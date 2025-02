EssilorLuxottica: Résultats T4 et annuels 2024 - Solide croissance du chiffre d’affaires et augmentation de la marge en 2024. Un nouveau vecteur de croissance : les lunettes connectées, débuts prometteurs de Nuance Audio

Solide croissance du chiffre d’affaires et augmentation

de la marge en 2024

Un nouveau vecteur de croissance : les lunettes connectées, débuts prometteurs de Nuance Audio

Hausse de +9,2 % du chiffre d'affaires du Groupe au T4 à taux de change constants 1 et de +6 % sur l'exercice

Accélération de l'Amérique du Nord au T4, avec un résultat positif de Sunglass Hut ; solide progression de la région EMEA grâce aux canaux Professional Solutions et Direct to Consumer

Près de 2 millions de Ray-Ban Meta vendues depuis le lancement ; forte accélération en 2024

Autorisation de Nuance Audio ; lancement au premier trimestre aux États-Unis, en vente sans ordonnance, et en Europe

Position toujours forte de Stellest en Chine ; chiffre d'affaires en hausse d'environ +50 % au T4

Hausse de +17,0 % de la marge opérationnelle ajustée 2 à taux de change constants 1 , en hausse de 50 points de base par rapport à 2023

Solide cash-flow 5 libre, avec 2,4 milliards d'euros sur l'exercice

Dividende proposé à 3,95 euros par action, avec option de dividende en actions

Objectifs 2030 de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les scopes 1, 2 et 3 validés par l’initiative SBTi





Paris, France (12 février 2025 – 18h00) – Le Conseil d’administration d’EssilorLuxottica, qui s’est réuni le 12 février 2025, a arrêté les comptes consolidés de l’exercice 2024. Ces comptes ont été audités par les Commissaires aux comptes dont le rapport d’audit est en cours d'émission.

Francesco Milleri, Président-Directeur Général, et Paul du Saillant, Directeur Général Délégué d'EssilorLuxottica ont commenté :

« Nous célébrons une nouvelle année d’avancées remarquables ; notre quatrième année consécutive d’une croissance du chiffre d'affaires en ligne avec nos objectifs, avec notamment une forte accélération au quatrième trimestre, toutes les régions et activités contribuant à notre dynamique, ce qui se traduit par un bénéfice record pour le Groupe.

Tournés vers l’avenir, nous abordons une période inédite et riche en opportunités, forts de notre communauté mondiale de plus de 200 000 collègues passionnés. Notre engagement à accélérer dans le domaine de la med-tech, les lunettes intelligentes et les marques emblématiques n'a jamais été aussi puissant. Avec Ray-Ban Meta, qui ré-invente les lunettes connectées, et Nuance Audio, approuvé par la FDA, qui ouvre une toute nouvelle catégorie, nous renforçons notre profil de pionniers. La croissance exponentielle de Stellest, tout comme les acquisitions stratégiques, telles qu’Heidelberg Engineering, Espansione Group, Pulse Audition et maintenant Cellview, viennent compléter notre expertise médicale et clinique, nous permettant ainsi d'améliorer la vie de centaines de millions de personnes dans le monde. Avec l’entrée de Supreme dans notre portefeuille et la confiance de partenaires clés, tels que Diesel, Dolce & Gabbana, Michael Kors et Prada, nous établissons de nouvelles références en termes de désirabilité, d'influence culturelle et d'adoption des technologies.

Nous restons par ailleurs fermement engagés en faveur du développement durable. En phase avec notre programme Eyes on the Planet, nous prenons des mesures impactantes pour réduire notre empreinte environnementale ; nos objectifs de réduction des gaz à effet de serre ont été validés par SBTi en fin d’année dernière. Accentuant son action mondiale, OneSight EssilorLuxottica Foundation s’est associée avec l'Organisation Mondiale de la Santé, afin d’apporter des solutions essentielles de santé visuelle à ceux qui en ont le plus besoin.

Nous abordons cette nouvelle année avec confiance et sommes en ligne pour atteindre nos objectifs à long terme. Nous restons très engagés pour mener des transformations significatives pour les années à venir. »

