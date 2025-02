WithSecure Oyj, Pörssitiedote, 12.2.2025 klo 8.01

WithSecure Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2024 on julkaistu

WithSecure Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2024 on julkaistu. Vuosikertomus on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla: Sijoittajat | WithSecure™.

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, selvityksen yhtiön ohjaus- ja hallintojärjestelmästä sekä palkitsemisraportin. Hallituksen toimintakertomus sisältää kestävyysraportin, joka on laadittu EU:n yritysten kestävyysraportointia koskevan direktiivin (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) sekä sitä vastaavan suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.

Vuosikertomus on saatavilla suomeksi ja englanniksi.

WithSecure julkaisee hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä ja liitetiedot block-merkinnöillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin WithSecuren ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennus on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu)-varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Lisätietoja:

Laura Viita

Johtaja, Controlling, sijoittajasuhteet ja vastuullisuus

WithSecure Oyj

+358 50 487 1044

investor-relations@withsecure.com





