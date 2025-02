eHP² lance une levée de fonds pour devenir le leader français des motorisations hybrides de drones

Un projet au coeur de la souveraineté technologique française

eHP², leader français des motorisations hybrides, annonce le lancement d’une levée defonds de 500 k€ sur la plateforme SouvTech-Invest, première plateforme de financementparticipatif pour les industries régaliennes. Cette levée permettra d’injecter près de 960k€ grâce à un cofinancement du programme France 2030 dont l'entreprise est lauréate, pour produire en France des aéronefs bas carbone et renforcer la souveraineté technologique française dans le domaine des drones civils et militaires.

Une entreprise innovante au service des drones stratégiques

eHP² est spécialisée dans la conception et la fabrication de groupes motopropulseurshybrides destinés à plusieurs secteurs d’activités et notamment au marché des droneslégers (25 à 200 kg). L’entreprise se distingue par une maîtrise complète de la chaînetechnologique, de la conception des systèmes de stockage d’énergie embarqué(batterie, réservoir)t systèmes de de motorisation thermique (moteur à piston etturboréacteurs) et moteurs/motoréducteurs électriques. Cette approche globale permetà eHP² de proposer des solutions performantes, fiables et 100 % françaises, répondantainsi aux exigences du marché et des applications civiles et militaires.

Des avancées technologiques majeures pour un marché en pleine expansion

Le marché des drones intermédiaires, particulièrement prisés pour leur polyvalence, leur autonomie, leur capacité à transporter des charges utiles significatives et leur facilité dedéploiement, connaît une forte croissance, porté par des besoins croissants dans dessecteurs stratégiques tels que la défense, l’aéronautique et les applications civiles (agriculture de précision, cartographie, sécurité publique). eHP² se positionne au coeur dece marché avec des innovations majeures, notamment :

Une réduction de la consommation énergétique pouvant aller jusqu’à 50% parrapport à des systèmes actuels de grande diffusion

Une maintenance simplifiée et un service disponible et souverain

Des prix compétitifs comparables aux systèmes existants.

Ces motorisations hybrides sont à la fois certifiables et adaptées aux besoins spécifiquesdes drones de nouvelle génération opérés notamment par les industriels français,renforçant ainsi la capacité de la France à répondre aux enjeux stratégiques actuels.

Un plan d’investissement ambitieux pour 2025-2030

Cette levée de fonds fait partie d’un programme d’investissement global de 11 M€ sur lapériode 2025-2030 visant à finaliser le développement de la gamme de motorisationshybrides pour drones légers et créer une usine d’assemblage pour produire des solutionsadaptées aux demandes spécifiques.

« Nous sommes fiers de lancer cette levée de fonds sur SouvTech-Invest, une plateformequi partage notre engagement en faveur de l'innovation et de la souverainetétechnologique française », déclare Jean-François Nicolino, fondateur et dirigeant de eHP². « Cette opération va nous permettre d'accélérer notre développement, derenforcer nos capacités de production et de consolider notre position de leader sur lemarché des motorisations hybrides pour drones. Nous invitons tous les investisseurs quisouhaitent soutenir l'industrie française de défense à rejoindre cette aventurepassionnante. »





À propos de eHP²

Créée en juin 2018 par Jean-François Nicolino, eHP² est une entreprise française dans ledomaine des groupes motopropulseurs (GMP) hybrides innovants. Son expertise s'étendde la conception à la fabrication, en passant par le développement de technologies depointe pour les secteurs de la défense, de l'aéronautique et des industries civiles. eHP² se distingue par sa maîtrise complète de la chaîne technologique, lui permettantd'optimiser chaque composant de ses motorisations pour une performance, uneefficacité énergétique et une fiabilité optimale.

L'entreprise s'engage à fournir des solutions sur mesure, adaptées aux besoinsspécifiques de ses clients. Son approche intégrée et sa capacité d'innovation lui ontpermis de se forger une solide réputation auprès des plus grands groupesaéronautiques français tels que Thalès, Safran, Dassault Aviation, Airbus et MBDA. eHP²collabore également avec des acteurs majeurs de l'automobile comme Stellantis,Renault et Valeo, ainsi qu'avec des acteurs émergents de différents secteurs dont la DGA.

