La Conférence Canada-en-Asie débarque à Singapour du 19 au 21 février 2025

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation Asie Pacifique du Canada (FAP Canada) et Universités Canada ont le plaisir d'organiser la troisième édition de la Conférence Canada-en-Asie qui se tiendra à Singapour du 19 au 21 février 2025.

Comptant plus de 530 participants inscrits, la Conférence Canada-en-Asie 2025 (CCEA2025) réunira des leaders d'affaires, des experts, des investisseurs, des décideurs politiques, des chercheurs et des innovateurs du Canada et de toute l'Asie. L'événement offre une plateforme unique d'échange d'idées, de points de vue et de connaissances, visant à faciliter la création de partenariats collaboratifs et à stimuler la croissance du commerce et des investissements bilatéraux.

La CCEA2025 se tiendra au Raffles City Convention Centre, et se penchera sur des secteurs critiques, notamment l'agroalimentaire, la sécurité alimentaire, les technologies océaniques, l'économie bleue, la transition énergétique, la sécurité énergétique et les technologies propres. Ces thèmes seront abordés à travers diverses voies d'engagement telles que l'innovation, les écosystèmes, le commerce, les chaînes d'approvisionnement, les investissements, les finances et l'intelligence artificielle.

La conférence est conçue pour fournir de nombreuses occasions de réseautage et des discussions interdisciplinaires sur les questions les plus pressantes dans les relations Canada-Asie. Elle accueillera des conférenciers de premier plan issus de divers milieux, notamment des dirigeants d'entreprises, des innovateurs, des investisseurs, des ministres gouvernementaux, des présidents d'universités, des chercheurs dynamiques, entre autres.

Le dîner de gala de la CCEA2025, prévu le 20 février, mettra en vedette Shawna Pandya du Canada et Koichi Wakata du Japon lors d'une discussion sur la coopération spatiale entre l'Asie et le Canada.

« Nous sommes impatients de retourner à Singapour la semaine prochaine pour organiser cet événement unique en son genre, destiné aux entreprises et institutions canadiennes, ainsi qu’à leurs homologues de toute la région Asie-Pacifique », déclare Jeff Nankivell, président et chef de la direction de la Fondation Asie Pacifique du Canada. « Célébrant sa troisième édition, la Conférence Canada-en-Asie est le principal rassemblement visant à renforcer la collaboration entre le Canada et l’Asie, dans un contexte où le renforcement des partenariats existants et la création de nouveaux liens deviennent de plus en plus essentiels. J’attends avec impatience des échanges riches et constructifs d’idées, de perspectives et de connaissances. Nous nous réunirons à Singapour pour définir et saisir les nouvelles opportunités permettant un engagement accru dans les secteurs stratégiques sélectionnés cette année, où le Canada a beaucoup à offrir et encore plus à apprendre. »

Les membres accrédités des médias sont invités à assister à la Conférence Canada-en-Asie et/ou au dîner de gala annuel de la CCEA, sous réserve de disponibilité des places. Pour plus de renseignements et pour l'inscription, veuillez contacter notre représentant médias à l'adresse courriel indiquée ci-dessous.

La Conférence Canada-en-Asie est présentée avec le soutien du Gouvernement du Canada. La FAP Canada et Universités Canada en sont reconnaissantes. Nous tenons également à remercier nos partenaires majeurs, FinDev Canada, le Centre de recherches pour le développement international (CRDI) et Investir au Canada ; nos partenaires de soutien, Air Canada, la Fondation Hinrich et la Banque Royale du Canada ; nos partenaires associés, CIBC, CPP Investments, DIGITAL, Exportation et développement Canada (EDC), Fasken, Financement agricole Canada, Gowling WLG, le gouvernement du Québec, le gouvernement de la Saskatchewan, Investissement Québec, la Banque nationale du Canada et Sun Life ; et nos partenaires universitaires, l'Université de la Saskatchewan, l'Université de Calgary, McGill, l'Université Queen's, l'Université de Toronto, Western University Canada et l'Université de Waterloo.

