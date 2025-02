LECTRA : Des résultats 2024 en progression dans un environnement toujours dégradé

.

Des résultats 2024 en progression dans un environnement toujours dégradé

Chiffre d’affaires : 526,7 millions d’euros (+ 10 %)*

EBITDA courant : 91,1 millions d’euros (+ 15 %)*

Résultat net : 29,6 millions d’euros (- 9 %)*

Cash-flow libre courant : 72,1 millions d’euros (+ 59 %)*

Dividende**: 0,40 € par action (+ 11 %)

* Variations à données réelles

** Proposé à l’Assemblée générale annuelle du 25 avril 2025

En millions d’euros 1er octobre – 31 décembre 1er janvier – 31 décembre 2024(1) 2023 2024(1) 2023 Chiffre d’affaires 132,5 119,3 526,7 477,6 Variation à données réelles (en %) 11% 10% EBITDA courant(2) 22,6 19,8 91,1 79,0 Variation à données réelles (en %) 14% 15% Marge d’EBITDA courant (en % du CA) 17,1% 16,6% 17,3% 16,5% Résultat opérationnel courant(2) 11,9 12,3 49,3 49,1 Variation à données réelles (en %) -3% 0% Résultat net 8,4 7,7 29,6 32,6 Cash-flow libre courant(2) 22,2 13,2 72,1 45,3

(1) Les montants 2024 intègrent Launchmetrics depuis le 23 janvier 2024

(2) La définition des indicateurs de performance figure dans le rapport financier au 31 décembre 2024

Paris, le 12 février 2025. Le Conseil d’administration de Lectra, réuni ce jour sous la présidence de Daniel Harari, a examiné les comptes consolidés de l’exercice 2024. Les procédures d’audit ont été effectuées par les Commissaires aux comptes et le rapport de certification sera émis à l’issue du Conseil d’administration du 27 février 2025.

Pour permettre une meilleure analyse des résultats du Groupe, les comptes de Lectra, hors Launchmetrics (« Périmètre Lectra 2023 »), et ceux de Launchmetrics sont analysés séparément. Les comparaisons entre 2024 et 2023 sont à données réelles, sauf pour le Périmètre Lectra 2023 où elles sont à cours de change 2023 (à « données comparables »).

1. SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2024





L’année 2024 a été marquée par un environnement macroéconomique et géopolitique fortement dégradé, qui a incité les clients du Groupe à la prudence dans leurs décisions d’investissement, avec toutefois des situations hétérogènes entre les différents marchés géographiques et sectoriels.

Dans ce contexte, pour le périmètre Lectra 2023, les commandes de nouveaux systèmes sont stables et celles de nouveaux abonnements SaaS progressent de 8 %, confirmant ainsi leur succès et leur adoption croissante par les clients.

Résultats 2024 conformes aux dernières estimations

Le 30 octobre, le Groupe avait précisé que le chiffre d’affaires et l’EBITDA courant devraient être proches du point bas des fourchettes annoncées le 14 février, soit 480 millions d’euros de chiffre d’affaires et 85 millions d’euros d’EBITDA courant pour le périmètre Lectra 2023, et 42 millions d’euros de chiffre d’affaires avec une marge d’EBITDA courant supérieure à 15% pour Launchmetrics, soit 522 millions d’euros de chiffre d’affaires et 91,3 millions d’euros d’EBITDA courant pour le périmètre Lectra 2024.

Au total, le chiffre d’affaires de l’année 2024 progresse de 10% à 526,7 millions d’euros et l’EBITDA courant de 15% à 91,1 millions d’euros.

Intégration réussie de Launchmetrics

Launchmetrics a atteint 41,2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 7,0 millions d’euros d’EBITDA courant et dépassé les anticipations du Groupe en matière de rentabilité avec une marge d’EBITDA courant de 16,9 %.

Par ailleurs, cette acquisition a considérablement élargi l’activité SaaS de Lectra, permettant le doublement de ce chiffre d’affaires SaaS à 77,4 millions d'euros à fin 2024, et renforçant son potentiel futur.

L'intégration au niveau des processus, des équipes et des produits est d'ores et déjà un succès et permet à Lectra de former un ensemble cohérent pour ses activités SaaS. Launchmetrics apporte en outre ses meilleures pratiques dans le SaaS, enrichissant ainsi l’expérience client du Groupe.

Amélioration continue des fondamentaux du Groupe

Les fondamentaux du modèle économique du Groupe ont été fortement améliorés, grâce notamment à la politique de rigueur mise en œuvre en mai 2023 et à la contribution de Launchmetrics. Ainsi, le chiffre d’affaires récurrent progresse de 18 % et la marge qu’il dégage couvre la quasi-totalité des frais fixes. La marge d’EBITDA courant augmente de 0,8 point pour atteindre 17,3 %. Le cash-flow libre courant généré en 2024 s’établit à 72,1 millions d’euros (+ 59 %) et l’endettement net du groupe est ramené à 20,6 millions d’euros au 31 décembre 2024.

2. RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2024





Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre progresse de 11 % par rapport au quatrième trimestre 2023 à 132,5 millions d’euros avec une contribution de Launchmetrics à hauteur de 11,0 millions d’euros.

L’EBITDA courant est en croissance de 14 % à 22,6 millions d’euros et la marge d’EBITDA courant s’établit à 17,1 % (+ 0,5 point).

Le cash-flow libre courant est en très forte progression à 22,2 millions d’euros (+ 68 %).

Périmètre Lectra 2023

Les fluctuations des devises ont eu un effet limité sur le chiffre d’affaires et les résultats.

Les commandes de nouveaux systèmes sont stables par rapport au quatrième trimestre 2023 à 38,6 millions d’euros, et les nouveaux abonnements SaaS progressent de 17 % à 3,6 millions d’euros.

Le chiffre d’affaires (121,5 millions d’euros) est en augmentation de 1 % : celui des nouveaux systèmes diminue de 6 %, alors que le chiffre d’affaires récurrent progresse de 5 %.

L’EBITDA courant atteint 21,0 millions d’euros et la marge d’EBITDA courant s’établit à 17,3 % (+ 0,3 point).

3. RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2024





Le chiffre d’affaires (526,7 millions d’euros) est en progression de 10 %. Il comprend 28% de chiffre d’affaires des nouveaux systèmes (- 5 %) et 72 % de chiffre d’affaires récurrent (+ 18 %), dont 77,4 millions d’euros pour le SaaS (x 2,5).

Launchmetrics, consolidé depuis le 23 janvier 2024, contribue à hauteur de 41,2 millions d’euros au chiffre d’affaires 2024.

La marge brute (376,9 millions d’euros) est en hausse de 13 % et le taux de marge brute s’établit à 71,6 % (+1,8 point par rapport à 2023).

L’EBITDA courant (91,1 millions d’euros) progresse de 15 % et la marge d’EBITDA courant de 0,8 point à 17,3 %.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 49,3 millions d’euros, stable par rapport à 2023. Il comprend une charge de 22,7 millions d’euros au titre de l’amortissement des actifs incorporels résultant des acquisitions réalisées depuis 2021.

Les dépenses brutes de recherche et développement, entièrement passées en charges de la période et comprises dans les frais fixes, représentent 12,8 % du chiffre d’affaires (11,7 % en 2023).

Les produits et charges financiers représentent une charge nette de 6,0 millions d’euros (2,8 millions d’euros en 2023), du fait de l’augmentation des taux d’intérêt et du financement de l’acquisition de Launchmetrics.

Le résultat de change est négatif de 2,2 millions d’euros.

Compte tenu des amortissements des actifs incorporels, de l’augmentation des charges financières et d’une charge d’impôt de 10,9 millions d’euros, le résultat net (29,6 millions d’euros) est en baisse de 9 % par rapport à 2023.

Le cash-flow libre courant est en très forte augmentation (+59%) à 72,1 millions d’euros.

Un bilan particulièrement solide

Au 31 décembre 2024, le Groupe dispose d’un bilan particulièrement solide, avec des capitaux propres de 374,4 millions d’euros, un besoin en fonds de roulement négatif de 25,2 millions d’euros et un endettement financier net de 20,6 millions d’euros qui se compose d’une dette financière de 102,5 millions d’euros et d’une trésorerie disponible de 81,9 millions d’euros.

Périmètre Lectra 2023

Les fluctuations des devises ont eu un effet limité sur le chiffre d’affaires et les résultats.

Les commandes de nouveaux systèmes (144,9 millions d’euros) sont stables par rapport à 2023.

Les commandes de licences perpétuelles de logiciel (11,4 millions d’euros) diminuent de 18 %, — l’essentiel des logiciels étant désormais commercialisé en mode SaaS —, celles des équipements et de leurs logiciels (113,0 millions d’euros) et de la formation et de conseil (17,3 millions d’euros) progressent respectivement de 2 % et de 9 %.

Le chiffre d’affaires est en croissance de 2 % à 485,5 millions d’euros et l’EBITDA courant progresse de 7 % à 84,2 millions d’euros.

4. DIVIDENDE





La Société a poursuivi sa politique de rémunération attractive des actionnaires avec le versement de dividendes représentant environ 40 % du résultat net 2023 et a décidé, compte tenu de la très forte augmentation du cash-flow libre, de distribuer 50 % du résultat net 2024.

Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale du 25 avril 2025 le versement d’un dividende de 0,40 € par action au titre de l’exercice 2024.

5. ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE





A la suite d’une divergence avec le Président-Directeur général portant sur le rôle de l’Administrateur référent, Monsieur Ross McInnes a décidé de démissionner de son mandat d’Administrateur, avec effet au 24 avril 2025. Le Conseil d’administration remercie Monsieur Ross McInnes pour sa contribution au cours de ces trois dernières années.

A compter du 25 avril 2025, le Conseil d’administration de Lectra sera composé de 7 membres : Monsieur Daniel Harari (Président-Directeur général), Madame Nathalie Rossiensky (Administratrice référente, Administratrice indépendante), Madame Céline Abecassis-Moedas (Administratrice indépendante), Madame Karine Calvet (Administratrice indépendante), Monsieur Pierre-Yves Roussel (Administrateur indépendant), Monsieur Jérôme Viala (Administrateur non-indépendant) et Madame Hélène Viot-Poirier (Administratrice indépendante).

6. FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE 2023-2025 : SECOND RAPPORT D’ÉTAPE





Initiée en 2017, la stratégie Lectra 4.0 a pour objectif de positionner le Groupe d’ici 2030 comme un acteur incontournable de l’Industrie 4.0 sur ses marchés sectoriels stratégiques : la mode, l’automobile, l’ameublement. Sa mise en œuvre s’est effectuée jusqu’à présent à travers trois feuilles de route stratégiques.

La première, couvrant la période 2017 à 2019, a permis de poser les fondamentaux essentiels au futur du Groupe.

La seconde, déployée sur la période 2020-2022, a conféré au Groupe une nouvelle dimension – essentiellement à la suite de l’acquisition de Gerber en juin 2021 – et lui a ouvert de nouvelles perspectives, avec une structure financière plus solide que jamais, une présence mondiale étendue, une base de clients élargie, un portefeuille de produits renforcé, un nombre croissant de clients utilisant ses nouvelles offres pour l’Industrie 4.0 et une nouvelle image de marque.

Pour la période 2023-2025, l’ambition du Groupe est de tirer pleinement profit de son changement de dimension pour accélérer sa croissance, d’augmenter significativement le volume du SaaS dans son chiffre d’affaires et de saisir les opportunités de croissance externe.

Dans un climat économique et géopolitique instable, les orientations stratégiques de long terme ont été poursuivies et l’adoption du modèle SaaS par les clients de Lectra s’est accélérée. Le Groupe a procédé à l’acquisition de Launchmetrics et a signé deux partenariats stratégiques avec Six Atomic et AQC.

Soutenue par l’engagement de ses collaborateurs et reconnue par ses clients, Lectra est également à l’avant-garde d’un avenir plus durable. Le Groupe a pris de nombreuses mesures pour enrichir ses offres permettant de réduire l’impact environnemental pour ses clients, notamment à travers la traçabilité de la matière pour la mode, grâce à sa prise de participation majoritaire dans TextileGenesis début 2023.

Le détail du second rapport d’étape de cette feuille de route stratégique 2023-2025 figure dans le rapport d’activité au 31 décembre 2024, disponible sur Lectra.com.

7. ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE L’ACTIVITÉ





En 2024, dans un environnement dégradé, Lectra a démontré sa résilience et confirmé la pertinence de sa stratégie et la qualité de ses fondamentaux, atouts cruciaux pour poursuivre le développement du Groupe.

Perspectives 2025

Bien que des premiers signes positifs puissent être détectés, le manque de visibilité au niveau macroéconomique et géopolitique pourrait encore peser sur les décisions d‘investissement des clients du Groupe.

Dans ce contexte, le Groupe aborde 2025 avec confiance et poursuivra sa stratégie en répondant au plus près des besoins de ses clients grâce à la qualité de son offre pour l’industrie 4.0 et en développant son activité SaaS.

La visibilité sur les commandes de nouveaux systèmes reste limitée, à l’instar des deux années précédentes, sans possibilité d’anticiper la date et l’ampleur d’un éventuel rebond, qui pourrait néanmoins intervenir dans le courant de l’année.

L’activité récurrente, qui a représenté 72 % du chiffre d’affaires en 2024, devrait continuer à croître en 2025, portée notamment par le développement de l’activité SaaS.

Par ailleurs, le Groupe maintiendra un contrôle strict des coûts et devrait bénéficier d’un mix des commandes plus favorable en termes de marge brute.

Compte tenu de ces éléments, Lectra s’est fixé pour objectif de réaliser en 2025 un chiffre d’affaires récurrent supérieur à 400 millions d’euros, dont 90 millions d’euros de SaaS.

Au total le chiffre d’affaires devrait être compris entre 550 et 600 millions d’euros, et la marge d’EBITDA courant de l’ordre de 20 %, sur la base des parités de change au 31 décembre 2024, notamment $ 1,04 / € 1.

Le rapport du Conseil d’administration et les états financiers du quatrième trimestre et de l’exercice 2024 sont disponibles sur lectra.com. Les résultats financiers du premier trimestre 2025 seront publiés le 24 avril. L’Assemblée générale annuelle se réunira le 25 avril 2025.







A propos de Lectra



Lectra contribue au développement de l’Industrie 4.0 avec audace et passion, au service des acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement en intégrant pleinement la Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) à sa stratégie globale.



Le Groupe propose des solutions d’intelligence industrielle à la pointe de la technologie qui facilitent la transformation digitale des entreprises. Grâce à ses logiciels, ses équipements de découpe, ses solutions d’analyse de données et ses services associés, Lectra aide ses clients à repousser les frontières et à libérer pleinement leur potentiel. Ses 3,000 collaborateurs sont guidés par trois valeurs fondamentales, qui font la fierté du Groupe : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec ardeur.



Fondée en 1973, Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 527 millions d’euros en 2024. L’entreprise est cotée sur Euronext où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders and ENT PEA-PME 150.









Pour plus d'informations, visitez lectra.com.







Lectra – World Headquarters et siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France

Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com

Société anonyme au capital de 37 966 274 €. RCS Paris B 300 702 305

Pièce jointe