EssilorLuxottica: Risultati del quarto trimestre e del 2024 - Solida crescita del fatturato e margini in espansione nel 2024. Smart glasses nuovo motore della crescita, Nuance pronto per un esordio promettente

Solida crescita del fatturato e margini in espansione nel 2024

Smart glasses nuovo motore della crescita, Nuance pronto per un esordio promettente

• Fatturato in crescita del 9,2% a cambi costanti1 nel quarto trimestre e del 6,0% nell'anno

• Nord America in accelerazione nel quarto trimestre con Sunglass Hut positivo; EMEA solida trainata da entrambi i segmenti, Professional Solutions e Direct to Consumer

• Ray-Ban Meta a 2 milioni di pezzi venduti dal lancio, con una forte accelerazione nel 2024

• Nuance Audio, via libera per la vendita senza prescrizione negli Stati Uniti e in Europa

• Stellest continua a crescere in Cina, in aumento di circa il 50% nel quarto trimestre

• Margine operativo adjusted2 a 17,0% a cambi costanti1, in aumento di 50 punti base rispetto al 2023

• Solido free cash flow5 a 2,4 miliardi di Euro nell'anno

• Dividendo proposto a 3,95 Euro per azione, con opzione di dividendo in azioni

• SBTi, approvati gli obiettivi per la riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 per gli Scope 1, 2 e 3

Parigi, Francia (12 febbraio 2025 – ore 18:00) – Il Consiglio di Amministrazione di EssilorLuxottica si è riunito il 12 febbraio 2025 per l'approvazione del progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Quest’ultimo è stato sottoposto a revisione, la relazione di revisione è in corso di emissione.

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato e Paul du Saillant, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica hanno commentato: “Celebriamo un altro anno di successi straordinari, il quarto consecutivo di crescita del fatturato in linea con i nostri obiettivi, con una forte accelerazione nel quarto trimestre, grazie al contributo di tutte le aree geografiche e di tutti i business, e con utili di Gruppo che raggiungono ancora una volta livelli record.

Guardando al futuro, stiamo entrando in una nuova fase ricca di opportunità come mai prima d’ora, che siamo pronti a cogliere anche grazie all’impegno della nostra comunità di oltre 200.000 persone nel mondo. Dal med-tech agli smart glasses fino ai brand iconici, il nostro impegno per l’innovazione è più concreto che mai. Con Ray-Ban Meta che porta l’eyewear nel digitale e Nuance Audio, approvato dalla Food and Drug Administration americana, che crea una nuova categoria di prodotto, stiamo disegnando orizzonti nuovi. La crescita esponenziale di Stellest e le acquisizioni strategiche come Heidelberg Engineering, Espansione Group, Pulse Audition e ora Cellview continuano a rafforzare le nostre competenze nel medicale e nella diagnostica, permettendoci di migliorare la vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo. Con Supreme, ora parte del nostro portafoglio, e la rinnovata fiducia di partner iconici come Diesel, Dolce&Gabbana, Michael Kors e Prada, possiamo rendere più semplice, desiderabile e naturale l’adozione della tecnologia nei nostri prodotti e nella vita delle persone.

Allo stesso tempo, manteniamo un impegno forte per la sostenibilità delle nostre attività. Attraverso Eyes on the Planet, stiamo raggiungendo traguardi sempre più importanti per ridurre il nostro impatto ambientale, e alla fine dello scorso anno abbiamo ottenuto l’approvazione da SBTi per i nostri obiettivi di riduzione dei gas serra. Inoltre, con la OneSight EssilorLuxottica Foundation continuiamo a portare cure oculistiche essenziali a chi ne ha più bisogno, ora anche in collaborazione con l’OMS, con un impatto positivo sulla vita delle persone e di intere comunità nel mondo.

Entriamo nel nuovo anno con fiducia, determinati a raggiungere i nostri obiettivi di lungo termine e ad avere un ruolo da protagonisti nell’evoluzione del mercato negli anni a venire”.

Allegato