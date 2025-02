Ehituslepingu sõlmimine (Võru Lasteaed Punamütsike)

Nordecon AS kontserni kuuluv ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Võru Linnavalitsus sõlmisid töövõtulepingu Punamütsikese lasteaia ehitustööde teostamiseks aadressil Vilja 10, Võru. Tööde kogumaksumuseks on 6,37 miljonit eurot ilma käibemaksuta ja ehitusaeg on 14 kuud.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2024. aasta auditeerimata konsolideeritud müügitulu oli 224 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 435 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

www.nordecon.com