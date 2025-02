CARGOTEC OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2024, 12.2.2025 KLO 9.00

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2024: Cargotecin muodonmuutos toteutunut suunnitelmien mukaan

Saadut tilaukset kasvoivat vuonna 2024 ja vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä

Saadut tilaukset suhteessa liikevaihtoon oli positiivinen vuoden neljännellä neljänneksellä

Vahva koko vuoden kannattavuus ja rahavirta

Sopimus MacGregor-liiketoiminta-alueen myynnistä allekirjoitettu





Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2024.

Ellei toisin mainita, tässä raportissa esitetyt taloudelliset tiedot koskevat Cargotecin jatkuvia toimintoja.

Loka–joulukuu 2024 lyhyesti: Saadut tilaukset kasvoivat

Saadut tilaukset kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 414 (401) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 648 (31.12.2023: 799) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 412 (450) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan kasvoi 4 prosenttia ja oli 118 (114) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 29 (25) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 4 prosenttia ja oli 122 (127) miljoonaa euroa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 30 (28) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 41 (38) miljoonaa euroa eli 9,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 prosenttia ja oli 41 (38) miljoonaa euroa eli 9,9 (8,4) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 27 (24) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,33) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 172 (292) miljoonaa euroa.1





Tammi–joulukuu 2024 lyhyesti: Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti kasvoi

Saadut tilaukset kasvoivat 3 prosenttia ja olivat 1 509 (1 466) miljoonaa euroa.

Tilauskanta kauden lopussa oli 648 (31.12.2023: 799) miljoonaa euroa.

Liikevaihto laski 8 prosenttia ja oli 1 647 (1 787) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 2 prosenttia ja oli 462 (452) miljoonaa euroa.

Huoltoliiketoiminnan liikevaihto oli 28 (25) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 11 prosenttia ja oli 476 (533) miljoonaa euroa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 29 (30) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Liikevoitto oli 217 (219) miljoonaa euroa eli 13,2 (12,3) prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liikevoitto laski 1 prosentin ja oli 217 (219) miljoonaa euroa eli 13,2 (12,3) prosenttia liikevaihdosta.

Kauden tulos oli 155 (153) miljoonaa euroa.

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 2,40 (2,35) euroa.

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 582 (544) miljoonaa euroa.1





Vuoden 2025 näkymät

Cargotec arvioi jatkuvien toimintojensa vuoden 2025 vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12,0 prosenttia (2024: 13,2 prosenttia).



Cargotec päivitti raportointirakennettaan MacGregor-liiketoiminnan myynnistä allekirjoitetun sopimuksen vuoksi

14.11.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti Cargotec on allekirjoittanut sopimuksen MacGregor-liiketoiminnan myynnistä. Transaktion myötä Cargotec raportoi MacGregorin osana lopetettuja toimintoja vuoden 2024 neljännestä vuosineljänneksestä alkaen. Lisäksi, 30.6.2024 rekisteröidyn Cargotecin osittaisjakautumisen johdosta, Cargotec jatkaa entisen Kalmar-liiketoiminnansa raportoimista osana lopetettuja toimintoja 8.4.2024 julkaistun pörssitiedotteen mukaisesti.

Cargotec on myös päivittänyt segmenttiraportointiaan vuoden 2024 viimeisestä vuosineljänneksestä lähtien. MacGregor-raportointisegmentti poistettiin. Tästä johtuen Cargotecin tilinpäätöstiedotteessa 2024 on vain yksi raportointisegmentti, Hiab. Vuoden 2025 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen yhtiö suunnittelee raportoivansa kahta segmenttiä, jotka ovat Laitteet ja Palvelut.

Vertailun mahdollistamiseksi Cargotec julkaisi 7.1.2025 päivitetyt taloudelliset tiedot jatkuvista toiminnoista, lopetetuista toiminnoista, raportointisegmentistä sekä Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osiosta vuosineljänneksittäin tilikaudelta 2023 ja vuoden 2024 kolmelta ensimmäiseltä vuosineljännekseltä sekä koko vuodelta 2023. Konsernihallinto ja tukitoiminnot -osion tiedot kuvastavat nyt jatkuvia toimintoja. Hiab-raportointisegmenttiä koskeva taloudellinen tieto pysyi ennallaan. Oikaistut taloudelliset tiedot Laitteet ja Palvelut-raportointisegmenteille suunnitellaan julkistettavan myöhemmin.

Päivitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Cargotecin avainluvut

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Saadut tilaukset 414 401 3 % 1 509 1 466 3 % Huoltoliiketoiminnan saadut tilaukset 118 112 5 % 450 447 1 % Tilauskanta kauden lopussa 648 799 -19 % 648 799 -19 % Liikevaihto 412 450 -8 % 1 647 1 787 -8 % Huoltoliiketoiminnan liikevaihto 118 114 4 % 462 452 2 % Huoltoliiketoiminnan liikevaihto, % liikevaihdosta 29 % 25 % 28 % 25 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 122 127 -4 % 476 533 -11 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 30 % 28 % 29 % 30 % Liikevoitto 41,0 38,0 8 % 217,1 219,2 -1 % Liikevoitto, % 9,9 % 8,4 % 13,2 % 12,3 % Vertailukelpoinen liikevoitto 41,0 38,0 8 % 217,1 219,1 -1 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 9,9 % 8,4 % 13,2 % 12,3 % Tulos ennen veroja 39,3 35,7 10 % 213,4 205,4 4 % Kauden tulos 27,1 23,5 15 % 155,0 153,5 1 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,42 0,33 26 % 2,40 2,35 2 % Henkilöstö kauden lopussa 4 234 4 477 -5 % 4 234 4 477 -5 %

Cargotecin avainluvut*

Alla esitetyt avainluvut sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 171,7 292,1 -41 % 582,3 544,2 7 % Korollinen nettovelka kauden lopussa -186 179 < -100 % -186 179 < -100 % Nettovelkaantumisaste, % -18,1 % 10,2 % -18,1 % 10,2 % Korollinen nettovelka / EBITDA** -0,5 0,3 -0,5 0,3 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 7,1 % 19,9 % 7,1 % 19,9 %

*Kalmar-liiketoiminta-alueen poistot on pysäytetty 1.2.2024 alkaen johtuen Kalmarin luokittelusta lopetetuksi toiminnoksi. Keskeytetyillä poistoilla oli 17,9 miljoonan euron positiivinen vaikutus ennen veroja esitettyihin tuloslukuihin ja 13,4 miljoonan euron positiivinen vaikutus tulokseen verojen jälkeen. Vertailulukuja ei ole oikaistu vastaavasti.

**Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Cargotecin toimitusjohtaja Casimir Lindholm: Cargotecin muodonmuutos toteutunut suunnitelmien mukaan

Vuosi 2024 oli Cargotecille menestyksekäs. Yhtiön muodonmuutosta toteutettiin hallituksen vuonna 2023 asettamien tavoitteiden mukaisesti. Saavutimme kaikki viime vuodelle asettamamme päätavoitteet: liiketoiminnan suorituskyky jatkui hyvänä, saimme Hiabin ja Kalmarin eriyttämisen päätökseen ja löysimme MacGregorille ratkaisun.

Muodonmuutosprosessin edistymisen seurauksena Cargotecin jatkuvien toimintojen raportoidut taloudelliset tiedot sisältävät ainoastaan Hiab-liiketoiminta-alueen ja jatkuvien toimintojen konsernihallinnon ja tukitoimet.

Markkinaympäristö pysyi monimutkaisena koko vuoden. Odotukset laskevista koroista ja epävarmuus joillakin Hiabin tärkeimmistä maantieteellisistä markkina-alueista ja asiakastoimialoista viivästyttivät asiakkaiden päätöksentekoa. Saadut tilaukset kasvoivat 3 prosenttia edellisvuodesta 1 509 miljoonaan euroon. Saadut tilaukset kasvoivat Amerikoiden vetämänä. Normalisoituneen toimitusketjun seurauksena tilauskantamme laski 648 miljoonaan euroon. Saatujen tilausten suhde liikevaihtoon tosin oli positiivinen vuoden neljännellä neljänneksellä.

Liikevaihtomme laski 8 prosenttia edellisvuoden tasosta 1 647 miljoonaan euroon heijastaen tilauskannan kehitystä. Strategisilla painopistealueillamme Pohjois-Amerikassa ja huoltoliiketoiminnassa liikevaihto jatkoi kasvuaan.

Matalammasta liikevaihdosta huolimatta pystyimme parantamaan suhteellista kannattavuuttamme menestyksekkään inflaatiopaineiden hallinnan sekä hankinnassa ja toimitusketjussa toteutettujen toimenpiteiden ansiosta. Vertailukelpoinen liikevoittomme laski prosentin ja oli 217 miljoonaa euroa eli 13,2 prosenttia liikevaihdosta, kun se vuonna 2023 oli 219 miljoonaa euroa eli 12,3 prosenttia liikevaihdosta. Hiab-liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen liikevoitto oli 245 miljoonaa euroa eli 14,9 prosenttia liikevaihdosta, mikä on sen kaikkien aikojen paras vertailukelpoinen liikevoittoprosentti.

Liiketoiminnan hyvän suorituksen lisäksi olemme toteuttaneet kahden vuoden muutosohjelmaamme suunnitelmiemme mukaisesti. Ohjelman merkkipaaluihin kuului Kalmarin pörssilistaaminen erillisenä yhtiönä heinäkuun 2024 alussa. Listaaminen toteutettiin vain 14 kuukautta sen jälkeen, kun ilmoitimme yhtiön osittaisjakautumisesta, ja Kalmar on nyt täysin irrotettu Cargotecista.

Marraskuussa saavutimme toisen merkittävän merkkipaalun, kun allekirjoitimme sopimuksen MacGregorin myymisestä Tritonin hallinnoimille rahastoille liiketoiminnan menestyksekkään kannattavuuskäänteen jälkeen. Transaktion velaton kauppahinta on 480 miljoonaa euroa, ja sen täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan viimeistään 1. heinäkuuta 2025. Ehdollisena kaupan toteutumiselle Cargotecin hallitus ehdottaa 1,57 euron lisäosingon maksamista kutakin B-sarjan osaketta kohti yhtiökokouksen jälkeen maksettavan 1,20 euron osingon lisäksi.

Cargotecin muodonmuutos saatetaan päätökseen tänä vuonna, kun MacGregor-kauppa toteutetaan ja konserniin jäljelle jäävä Hiab jatkaa kehitystään ja kasvuaan itsenäisenä yhtiönä. Tämän vuoksi yhtiön hallitus ehdottaa Cargotecin yhtiökokoukselle yhtiön nimen muuttamista Cargotecista Hiabiksi 1. huhtikuuta 2025 alkaen.

Olen vakuuttunut siitä, että Hiabilla on itsenäisenä yhtiönä edessään valoisa tulevaisuus. Hiabin viime toukokuun pääomamarkkinapäivässä julkistama strategia on selkeä, ja sen johtoryhmä on motivoitunut ja kokenut. Strategian toteutus on lähtenyt jo hyvin käyntiin: vuonna 2024 allekirjoitimme esimerkiksi useita uusia jakelijasopimuksia tukemaan kasvua Yhdysvalloissa, saavutimme kaikkien aikojen ennätyksen huoltoliiketoiminnan liikevaihdossa ja jatkoimme 45 tuotejulkaisullamme palvelemiemme toimialojen muovaamista. Tänä vuonna Hiab jatkaa tuottavuutensa ja kannattavuutensa parantamista esimerkiksi virtaviivaistamalla tuotantojärjestelyjään Italiassa ja investoimalla tuote- ja huoltotoiminnan uudistamiseen Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Tämän kehityksen myötä, ja pystyttyään laskeneesta liikevaihdosta huolimatta parantamaan vertailukelpoista liikevoittoprosenttiaan, Hiab uskoo entistä vahvemmin saavuttavansa itsenäisenä yhtiönä 16 prosentin vertailukelpoisen liikevoittoprosentin vuoteen 2028 mennessä.

Nimenmuutoksen astuessa voimaan Scott Phillipsistä tulee uudelleennimetyn yhtiön toimitusjohtaja. Jätän tehtäväni yhtiön toimitusjohtajana, kuten toukokuussa 2024 ilmoitimme. Haluankin kiittää osakkeenomistajia luottamuksesta, hallitusta hyvästä yhteistyöstä sekä kaikkia nykyisiä ja entisiä työtovereita, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita siitä, että vuosi 2024 oli jälleen yhtiölle menestyksekäs.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Hiab 414 401 3 % 1 509 1 466 3 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2024 31.12.2023 Muutos Hiab 648 799 -19 %

Liikevaihto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Hiab 412 450 -8 % 1 647 1 787 -8 %



Liikevoitto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Hiab 48,0 47,8 0 % 244,7 252,2 -3 % Konsernihallinto ja tukitoimet -7,0 -9,8 29 % -27,6 -33,0 16 % Yhteensä 41,0 38,0 8 % 217,1 219,2 -1 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Hiab 48,0 47,8 0 % 244,7 252,1 -3 % Konsernihallinto ja tukitoimet -7,0 -9,8 29 % -27,6 -33,0 16 % Yhteensä 41,0 38,0 8 % 217,1 219,1 -1 %

