024 dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 21 050 804 $;

Dette à long terme totale de 5 452 604 $ au 31 décembre 2024, une réduction de 893 899 $ comparativement au 30 juin 2024.

Aperçu

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Notre bon départ à cette nouvelle année financière s’est poursuivi au deuxième trimestre. La croissance des ventes a maintenu son évolution à environ 14%, une expansion continue de la marge brute ajustée générant un BAIIA ajusté plus élevé et démontrant la force inhérente de l'entreprise. Bien que le risque de droits de douane ait été présent dans le contexte depuis l’élection américaine et qu’il ait augmenté lors des événements de la semaine dernière, la décision d’accroître notre présence manufacturière aux États-Unis s’est avérée la bonne. Au cours du dernier trimestre, nous avons choisi le nouveau site et nous prévoyons commencer la production à la fin de l’été, ce qui contribuera à accroître les ventes. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Nos résultats du deuxième trimestre démontrent notre capacité à exécuter dans un environnement macroéconomique en évolution rapide. Nous continuons de bâtir l’entreprise à long terme en mettant l’accent sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes. Au cours du trimestre, nous avons réalisé des percées importantes dans deux segments de croissance clés pour nos produits de graphène, à savoir le fluide de forage et la mousse isolante. Nous sommes à finaliser les plans pour notre usine pilote de traitement à sec du graphène à grande échelle dans nos installations de Montréal, avec une production prévue à la fin de calendrier 2025. Enfin, notre expansion aux États-Unis est bien entamée et ne pourrait être plus opportune compte tenu du spectre des tarifs douaniers. Notre situation financière est solide et nous donne la souplesse nécessaire pour exécuter nos plans de croissance à court terme ainsi que notre plan stratégique quinquennal. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société a préparé les états financiers selon les normes IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS, ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois et six mois closes les 31 décembre 2024 et 2023.

Mesures non conformes aux IFRS « BAIIA ajusté »

T2-2025 T2-2024 Cumul 2025 Cumul 2024 $ $ $ $ Résultat net (2 894 922) (2 428 388) (5 613 934) (6 154 466) Impôts sur le résultat exigibles et différés 400 155 (116 870) 874 769 (343 299) Revenus nets d’intérêts 118 181 (18 032) 157 023 (47 945) Profit sur cession d’immobilisations corporelles — — — (18 260) Écart de change 201 920 (518 778) 232 002 53 818 Rémunération fondée sur des actions 366 182 225 416 883 718 527 478 Éléments hors exploitation (1) 115 000 40 000 155 000 80 000 Amortissement 2 795 534 2 723 846 5 537 771 5 361 536 BAIIA ajusté 1 102 050 (92 806) 2 226 349 (541 138) - Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites 1 319 926 416 000 2 832 030 586 654 - Provenant de cellules de batterie et matériels (217 876) (508 806) (605 681) (1 127 792)





(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement liés aux frais reliés à la renégociation de la dette et au prospectus.

Mesures non conformes aux IFRS « Marge brute ajustée »

T2-2025 T2-2024 Cumul 2025 Cumul 2024 $ $ $ $ Revenus de client 32 636 947 28 559 390 65 964 016 57 266 142 Coût des marchandises vendues 25 685 206 23 031 357 52 055 110 46 078 811 Marge brute ajustée 6 951 741 5 528 033 13 908 906 11 187 331 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 1 645 083 1 563 699 3 265 264 3 080 846 Marge bénéficiaire brute 5 306 658 3 964 334 10 643 642 8 106 485

Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie.

T2-2025 T2-2024 Variation Cumul 2025 Cumul 2024 Variation $ $ $ % $ $ $ % Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Revenus 33 109 366 29 058 796 4 050 570 14% 66 744 959 57 972 897 8 772 062 15% Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * 1 319 926 416 000 903 926 217% 2 832 030 586 654 2 245 376 383% Provenant de cellules de batterie et matériels

Revenus 11 520 4 228 7 292 172% 41 341 26 158 15 183 58% Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * (217 876) (508 806) 290 930 57% (605 681) (1 127 792) 522 111 46%

A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois

Revenus

T2-2025 T2-2024 Variation

T1-2025 Variation

$ $ $ % $ $ % Revenus de client 32 636 947 28 559 390 4 077 557 14% 33 327 069 (690 122) (2%) Autres revenus 483 939 503 634 (19 695) (4%) 338 345 145 594 43% Revenus totaux 33 120 886 29 063 024 4 057 862 14% 33 665 414 (544 528) (2%)

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites sauf un montant de 11 520 $ au titre des autres revenus [T2-2024 – 4 228 $] provenant du secteur de cellules de batterie et matériels.

Les revenus de client sont passés de 28 559 390 $ au T2-2024 à 32 636 947 $ au T2-2025. L’augmentation s’explique principalement par la hausse des revenus d’outillages et l’effet positif du taux de change.

Les autres revenus sont passés de 503 634 $ au T2-2024 à 483 939 $ au T2-2025. La variation s’explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté s’est amélioré passant de 416 000 $ au T2-2024 à 1 319 926 $ au T2-2025. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute ajustée sur les revenus de client a augmenté de 1 423 708 $ comparativement au T2‑2024 compte tenu de l’augmentation des ventes tel qu’expliqué plus haut d’un mixte de produit favorable d’une meilleure productivité et d’un meilleur contrôle de coût;

Ceci a été contrebalancé partiellement par une hausse de 567 795 $ des frais généraux de vente et administration et des frais de recherche et développement.



2) Provenant des cellules de batterie et matériels

La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 508 806 au T2-2024 à 217 816 $ au T2-2025. La variation s'explique par la baisse des frais d’exploitation (frais de vente, frais généraux et frais d’administration et de R&D) de 283 638 $.

B. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de six mois

Revenus

Cumul 2025 Cumul 2024 Variation

$ $ $ % Revenus de client 65 964 016 57 266 142 8 697 874 15% Autres revenus 822 284 732 913 89 371 12% Revenus totaux 66 786 300 57 999 055 8 787 245 15%

Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites sauf un montant de 41 341 $ au titre des autres revenus [Cumul 2024 – 26 158 $] provenant du secteur de cellules de batterie.

Les revenus de client sont passés de 57 266 142 $ au Cumul 2024 à 65 964 016 $ au Cumul 2025. L’augmentation s’explique principalement par la hausse du volume, la hausse des revenus d’outillages et l’effet positif du taux de change.

Les autres revenus sont passés de 732 913 $ au Cumul 2024 à 822 284 $ au Cumul 2025. La variation s’explique par des subventions reçues de programmes de R&D.

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Le BAIIA ajusté s’est amélioré passant de 586 654 $ au Cumul 2024 à 2 832 030 $ au Cumul 2025. La variation s‘explique par ce qui suit :

La marge brute ajustée sur les revenus de client a augmenté de 2 721 575 $ comparativement au Cumul 2024 compte tenu de l’augmentation des ventes tel qu’expliqué plus haut, d’un mixte de produit favorable, d’une meilleure productivité et d’un meilleur contrôle de coût;

Une hausse des autres revenus de 89 371 $;

Ceci a été contrebalancé partiellement par une hausse de 625 387 $ des frais généraux de vente et administration et des frais de recherche et développement.



2) Provenant des cellules de batterie et matériels

La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 1 127 792 au Cumul 2024 à 605 681 $ au Cumul 2025. La variation s'explique par la baisse des frais d’exploitation (frais de vente, frais généraux et frais d’administration et de R&D) de 506 928 $.

C. Autres

Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2024 et 2023 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2024 et 2023 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr .

Webdiffusion

NanoXplore organisera une webdiffusion demain le 12 février 2025, à 10h00 heure de l’Est, pour discuter de ses résultats des périodes de trois et six mois closes le 31 décembre 2024. Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, et Pedro Azevedo, chef de la direction financière, animeront cet événement. Pour accéder à la webdiffusion, veuillez cliquer sur le lien https://edge.media-server.com/mmc/p/u4qihx57 ou vous pouvez y accéder par le biais de notre site Web dans la section Investisseurs sous Événements et présentations. Une rediffusion de cet événement est accessible via le lien ci-dessus ou sur notre site web.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

