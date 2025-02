Sampo Oyj, pörssitiedote, 12.2.2025 klo 8.30

Osakesplittauksessa liikkeeseenlasketut uudet Sammon osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin

Sampo Oyj tiedotti 5.2.2025 Sammon hallituksen päätöksestä järjestää osakkeiden splittaus vastikkeettomana osakeantina osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa. Päätöksen mukaisesti kaikille osakkeenomistajille annetaan uusia osakkeita vastikkeetta täsmäytyspäivänä 12.2.2025 olevan omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-osaketta ja kutakin B-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta B-osaketta. Osakesplittauksen jälkeen kullakin osakkeenomistajalla on siten viisi Sammon osaketta kutakin vanhaa osaketta kohden. Uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin tänään 12.2.2025.

Liikkeelle laskettiin kaikkiaan 2 152 191 088 uutta Sammon A-osaketta ja 800 000 uutta B-osaketta. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Sammon osakkeiden kokonaislukumäärä on 2 691 238 860 osaketta. A-osakkeiden määrä on yhteensä 2 690 238 860 osaketta ja niihin liittyvä äänimäärä vastaavasti 2 690 238 860 ääntä. B-osakkeiden kokonaismäärä on 1 000 000 osaketta ja näihin osakkeisiin liittyvä kokonaisäänimäärä on 5 000 000 ääntä.

Uusien A-osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Helsingin pörssissä, Tukholman pörssissä (ruotsalaisten talletustodistusten muodossa) ja Kööpenhaminan pörssissä (osakeoikeuksien muodossa) arviolta 13.2.2025. Ruotsalaisten talletustodistusten odotetaan kuitenkin olevan saatavilla Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyillä tileillä arviolta 14.2.2025. Osakesplittaus ei vaadi toimenpiteitä osakkeenomistajilta eikä ruotsalaisten talletustodistusten haltijoilta eikä vaikuta Sammon ISIN-koodeihin.

