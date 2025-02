Bokslutsrapport 2024

Sammanfattning

Förvärv som har genomförts under 2024 ökar den årliga långsiktiga proportionella elproduktionen med 50 GWh, vilket motsvarar en ökning om fem procent av bolagets långsiktiga elproduktion. Förvärv som genomfördes under det fjärde kvartalet utgör 20 GWh av den totala ökningen.

Elproduktionen uppgick till 907 GWh för året, vilket var i linje med bolagets uppdaterade förväntade produktionsnivå. Det fjärde kvartalets elproduktion om 287 GWh utgjorde bolagets högsta produktionsnivå någonsin för ett enskilt kvartal.

Bolaget har nått tillståndsfasen för det första storskaliga projektet i Storbritannien, bestående av 1,4 GW solenergi och 500 MW batterilagring, och har inlett en försäljningsprocess för att utvärdera möjliga avyttringsalternativ.

Bolaget har uppnått koldioxidneutralitet för sina koldioxidutsläpp inom Scope 1 och Scope 2.

Konsoliderade resultat – 12 månader

Kassaflöde från investeringar uppgick till 32,6 MEUR och påverkades positivt av försäljningen av Leikanger vattenkraftverk som genomfördes under det andra kvartalet.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,3 MEUR.

Proportionella resultat – 12 månader

Realiserat elpris uppgick till 34 EUR per MWh och resulterade i en proportionell EBITDA om 7,0 MEUR.

Proportionell nettoskuld uppgick till 65,0 MEUR och den revolverande kreditfaciliteten om 170 MEUR ger bolaget betydande likviditetsutrymme.

Finansiella resultat

Orrön Energy äger förnybara energitillgångar direkt samt genom joint ventures eller intressebolag. Bolaget presenterar därför proportionella finansiella resultat för att visa sin nettoägarandel i dessa tillgångar och resultat. Syftet med att redovisa den proportionella ägarandelen är att ge vidare insikt i bolagets operativa och finansiella resultat.









Belopp i MEUR 1 jan 2024-

31 dec 2024

12 månader 1 okt 2024-

31 dec 2024

3 månader 1 jan 2023-

31 dec 2023

12 månader 1 okt 2023-

31 dec 2023

3 månader Konsoliderade resultat Intäkter 25,7 7,1 28,0 8,4 EBITDA -1,6 -2,5 -5,1 -0,9 Rörelseresultat (EBIT) -17,5 -6,3 -17,0 -4,4 Resultat -13,3 -6,6 -7,6 8,0 Resultat per aktie – EUR -0,05 -0,02 -0,03 0,03 Resultat per aktie efter utspädning – EUR -0,05 -0,02 -0,03 0,03 Proportionella resultat1 Elproduktion (GWh) 907 287 765 226 Genomsnittligt elpris per MWh – EUR 34 30 47 43 Verksamhetskostnader per MWh – EUR 17 14 18 16 Intäkter 30,7 8,7 36,2 9,6 EBITDA 7,0 0,1 5,3 1,3 Rörelseresultat (EBIT) -12,9 -4,8 -11,0 -3,2

1Proportionella finansiella resultat representerar Orrön Energys proportionella ägarandel (netto) av tillgångar och relaterade finansiella resultat, inklusive joint ventures. För mer information, se avsnittet om finansiella nyckeltal i bolagets bokslutsrapport 2024.

Kommentar från Daniel Fitzgerald, vd för Orrön Energy AB

”2024 markerar ännu ett år av stadiga framsteg, trots utmanande marknadsförutsättningar. Vi ökade vår årliga långsiktiga elproduktion med cirka 50 GWh genom värdehöjande förvärv i Sverige och stärkte vår balansräkning i och med försäljningen av vattenkraftverket Leikanger. Dessutom inledde vi vår första försäljningsprocess i Storbritannien efter att ha uppnått tillståndsfasen för ett egenutvecklat projekt med 1,4 GW solenergikapacitet och ett 500 MW batteri. Som svar på de volatila marknadsförhållanden vi upplevde under 2024 införde vi frivilliga produktionsbegränsningar för delar av vår portfölj och började tillhandahålla stödtjänster till elnätet genom några av våra vindkraftsparker. Dessa initiativ har hjälpt oss att minska effekten av negativa elpriser och dra nytta av alternativa intäktsströmmar. Vi fortsätter att fokusera på att leverera lönsam tillväxt och söker ständigt nya sätt att förbättra våra resultat när marknadsförhållandena är utmanande.

Den proportionella elproduktionen uppgick 907 GWh för året, vilket var i linje med vår uppdaterade förväntade produktions-nivå. Trots att elproduktionen under det fjärde kvartalet påverkades av frivilliga produktionsbegränsningar under perioder med låga elpriser, uppnådde vi en rekordhög kvartalsproduktion om 287 GWh. Elproduktionen påverkades under 2024 negativt av att vindhastigheterna var lägre än det historiska genomsnittet, och efter fyra år i rad med liknande förhållanden hoppas vi på mer normaliserade väderförhållanden framöver. Med beaktande av variationer i väderförhållandena, förvärv som gjorts under 2024 och potentiella frivilliga produktionsbegränsningar uppskattar vi att bolagets elproduktion för 2025 kommer att uppgå till mellan 900 och 1 050 GWh, vilket ger oss viss marginal för förändrade väder- och marknadsförhållanden.

Drar nytta av marknadsmöjligheter

Branschen för förnybar energi hade motvind under 2024, allteftersom höjda räntor, inflation och låga elpriser pressade ner värderingar och aktiekurser inom sektorn. Osäkerhet i USA och politiska förändringar i Europa har ytterligare påverkat investerares förtroende, både vad gäller stödet för och takten i energiomställningen. De långsiktiga marknadsutsikterna för förnybar energi förblir dock starka, och landbaserad vind- och solenergi fortsätter att ha det lägsta break-even priset, med god marginal, jämfört med andra energislag. Trots politisk eller ekonomisk motvind är dessa investeringar långsiktigt hållbara. Vi behöll vårt strategiska fokus och ökade den långsiktiga proportionella elproduktionen med över 50 GWh under 2024, till en kostnad som understeg 0,5 EUR per MW. Vi har nu ersatt 50 procent av den produktion som vi sålde från Leikanger vattenkraftverk till en avsevärt lägre kostnad per enhet, vilket visar på en högst värdeskapande och effektiv kapitalallokering.

Elpriserna i Norden har varit fortsatt volatila, vilket påverkat våra finansiella resultat. Denna volatilitet beror främst på perioder med elöverskott som orsakats av en för säsongen lägre efterfrågan på el, välfyllda vattenmagasin, höga lagringsnivåer av gas och ett elöverskott från sammankopplade europeiska marknader. Efterfrågan på energi förväntas att öka framöver mot bakgrund av BNP-tillväxt, fortsatt elektrifiering samt ett växande elbehov för datacenter och artificiell intelligens.

Första projektet i Storbritannien har nått tillståndsfasen - försäljningsprocess inledd

Under det fjärde kvartalet tog vi ytterligare steg för att stärka vår utbyggnadsplattform och det gläder mig att vi uppnådde en viktig milstolpe genom att ta vårt första storskaliga sol- och batteriprojekt i Storbritannien till tillståndsfasen. Projektet består av 1,4 GW solenergi och 500 MW samlokaliserad batterilagring och en försäljningsprocess har inletts för att utvärdera avyttringsmöjligheter. Det är det första projektet från vår utbyggnadsplattform som når denna milstolpe, och vi förväntar oss att fler projekt kommer att följa under 2025 i både Storbritannien och Tyskland. I Storbritannien pågår för närvarande två stora regulatoriska reformer: Clean Power 2030 Action Plan och reformen för elnätsanslutningar. Båda syftar till att både förenkla och förbättra möjligheterna för projekt inom förnybar energi att ansluta till elnätet och baseras på en förväntad regional kapacitetsfördelning. Dessa reformer har påverkat prioriteringen av våra projekt och vi fortsätter att följa utvecklingen för att säkerställa att våra projekt förblir väl positionerade allteftersom regelverken förändras.

Finansiellt robust

Vi har en fortsatt stark finansiell ställning, med ett likviditetsutrymme som överstiger 100 MEUR. Proportionella intäkter och övriga intäkter uppgick till 8,9 MEUR för det fjärde kvartalet och 42,1 MEUR för helåret, vilket påverkades av låga elpriser och resulterade i en proportionell EBITDA om 0,1 MEUR för det fjärde kvartalet och 7,0 MEUR för helåret. Vår kostnadsprognos för 2025 förblir till stor del i linje med 2024 och vi går in i det nya året med en oförändrad strategi.

Nästa kapitel i vår tillväxtresa

När jag blickar framåt mot 2025 och vidare är jag övertygad om att vi står inför en transformativ fas för Orrön Energy på flera fronter. Den nordiska verksamheten är väl positionerad att fortsätta driva organisk tillväxt med en stark projektportfölj, en långsiktig proportionell elproduktion om 1 000 GWh och många förvärvsmöjligheter. Våra team i Storbritannien och Tyskland når i snabb takt viktiga milstolpar och vi förväntar oss att se resultaten från projektförsäljningar under hela 2025, följt av en rad betydande projektmöjligheter. Vi är nu halvvägs igenom Sudanprocessen och förväntar oss att rättegången i tingsrätten kommer att avslutas under det andra kvartalet 2026. Detta kommer att minska våra juridiska kostnader avsevärt framöver och påverka bolagets finansiella resultat positivt. Med slutet på Sudanprocessen i sikte och våra två organiska tillväxtplattformar i full gång, kan vi nu börja forma nästa strategiska kapitel i bolagets tillväxtresa. Under det kommande året kommer vi att utforska nya möjligheter för att expandera vår portfölj och skapa ytterligare värde för våra aktieägare. Jag vill tacka våra aktieägare för ert fortsatta stöd och ser fram emot att uppdatera er vidare om de spännande tillväxtmöjligheterna vi har framför oss.”

Webbsänd presentation

Lyssna till Daniel Fitzgerald, vd och Espen Hennie, CFO som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Orrön Energy och presenterar den framtida tillväxtstrategin tillsammans med medlemmar från bolagsledningen vid en webbsänd presentation på bolagets kapitalmarknadsdag idag kl. 14.00. Presentationen kommer att åtföljas av möjlighet att ställa frågor.

Följ webbpresentationen via nedan länk:

https://orron-energy.events.inderes.com/cmd-2025





För mer information, vänligen kontakta:

Robert Eriksson

Corporate Affairs and Investor Relations

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@orron.com

Jenny Sandström

Communications Lead

Tel: +41 79 431 63 68

jenny.sandstrom@orron.com





Orrön Energy är ett oberoende publikt bolag (Nasdaq Stockholm: “ORRON”) inom förnybar energi och en del av Lundin Group of Companies. Orrön Energys kärnportfölj består av högkvalitativa, kassaflödesgenererande tillgångar i Norden samt egenutvecklade tillväxtprojekt i Norden, Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Med betydande kapacitet att finansiera ytterligare tillväxt, starkt stöd från en större aktieägare, samt en bolagsledning och styrelse med bevisad förmåga att investera i, leda och växa framgångsrika bolag, är Orrön Energy i en unik position att skapa aktieägarvärde genom energiomställningen.

