WithSecure Oyj, Tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2024, 12.2.2025 klo 8.00

WithSecuren tilinpäätöstiedote 1.1. – 31.12.2024: Vahvaa kasvua Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminnassa, parantuva kannattavuus ja kassavirta, kyberturvakonsultoinnin myynti

Keskeiset tapahtumat loka–joulukuussa 2024 ("viimeinen neljännes")

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen 1 toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) 2 kasvoi 6% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur)

toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 6% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur) Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus kasvoi 2% edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen asiakaspito oli 99%

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 21,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. eur)

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -tuotteen ARR kasvoi 52% ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 15% ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,2 milj. eur). Kyberturvakonsultoinnin myyntisopimus allekirjoitettiin tammikuussa 2025. Liiketoiminta raportoidaan lopetettuina toimintoina. 13 miljoonan euron suuruinen liikearvon arvonalennus kirjattiin viimeisellä neljännekselle ennakoiden myynnin vaikutusta.

WithSecuren oikaistu käyttökate (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) oli 2,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. eur)

Viimeisen neljänneksen liiketoiminnan rahavirta oli 7,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. eur)

Sisältää pilvipohjaiset Elements-ohjelmistotuotteet ja palvelut sekä hallinnoidut palvelut Pilvipohjaisten tuotteiden toistuva vuosilaskutus lasketaan kertomalla vuosineljänneksen viimeisen kuukauden toistuva kuukausilaskutus kahdellatoista. Toistuva kuukausilaskutus sisältää kuukauden aikana kirjatut tulot, lukuun ottamatta kertaluonteisia tuloja

Keskeiset tapahtumat tammi–joulukuussa 2024





Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 83,3 miljoonaa euroa (76,1 milj. eur)

CPSF-tuotteen liikevaihto kasvoi 14% ja oli 9,4 miljoonaa euroa (8,3 milj. eur)

Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 3% ja oli 32,3 miljoonaa euroa (33,4 milj. eur)

WithSecuren oikaistu käyttökate (jatkuvat ja lopetetut toiminnot yhteensä) oli 3,1 miljoonaa euroa (-16,1 milj. eur)

Näkymät vuodelle 2025

Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvaa 10-20 % edellisestä vuodesta.

Vuoden 2024 lopun pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen ARR oli 83,3 miljoonaa euroa.

Elements-yhtiö -segmentin oikaistu käyttökate on 3-7 % liikevaihdosta.

Cloud Protection for Salesforce (CPSF)-tuotteen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvaa 20-35 % edellisestä vuodesta.

Vuoden 2024 lopun CPSF ARR oli 12,8 miljoonaa euroa.

Kyberturvakonsultoinnin liiketoiminta tullaan divestoimaan vuoden 2025 aikana. Jatkossa Elements-yhtiö- ja CPSF-segmenteille annetaan erillinen ohjeistus. Molemmat ovat toistuvaan, tilauspohjaiseen laskutukseen perustuvia liiketoimintoja, joka on perustana uudelle ohjeistukselle.

Keskipitkän aikavälin taloudellinen tavoite (Elements-yhtiö -segmentille)



Seuraavien kolmen vuoden (2025-2027) aikana WithSecuresta tulee ”Rule of 30+” -yhtiö.

Tavoite muodostuu seuraavista osista:

vuotuinen liikevaihdon kasvu prosentteina

oikaistu käyttökate prosentteina liikevaihdosta

WithSecuren tavoitteena on, että näiden osien summa ylittää 30.

Tämän tilinpäätöstiedotteen lukuja ei ole tilintarkastettu. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon, jollei toisin mainita. Tiedotteessa esitetyt prosenttiosuudet ja tunnusluvut voivat sisältää pyöristyseroja, joten ne eivät välttämättä vastaa täsmällisesti esitettyjä kokonaissummia.

Toimitusjohtaja Antti Koskela

Vuoden 2024 viimeisellä neljänneksellä WithSecuren pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen toistuva vuosilaskutus (Annual Recurring Revenue, ARR) kasvoi 6% edellisestä vuodesta ja oli 83,3 miljoonaa euroa (78,4 milj. eur). Pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja -palvelujen liikevaihto kasvoi 9% ja oli 21,5 miljoonaa euroa (19,7 milj. eur). Erillisenä segmenttinä raportoitava Cloud Protection for Salesforce -liiketoiminta ylsi vahvaan suoritukseen: toistuva vuosilaskutus kasvoi 52% ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur).

Elements-yhtiö-segmentissä Elements -ohjelmistotuotteiden myynti kasvoi edellisen vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna. Hallinnoiduissa palveluissa ja tietoturvayhteistyö (Co-security)-palveluissa liikevaihto laski hieman verrattuna vuoden 2023 viimeiseen neljännekseen. Tämä aiheutui asiakasmenetyksistä, joita on tapahtunut sekä viimeisellä neljänneksellä että aiemmin vuoden aikana. Maantieteellisistä alueista pilvipohjaisten Elements-tuotteiden ja palvelujen toistuva vuosilaskutus ja liikevaihto laski hieman Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Amerikassa hallinnoitujen palvelujen vuoden 2024 aikana tapahtuneiden asiakasmenetysten vuoksi. Muilla alueilla pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen jatkuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon vakaa kasvu jatkui. Joulukuun liikevaihto sisältää tavanomaista tasoa suuremman määrän alennuksia, joiden ajoitus on osittain asiakkaista riippuvainen. Näiden ajoituskysymysten negatiivinen vaikutus pilvipohjaisten tuotteiden ja palveluiden toistuvan vuosilaskutuksen kasvuun oli noin 3 prosenttiyksikköä. Tavoitteemme on tarkastella ja parantaa tuloutusprosessia jatkuvan vuosilaskutuksen ajoituksesta aiheutuvan heilunnan välttämiseksi.

Tammikuussa 2025 Elements identiteetin suojaus tuli yleisesti saataville. Se parantaa käyttäjien suojausta sähköpostihuijauksilta (Business Email Compromise, BEC) ja tarjoaa helppokäyttöisiä tapoja vastata identiteettiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Saimme kaksi merkittävää tuotteisiimme liittyvää tunnustusta vuoden 2024 lopussa. Meidät valittiin yhdeksi viidestätoista kansainvälisestä päätelaitteen suojausta tarjoavasta toimittajasta vuoden 2024 Gartnerin® Magic Quadrant -tutkimuksessa3, erityisesti suorituskyvyn ja kattavan vision perusteella. Vuoden 2024 MITRE ATT&CK® Evaluations -arvioinneissa Endpoint Detection and Response (EDR)-ohjelmistomme asetti uusia standardeja ”havainnosta hälytykseen”-suhdeluvuissa, joka vahvisti asemaamme eurooppalaisen keskisuuren asiakassegmentin kyberturvan johtajana.

Elements-yhtiön oikaistu käyttökate viimeisellä vuosineljänneksellä oli 1,5 miljoonaa euroa (-1,0 milj. eur). Koko WithSecuren oikaistu käyttökate 2,4 miljoonaa euroa (0,2 milj. eur) osoittaa, että jatkuva työmme kannattavuuden parantamiseksi tuottaa tulosta odotuksia matalammasta vuoden 2024 liikevaihdosta huolimatta.

Cloud Protection for Salesforce (CPSF) -liiketoiminnassa johdonmukaiset toimet myynnin tehostamiseksi kuluneen vuoden aikana tuottavat hyviä tuloksia. Toistuva vuosilaskutus kasvoi 52% verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen ja oli 12,8 miljoonaa euroa (8,4 milj. eur). Kasvua toivat sekä uudet asiakkuudet että lisämyynti nykyisille asiakkaille, samalla kun asiakasmenetykset pysyivät hallitulla tasolla. Jatkamme CPSF:n kehittämistä itsenäisenä liiketoimintana WithSecuren sisällä, pitäen samalla strategisen tarkastelun vaihtoehdot avoimena.

23.1.2025 allekirjoitimme sopimuksen kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan myynnistä ruotsalaiselle sijoitusyhtiö Neqstille, joka keskittyy teknologiaa kehittäviin ja hyödyntäviin yrityksiin. Segmenttiraportoinnissa konsultointi on esitetty aiempien laskentaperiaatteiden mukaisesti, mutta muussa raportoinnissa konsultoinnin tulos esitetään osana lopetettujen toimintojen tulosta. Kyberturvakonsultoinnin liikevaihto laski 15% ja oli 8,6 miljoonaa euroa (10,2 milj. eur). Oikaistu käyttökate viimeisellä neljänneksellä oli 0,9 miljoonaa euroa (2,0 milj. eur).

Saavutettuamme joitakin tärkeitä virstanpylväitä vuoden aikana siirrymme luottavaisina uuteen, kannattavan kasvun vuoteen. Haluan kiittää WithSecuren henkilökuntaa, partnereita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä erinomaisesta yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana ja tulevaisuudessa.

Taloudellinen kehitys

miljoonaa euroa 10-12/2024 10-12/2023 Muutos % 1-12/2024 1-12/2023 Muutos % Jatkuvat toiminnot Liikevaihto 29,9 28,0 7% 116,0 109,9 6% Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -5,9 -5,7 3% -23,4 -23,1 1% Bruttokate 24,0 22,3 8% 92,6 86,8 7% % liikevaihdosta 80,4 % 79,7 % 79,8 % 79,0 % Liiketoiminnan muut tuotot1 0,4 0,4 11% 2,0 1,4 41% Liiketoiminnan kulut1 -23,0 -24,3 -5% -92,6 -103,1 -10% Myynti ja markkinointi -12,2 -13,1 -7% -47,9 -57,2 -16% Tutkimus ja tuotekehitys -8,5 -8,8 -3% -35,0 -36,3 -4% Hallinto -2,3 -2,4 -5% -9,7 -9,5 2% Oikaistu käyttökate2 1,4 -1,6 188% 2,0 -14,8 113% % liikevaihdosta 4,7 % -5,7 % 1,7 % -13,5 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Muut erät 0,0 -1,0 99% -1,0 -1,4 33% Liiketoimintojen myynnit 0,1 0,0 0% 1,2 1,4 10% Uudelleenjärjestelyyn liittyvät kulut -0,1 -4,5 99% -1,1 -8,9 87% TSA-sopimuksen alaiset kulut 0,0 -1,4 100% 0,0 -6,9 100% TSA-kuluja vastaavat tuotot 0,0 1,4 100% 0,0 6,9 100% Käyttökate 1,4 -7,2 120% 1,1 -23,8 105% % liikevaihdosta 4,7 % -25,6 % 1,0 % -21,6 % Poistot ja arvonalentumiset ilman yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistoja3 -2,0 -2,5 -19% -9,0 -9,5 -6% Yrityshankinnoissa syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot -0,5 -0,6 -17% -2,2 -2,4 -7% Liikevoitto -1,1 -10,2 89% -10,1 -35,7 72% % liikevaihdosta -3,7 % -36,6 % -8,7 % -32,5 % Oikaistu liikevoitto2 -0,6 -4,1 85% -7,0 -24,3 71% % liikevaihdosta -2,0 % -14,5 % -6,0 % -22,1 % Lopetetut toiminnot Liikevaihto 8,3 10,0 -17% 31,4 32,9 -5% Oikaistu käyttökate2 1,0 1,8 -45% 1,1 -1,3 187% % liikevaihdosta 12,0 % 18,1 % 3,6 % -4,0 % Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) Liiketoimintojen myynnit 1,1 1,1 Liikevoitto -13,6 1,6 -927% -29,3 -8,2 -258% % liikevaihdosta -164,1 % 16,5 % -93,6 % -24,9 % Yhdistettyjen toimintojen tunnusluvut Liikevaihto 38,1 38,0 0% 147,4 142,8 3% Oikaistu käyttökate2 2,4 0,2 1070% 3,1 -16,1 119% % liikevaihdosta 6,3 % 0,5 % 2,1 % -11,3 % Osakekohtainen tulos (euroa)4 -0,08 -0,07 -25% -0,22 -0,23 5% Saadut ennakot 67,7 66,9 1% Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7,7 2,7 191% 2,1 -19,9 110% Rahavarat 27,3 36,6 -25% Sijoitetun pääoman tuotto, % -52,3 % -27,5 % -90,0 % -34,1 % -30,5 % -12,0 % Omavaraisuusaste, % 59,1 % 73,3 % -19,3 % Nettovelkaantumisaste, % 0,4 % -22,2 % 101,6 % Henkilöstö, kauden lopussa 961 1087 -12%

1. Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät sekä poistot ja arvonalentumiset. Vuonna 2023 pois lukien myös F-Securelle TSA-sopimuksen nojalla tuotettujen palvelujen kustannukset ja vastaavat TSA-palveluista veloitetut tulot.

2. Oikaisut ovat tavallisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät yritysostoihin, integraatiokuluihin, uudelleenjärjestelyyn, liiketoimintojen myynnistä saatuihin voittoihin ja tappioihin sekä muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaistujen kulujen erittely löytyy taulukko-osan liitteestä 6 (Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytys).

3. Aineettomien hyödykkeiden poistot liiketoimintojen yhdistämisestä (yrityshankinnoissa hankintamenon allokoinnista syntyneiden aineettomien hyödykkeiden poistot).

4. Perustuen tilikauden keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään 175 986 422 (1-12/2024).

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Tilikauden päättymisen jälkeen, 23.1.2025 WithSecure tiedotti myyvänsä kyberturvakonsultoinnin liiketoiminnan ruotsalaiselle sijoitusyhtiö Neqstille. Transaktio toteutetaan myymällä perustettavan WithSecuren konsultointiliiketoiminnan emoyhtiön osakkeet. Konsultointiliiketoiminta siirretään perustettavan yhtiön alaisuuteen ennen transaktion toteutuspäivää. Sopimuksen seurauksena noin 250 työntekijän Suomessa, Isossa-Britanniassa, Ruotsissa, Tanskassa, Singaporessa, Italiassa ja Yhdysvalloissa oletetaan siirtyvän ostajan palvelukseen.

Lisätietoa

Tämä tiedote on tiivistelmä WithSecure Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1. – 31.12. 2024. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä PDF-muodossa. Katsaus on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

