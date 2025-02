Galapagos rapporteert resultaten over het gehele jaar 2024 en geeft een business update over het vierde kwartaal

Overtuigende klinische resultaten voor GLPG5101 in drie NHL-indicaties onderstrepen het potentieel van het innovatieve gedecentraliseerde celtherapieplatform voor de levering van verse, fitte cellen met een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen

Focus op versnelling van het GLPG5101 programma, met uitbreiding naar acht indicaties met grote onbeantwoorde behoeften, en streven naar eerste goedkeuring in 2028

Plan om te splitsen in twee bedrijven, genoteerd op Nasdaq en Euronext, waarbij SpinCo een pijplijn opbouwt door middel van deals en Galapagos nieuwe celtherapieën ontwikkelt voor kankers met grote onvervulde behoefte

Management organiseert conference call morgen, 13 februari 2025, om 14:00 CET / 8:00 am ET

Mechelen, België; 12 februari 2025, 22:01 CET; gereglementeerde informatie - Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat zich toelegt op het transformeren van patiëntresultaten door middel van levensveranderende wetenschap en innovatie, rapporteerde vandaag haar financiële resultaten voor het volledige jaar 2024 en gaf een update over het vierde kwartaal 2024 en haar prestaties dit jaar tot op heden.

“We zetten belangrijke stappen om Galapagos te positioneren voor waardecreatie op lange termijn en om ons wereldwijde leiderschap op het gebied van celtherapie uit te bouwen door ons te richten op grote onvervulde medische behoeften in oncologie”, zegt Paul Stoffels1, MD, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van Galapagos. “Met de goedkeuring van de IND door de FDA en de overtuigende klinische resultaten die we tijdens ASH presenteerden voor onze belangrijkste CD19 CAR-T-kandidaat, GLPG5101, in drie recidief/refractaire non-Hodgkin lymfoom indicaties, is er een sterke validatie van ons innovatieve, wereldwijd schaalbare celtherapieplatform voor het leveren van verse, stem-like, early memory CAR T-celtherapie in een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen. Deze voordelen sterken ons in onze overtuiging dat GLPG5101 positieve resultaten kan opleveren voor patiënten over de hele wereld met snel progressieve ziekten, waaronder patiënten die het risico lopen op een snelle klinische achteruitgang”.

“In lijn met ons doel om een meer gefocuste en gestroomlijnde organisatie te worden, optimaliseren we onze CD19 CAR-T portfolio door prioriteit te geven aan middelen die de grootste impact kunnen hebben. We verbreden de ontwikkeling van GLPG5101, ons meest geavanceerde kandidaatproduct naar andere agressieve B-cel maligniteiten, waaronder Richter transformatie van CLL en bijkomend nemen we stappen voor de uitbreiding naar dubbel refractaire CLL. We deprioriteren de activiteiten met betrekking tot GLPG5201, onze tweede CD19 CAR-T-kandidaat, in afwachting van de vooruitgang van GLPG5101 in deze aanvullende indicaties. Tegelijkertijd zetten we de fase 1/2-studie van GLPG5301 in multipel myeloom voort, terwijl we onze pijplijn in vroeg stadium van next-generation, multi-targeting en armored celtherapieën voor zowel hematologische als vaste tumoren verder versterken, innovatie versnellen en werken aan waardecreatie op lange termijn. Daarnaast boeken we, via onze samenwerking met Adaptimmune, vooruitgang met uza-cel, een TCR-T-kandidaat voor hoofd- en halskanker, wat onze toewijding aan het ontwikkelen van transformerende therapieën onderstreept,” concludeerde Dr. Stoffels.

Thad Huston, CFO en COO van Galapagos, voegde hieraan toe: “We blijven ons strategisch plan uitvoeren om te splitsen in twee beursgenoteerde bedrijven, Galapagos en SpinCo, die genoteerd zullen worden op Euronext en Nasdaq, met als doel de transactie medio 2025 te voltooien. Onze Raad van Bestuur, ondersteund door het Benoemingscomité, is actief bezig met het werven van een ervaren managementteam en onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurder met een bewezen staat van dienst op het gebied van het opzetten van biotechnologiebedrijven en ervaring met strategische transacties voor SpinCo. We danken onze aandeelhouders, werknemers en alle belanghebbenden voor hun voortdurende steun en toewijding tijdens deze geplande transitie. We sloten 2024 af met €3,3 miljard aan liquide middelen en kasequivalenten, waarvan ongeveer €2,45 miljard zal worden gebruikt om SpinCo te kapitaliseren. Dit nieuw op te richten spin-off bedrijf zal zich richten op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve geneesmiddelen via transformerende transacties. Bij de splitsing zal Galapagos over ongeveer €500 miljoen in kas beschikken en de autonomie hebben om het volledige potentieel van haar onderscheidende celtherapieplatform te benutten. Daarnaast zal het bedrijf haar celtherapie-pijplijn met mogelijk best-in-class therapieën, die inspelen op grote onvervulde medische behoeften in de oncologie, versnellen. Na de splitsing verwacht Galapagos een genormaliseerde jaarlijkse cash burni te hebben van €175 miljoen tot €225 miljoen, exclusief herstructureringskosten.”

Vierde kwartaal 2024 en recente bedrijfsupdate

CELTHERAPIE PORTFOLIO

GLPG5101 (CD19 CAR-T) programma zal uitbreiden naar acht agressieve B-cel maligniteiten, waardoor het patiëntenbereik en de impact worden vergroot

Nieuwe gegevens van de lopende ATALANTA-1 fase 1/2-studie, gepresenteerd op ASH 2024, omvatten bijkomende resultaten over patiënten met mantelcellymfoom (MCL), marginaal zonelymfoom (MZL) / folliculair lymfoom (FL) en diffuus groot B-cellymfoom (DLBCL). Per de afsluitingsdatum van 25 april 2024 ontvingen 49 patiënten infusie met celtherapie en waren de resultaten voor veiligheid en werkzaamheid beschikbaar voor respectievelijk 45 patiënten en 42 patiënten. De resultaten worden hieronder samengevat: Hoge objectieve responspercentages (ORR) en complete responspercentages (CRR) werden waargenomen in de gepoolde fase 1- en fase 2-werkzaamheidsanalyseset, opgesplitst naar indicatie: Bij patiënten met MCL reageerden alle 8 van de 8 op werkzaamheid geëvalueerde patiënten op de behandeling (ORR en CRR 100%). Bij patiënten met MZL/ FL werden objectieve en complete responsen waargenomen bij 20 van 21 op werkzaamheid geëvalueerde patiënten (ORR en CRR 95%). Bij patiënten met DLBCL reageerden 9 van de 13 op werkzaamheid geëvalueerde patiënten op de behandeling (ORR 69%), waarbij 7 patiënten een complete respons bereikten (CRR 54%). Van de 7 patiënten met DLBCL die de hogere dosis kregen, reageerden er 6 op de behandeling (ORR 86%), waarbij 5 een complete respons bereikten (CRR 71%). Van de 15 minimaal residuele ziekte (MRD)-evalueerbare patiënten die een complete respons hadden, bereikten 12 patiënten (80%) MRD-negativiteit en behielden een complete respons bij het afsluiten van de gegevens. De mediane studie follow-up was 3,3 maanden voor FL en DLBCL met een range van 0,9-21,2 maanden; en 4,4 maanden voor MCL met een range van 1-24,4 maanden. GLPG5101 toonde een bemoedigend veiligheidsprofiel, waarbij de meerderheid van de Graad ≥ 3 bijwerkingen van de behandeling hematologisch van aard waren. Eén geval van CRS Graad 3 werd waargenomen in fase 1 en één geval van ICANS Graad 3 werd waargenomen in fase 2. 96% van de patiënten (47 van 49) ontving een infusie met verse, fitte, stem-like, early-memory CD19 CAR T-celtherapie, waarbij 91,5% (43 van 47) een vein-to-vein tijd van zeven dagen bereikte, waardoor cryopreservatie werd vermeden en overbruggingstherapie niet nodig was. In alle geteste dosissen werden sterke en consistente in vivo CAR-T expansieniveaus en producten bestaande uit stem-like, early-memory fenotype T-cellen waargenomen.

Naast MCL, MZL/FL en DLBCL omvat de ATALANTA-1 studie ook hoog-risico eerstelijns DLBCL, Burkitt lymfoom (BL) en primair CNS-lymfoom (PCNSL). De werving van patiënten in Europa is aan de gang. Nu de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de aanvraag voor de Investigational New Drug (IND) heeft goedgekeurd en vooraanstaande kanercentra in Boston betrokken zijn, werken we verder aan de inschrijving van de eerste Amerikaanse patiënt voor de studie. Het in Boston gevestigde Landmark Bio is operationeel en fungeert als de gedecentraliseerde productie-eenheid (DMU) voor ATALANTA-1. Galapagos streeft ernaar aanvullende nieuwe gegevens te presenteren op een medische bijeenkomst in 2025.

Op basis van deze bemoedigende resultaten en in lijn met de strategie om het bedrijf te stroomlijnen, richt Galapagos haar middelen op het versnellen van GLPG5101 als haar belangrijkste CD19 CAR-T-programma. In afwachting van de verdere ontwikkeling van GLPG5101 in aanvullende indicaties, deprioriteert het bedrijf de activiteiten voor GLPG5201, de tweede CD19 CAR-T-kandidaat. Met de toevoeging van dubbel therapieresistente chronische lymfatische leukemie (CLL) en Richter transformatie (RT) van CLL, beide indicaties met grote onvervulde medische behoeften, zal GLPG5101 worden ontwikkeld voor in totaal acht agressieve B-celmaligniteiten. Dit versterkt het brede potentieel van het programma om te voorzien in dringende medische behoeften.

Galapagos bereidt zich voor om de pivotale klinische studie in 2026 te starten en streeft naar een eerste goedkeuring in 2028. Om deze doelen te realiseren, en ondersteund door de sterke samenwerkingen met Lonza (voor het Cocoon® platform) en Thermo Fisher Scientific (voor de ontwikkeling van een ultrasnelle PCR steriliteitstest samen met miDiagnostics), schaalt het bedrijf de productiecapaciteit op bij haar bestaande DMU's in de VS, waaronder Landmark Bio (regio Boston), Excellos (regio San Diego) en het recent gecontracteerde Catalent (New Jersey, New York en omliggende regio’s). Daarnaast worden meerdere DMU’s in belangrijke Europese markten uitgebreid. Bijkomende DMU’s zullen worden geïntegreerd in het netwerk van het bedrijf om voldoende capaciteit te garanderen ter ondersteuning van toekomstige pivotale studies in belangrijke regio’s.

GLPG5301 (BCMA CAR-T) in recidief/refractair multipel myeloom (R/R MM)

Voor het fase 1-gedeelte van de PAPILIO-1 fase 1/2 worden momenteel patiënten gerekruteerd. Na voltooiing van fase 1 en analyse van de gegevens zal Galapagos de meest geschikte ontwikkelingsstrategie en volgende stappen evalueren. Het bedrijf streeft ernaar om de fase 1 gegevens te presenteren op een toekomstige medische conferentie.

Pijplijn in een vroeg stadium met tien potentiële best-in-class celtherapieën in hematologie en vaste tumoren

Galapagos’ interne pijplijn in een vroeg stadium vormt een sterke basis voor duurzame waardecreatie. Deze omvat multi-targeting, armored celtherapieconstructies die zijn ontworpen om de werkzaamheid te verbeteren, resistentie te voorkomen en de persistentie van CAR-T’s in zowel hematologische als vaste tumoren te vergroten. Het bedrijf is van plan om in 2025 te starten met de klinische ontwikkeling van een nieuwe CAR-T kandidaat en in 2026 zijn klinische pijplijn van next-generation programma's uit te breiden met twee nieuwe klinische assets.

Op ASH presenteerde Galapagos sterke preklinische proof-of-concept resultaten voor uza-cel, een MAGE-A4-gerichte TCR-T-celtherapiekandidaat voor hoofd- en halskanker, ontwikkeld in samenwerking met Adaptimmune. De gegevens toonden aan dat Galapagos’ gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform uza-cel kan produceren met eigenschappen die mogelijk leiden tot verbeterde werkzaamheid en een duurzamere respons in de kliniek, vergeleken met de bestaande productieprocedure. De voorbereidingen zijn in volle gang, met als doel de klinische ontwikkeling in 2026 te starten.

SMALL MOLECULE PORTFOLIO

Galapagos boekt vooruitgang met haar TYK2-remmer, GLPG3667, in twee fase 3-enabling studies voor systemische lupus erythematosus (SLE) en dermatomyositis (DM). De screening voor de SLE-studie werd in januari 2025 eerder dan gepland afgesloten. De belangrijkste resultaten voor het volledige GLPG3667 programma worden verwacht in de eerste helft van 2026.

Na de eerder dit jaar aangekondigde strategische reorganisatie is Galapagos actief op zoek naar potentiële partners voor de overname van haar small molecule programma’s, waaronder GLPG3667 voor SLE, DM en andere potentiële auto-immuunindicaties.

GEBEURTENISSEN NA DE PERIODE

Op 8 januari 2025 kondigde Galapagos een plan aan om te splitsen in twee beursgenoteerde entiteiten om zo aandeelhouderswaarde te ontgrendelen en strategische focus te creëren. SpinCo (dat op een later tijdstip een naam zal krijgen) zal een nieuw opgericht bedrijf zijn met ongeveer €2,45 miljard aan Galapagos’ huidige cash, dat zich richt op het opbouwen van een pijplijn van innovatieve medicijnen door middel van transformerende transacties, met Gilead als strategische partner. SpinCo zal een Raad van Bestuur aanstellen waarvan de meerderheid van de leden onafhankelijk is. SpinCo zal worden geleid door een klein, ervaren managementteam met een bewezen staat van dienst op het gebied van het opzetten van biotechnologiebedrijven en ervaring met strategische transacties. SpinCo zal de notering van haar aandelen op Nasdaq en Euronext aanvragen, waarbij alle aandeelhouders van Galapagos aandelen van SpinCo zullen ontvangen op een pro rata basis, gebaseerd op de Galapagos aandelen in hun bezit op een nader te bepalen registratiedatum. Vanaf de splitsing wordt de wereldwijde optie-, licentie- en samenwerkingsovereenkomst met Gilead (OLCA) overgenomen door SpinCo. Voor toekomstige transacties heeft Gilead zich verplicht te goeder trouw te onderhandelen over wijzigingen in de OLCA op transactiebasis om positieve waarde voor SpinCo en al haar aandeelhouders te realiseren. Tot op heden heeft Gilead blijk gegeven van flexibiliteit bij het wijzigen van de belangrijkste financiële en structurele voorwaarden van de OLCA om Galapagos te ondersteunen bij haar beoordeling van potentiële mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling om waardecreatie mogelijk te maken. We verwachten dat de stimuleringsmaatregelen tussen SpinCo en Gilead zodanig op elkaar zijn afgestemd dat SpinCo activa van hoge kwaliteit kan nastreven, ontwikkeling kan financieren en kan investeren in haar portefeuille, zodat potentiële aanzienlijke toekomstige waardecreatie behouden blijft voor SpinCo en al haar aandeelhouders. Galapagos zal zich richten op het benutten van het brede potentieel van haar innovatieve gedecentraliseerde celtherapieproductieplatform, dat de levering mogelijk maakt van verse, stem-like, early memory celtherapie in een mediane vein-to-vein tijd van zeven dagen. Daarnaast zal het bedrijf haar celtherapie-pijplijn verderzetten met potentieel best-in-class therapieën, die na de splitsing niet langer onderworpen zullen zijn aan de OLCA. Vanaf de splitsing zal Galapagos beschikken over ongeveer €500 miljoen in cash, wat een financiële runway biedt tot 2028. Om haar ambitie te realiseren om wereldwijd leider te worden in celtherapie voor oncologie, en als onderdeel van haar gerichte strategie en geoptimaliseerde kapitaalallocatie, zal Galapagos partners zoeken voor haar small molecule programma’s.



Financiële prestaties

Kerngetallen volledig jaar 2024 (geconsolideerd)

(€ miljoen, met uitzondering van gewone & verwaterde winst per aandeel)

31 december 2024 31 december 2023 % Wijziging Opbrengsten uit leveringen 34,8 -

Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 240,8 239,7 +0% Totale netto-omzet 275,6 239,7 +15% Kost van verkochte producten (34,8) -

R&D-kosten (335,5) (241,3) +39% Algemene-, administratieve, verkoop- en marketingkosten (134,4) (134,0) +0% Overige bedrijfsopbrengsten 40,8 47,3 -14% Bedrijfsverlies (188,3) (88,3)

Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten 95,8 16,3

Netto overig financieel resultaat 89,4 77,6 +15% Inkomstenbelasting 1,8 (9,6)

Nettoverlies uit voortgezette activiteiten (1,3) (4,0)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen 75,4 215,7

Nettowinst van het jaar 74,1 211,7

Gewone en verwaterde winst per aandeel (€) 1,12 3,21

Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten 3.317,8 3.684,5



GEDETAILLEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OVER HET VOLLEDIGE BOEKJAAR 2024

De geplande strategische reorganisatie en splitsing in twee beursgenoteerde bedrijven zoals aangekondigd op 8 januari 2025, werd ingeschat als een gebeurtenis na balansdatum die niet leidt tot aanpassing van de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2024. Verdere informatie zal toegelicht worden in het jaarverslag van 2024.

Als gevolg van de transfer van haar Jyseleca® activiteiten naar Alfasigma, worden de opbrengsten en kosten voor het volledige jaar 2024 en 2023 gerelateerd aan Jyseleca® afzonderlijk voorgesteld van de resultaten uit voortgezette activiteiten van de onderneming op de lijn ‘Nettowinst uit beëindigde activiteiten, na aftrek van belastingen’ in de geconsolideerde resultatenrekening.

Resultaten uit voortgezette activiteiten

Het totaal bedrijfsverlies uit voortgezette activiteiten liep op tot €188,3 miljoen in 2024, in vergelijking met een bedrijfsverlies van €88,3 miljoen in 2023.

De totale netto-omzet bedroeg €275,6 miljoen in 2024 vergeleken met €239,7 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot Galapagos drug discovery platform bedroeg €230,2 miljoen in 2024, vergeleken met €230,2 miljoen in 2023. Galapagos heeft in 2024 ook royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca® erkend voor €10,6 miljoen, in vergelijking met €9,5 miljoen in 2023. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 december 2024 bevat €1,1 miljard toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf.

bedroeg €275,6 miljoen in 2024 vergeleken met €239,7 miljoen vorig jaar. De erkenning in opbrengst met betrekking tot de exclusieve toegangsrechten van Gilead tot Galapagos drug discovery platform bedroeg €230,2 miljoen in 2024, vergeleken met €230,2 miljoen in 2023. Galapagos heeft in 2024 ook royalty opbrengsten van Gilead voor Jyseleca® erkend voor €10,6 miljoen, in vergelijking met €9,5 miljoen in 2023. Het bedrag van over te dragen opbrengsten per 31 december 2024 bevat €1,1 miljard toegewezen aan het drug discovery platform van het bedrijf. De kost van verkochte producten bedroeg €34,8 miljoen in 2024 en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet.

bedroeg €34,8 miljoen in 2024 en was gerelateerd aan de levering van Jyseleca® aan Alfasigma zoals gestipuleerd in de overgangsovereenkomst. De betreffende opbrengsten werden opgenomen in totale netto-omzet. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling in 2024 bedroegen €335,5 miljoen, vergeleken met €241,3 miljoen in 2023. De kosten van onderaanneming namen toe met €77,1 miljoen van €83,0 miljoen in 2023 tot €160,1 miljoen in 2024 voornamelijk door de celtherapieprogramma’s in oncologie. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €35,4 miljoen in 2024, vergeleken met €22,3 miljoen in 2023. Personeelskosten namen af van €95,8 miljoen in 2023 tot €87,7 miljoen in 2024 voornamelijk door lagere kosten gerelateerd aan de versnelde erkenning van de niet-kaskosten gerelateerd aan de inschrijvingsrechtenplannen van good leavers en afgenomen ontslagvergoedingen.

in 2024 bedroegen €335,5 miljoen, vergeleken met €241,3 miljoen in 2023. De kosten van onderaanneming namen toe met €77,1 miljoen van €83,0 miljoen in 2023 tot €160,1 miljoen in 2024 voornamelijk door de celtherapieprogramma’s in oncologie. Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen liepen op tot €35,4 miljoen in 2024, vergeleken met €22,3 miljoen in 2023. Personeelskosten namen af van €95,8 miljoen in 2023 tot €87,7 miljoen in 2024 voornamelijk door lagere kosten gerelateerd aan de versnelde erkenning van de niet-kaskosten gerelateerd aan de inschrijvingsrechtenplannen van good leavers en afgenomen ontslagvergoedingen. De verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten bedroegen €134,4 miljoen in 2024, ten opzichte van €134,0 miljoen in 2023. De toename in verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten werd hoofdzakelijk verklaard door hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies voor een bedrag van €34,9 miljoen in 2024 in vergelijking met €23,4 miljoen in 2023 gerelateerd aan bedrijfsprojecten en strategische investeringen. Deze toename werd gecompenseerd door een afname van personeelskosten voor een bedrag van €59,2 miljoen in 2024 (€69,1 miljoen in 2023) en een afname van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van €16,1 miljoen in 2023 naar €13,2 miljoen in 2024.

bedroegen €134,4 miljoen in 2024, ten opzichte van €134,0 miljoen in 2023. De toename in verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten werd hoofdzakelijk verklaard door hogere vergoedingen voor juridisch en professioneel advies voor een bedrag van €34,9 miljoen in 2024 in vergelijking met €23,4 miljoen in 2023 gerelateerd aan bedrijfsprojecten en strategische investeringen. Deze toename werd gecompenseerd door een afname van personeelskosten voor een bedrag van €59,2 miljoen in 2024 (€69,1 miljoen in 2023) en een afname van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van €16,1 miljoen in 2023 naar €13,2 miljoen in 2024. Overige bedrijfsopbrengsten namen af van €47,3 miljoen in 2023 naar €40,8 miljoen in 2024, voornamelijk als gevolg van lagere subsidies en lagere opbrengsten uit R&D steunmaatregelen.

De netto financiële opbrengsten in 2024 bedroegen €185,2 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €93,9 miljoen in 2023.

Reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten bedroegen €95,8 miljoen in 2024, vergeleken met €16,3 miljoen reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten in 2023, en bestonden hoofdzakelijk uit €73,7 miljoen positieve reële waarde aanpassingen van onze kortlopende financiële investeringen, en uit €22,2 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar.

bedroegen €95,8 miljoen in 2024, vergeleken met €16,3 miljoen reële waarde aanpassingen en netto wisselkoersresultaten in 2023, en bestonden hoofdzakelijk uit €73,7 miljoen positieve reële waarde aanpassingen van onze kortlopende financiële investeringen, en uit €22,2 miljoen niet-gerealiseerde wisselkoerswinsten op onze geldmiddelen en kasequivalenten en kortlopende financiële investeringen aan geamortiseerde kost in U.S. dollar. Netto overige financiële opbrengsten bedroegen €89,4 miljoen in 2024, in vergelijking met €77,6 miljoen netto overige financiële opbrengsten in 2023. Netto-intrestopbrengsten liepen op tot €88,5 miljoen in 2024 in vergelijking met netto-intrestopbrengsten van €77,5 miljoen in 2023, als gevolg van de hogere intrestvoeten.

Galapagos had €1,8 miljoen inkomstenbelastingopbrengsten in 2024 (in vergelijking met €9,6 miljoen belastingkosten in 2023). Deze afname was hoofdzakelijk het gevolg van de herinschatting in 2023 van de netto uitgestelde belastingschuld en de te betalen inkomstenbelastingen in het kader van een éénmalige intercompany transactie.

Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in 2024 van €1,3 miljoen, in vergelijking met een nettoverlies uit voortgezette activiteiten in 2023 van €4,0 miljoen.

Resultaten uit beëindigde activiteiten

(€ miljoen) 31 december 2024 31 december 2023 % Wijziging Nettoverkopen van producten 11,5 112,3 -90% Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden 26,0 431,5 -94% Totale netto-omzet 37,5 543,8 -93% Kost van verkochte producten (1,7) (18,0) -91% R&D-kosten (8,1) (190,2) -96% Algemene-, administratieve-, verkoop- en marketingkosten (12,6) (131,3) -90% Overige bedrijfsopbrengsten 56,2 13,0 +332% Bedrijfswinst 71,3 217,3 -67% Netto financieel resultaat 4,2 0,5

Inkomstenbelasting (0,1) (2,1)

Nettowinst uit beëindigde activiteiten 75,4 215,7



De totale bedrijfswinst uit beëindigde activiteiten liep op tot €71,3 miljoen in 2024, in vergelijking met een bedrijfswinst van €217,3 miljoen in 2023.

Nettoverkopen van Jyseleca ® in Europa in 2024 bedroegen €11,5 miljoen, zijnde verkopen aan klanten in januari 2024. Nettoverkopen van producten aan klanten in 2023 bedroegen €112,3 miljoen. Vanaf 1 februari 2024 zijn alle opbrengsten uit de verkoop van Jyseleca ® in Europa ten gunste van Alfasigma.

van Jyseleca in Europa in 2024 bedroegen €11,5 miljoen, zijnde verkopen aan klanten in januari 2024. Nettoverkopen van producten aan klanten in 2023 bedroegen €112,3 miljoen. Vanaf 1 februari 2024 zijn alle opbrengsten uit de verkoop van Jyseleca in Europa ten gunste van Alfasigma. Opbrengsten uit samenwerkingsverbanden voor de ontwikkeling van filgotinib met Gilead bedroegen €26,0 miljoen in 2024, in vergelijking met €429,4 miljoen in in 2023. De verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma op 31 januari 2024 gaf aanleiding tot de volledige erkenning in opbrengst van de uitstaande over te dragen opbrengsten gerelateerd aan filgotinib.

voor de ontwikkeling van filgotinib met Gilead bedroegen €26,0 miljoen in 2024, in vergelijking met €429,4 miljoen in in 2023. De verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma op 31 januari 2024 gaf aanleiding tot de volledige erkenning in opbrengst van de uitstaande over te dragen opbrengsten gerelateerd aan filgotinib. De kost van verkochte producten gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca ® bedroeg €1,7 miljoen in 2024 in vergelijking met €18,0 miljoen in 2023.

gerelateerd aan de nettoverkopen van Jyseleca bedroeg €1,7 miljoen in 2024 in vergelijking met €18,0 miljoen in 2023. De kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor de ontwikkeling van filgotinib in 2024 bedroegen €8,1 miljoen, vergeleken met €190,2 miljoen in 2023. Vanaf 1 februari 2024 worden alle filgotinib ontwikkelingskosten nog gemaakt tijdens de overgangsperiode doorgerekend aan Alfasigma.

voor de ontwikkeling van filgotinib in 2024 bedroegen €8,1 miljoen, vergeleken met €190,2 miljoen in 2023. Vanaf 1 februari 2024 worden alle filgotinib ontwikkelingskosten nog gemaakt tijdens de overgangsperiode doorgerekend aan Alfasigma. De verkoop- en marketingkosten en de algemene en administratieve kosten gerelateerd aan de Jyseleca® activiteit bedroegen €12,6 miljoen in 2024, ten opzichte van €131,3 miljoen in 2023. Vanaf 1 februari 2024 worden alle overblijvende algemene en administratieve en verkoop- en marketingkosten gerelateerd aan Jyseleca® doorgerekend aan Alfasigma.

Overige bedrijfsopbrengsten bedroegen €56,2 miljoen in 2024 ten opzichte van €13,0 miljoen in 2023, en bevatten de meerwaarde van €52,3 miljoen bij de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma. Dit resultaat van de transactie houdt rekening met volgende elementen:

Een upfront vergoeding van €50,0 miljoen ontvangen bij het afsluiten van de transactie, waarvan €40,0 miljoen gestort werd op een geblokkeerde rekening. Dit bedrag bleef gedurende een periode van één jaar na de afsluitdatum van 31 januari 2024 geblokkeerd, en viel deels vrij in februari 2025 (het overblijvende deel staat nog ter discussie). Galapagos heeft, conform normale gebruiken, verklaringen en garanties gegeven die beperkt zijn in bedrag en in de tijd. Per 31 december 2024 werd deze €40,0 miljoen opgenomen in de lijn “Geblokkeerde rekening” in de balans van de onderneming.

€9,8 miljoen cash ontvangen van Alfasigma bij het afsluiten van de transactie en een voorziening voor een bijkomende negatieve aanpassing van €0,75 miljoen als vergoeding voor de netto kaspositie en het werkkapitaal.

€47,0 miljoen reële waarde op 31 januari 2024 van de toekomstige earn-outs betaalbaar door Alfasigma aan Galapagos (de reële waarde van deze toekomstige earn-outs op 31 december 2024 wordt voorgesteld als “Langlopende te ontvangen voorwaardelijke vergoeding” en “Handels- en overige vorderingen”). Vanaf 1 februari 2024 heeft Galapagos recht op earn-outs op de nettoverkopen van Jyseleca® in Europa van Alfasigma.

Een schuld van €40,0 miljoen tegenover Alfasigma op 31 januari 2024 als bijdrage voor kosten van onderzoek en ontwikkeling waarvan €15,0 miljoen werd betaald in 2024 (per 31 december 2024 werd de schuld van €25,0 miljoen voor kosten van onderzoek en ontwikkeling in de balans van het bedrijf opgenomen als “Handels- en overige schulden”).

De netto financiële opbrengsten in 2024 gerelateerd aan de Jyseleca® activiteit bedroegen €4,2 miljoen, in vergelijking met netto financiële opbrengsten van €0,5 miljoen in 2023. Deze toename is hoofdzakelijk te verklaren door het positief verdisconteringseffect van de earn-outs betaalbaar door Alfasigma aan Galapagos.

De nettowinst uit beëindigde activiteiten gerelateerd aan Jyseleca® in 2024 bedroeg €75,4 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2023 van €215,7 miljoen.

Galapagos rapporteerde een nettowinst in 2024 van €74,1 miljoen, in vergelijking met een nettowinst in 2023 van €211,7 miljoen.

Kaspositie

Financiële investeringen en geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen €3.317,8 miljoen op 31 december 2024, in vergelijking met €3.684,5 miljoen op 31 december 2023.

Een totale netto-afname van €366,7 miljoen in geldmiddelen en kasequivalenten en financiële investeringen werd gerapporteerd in 2024, vergeleken met een netto-afname van €409,6 miljoen in 2023. Deze netto-afname bestond uit (i) een operationele cash burn van €374,0 miljoen inclusief een cash effect van €80,4 miljoen van business development activiteiten, (ii) €36,9 miljoen aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat, (iii) een inkomende kasstroom van €27,5 miljoen gerelateerd aan de verkoop van de Jyseleca® activiteiten aan Alfasigma waarvan €40,0 miljoen op een geblokkeerde rekening werd gestort, deels gecompenseerd door (v) €56,7 miljoen wisselkoerswinsten, positieve wijzigingen in reële waarde van kortlopende financiële investeringen, en wijzigingen in te ontvangen interesten.

Financiële Prognose

Op 31 december 2024 had Galapagos €3,3 miljard aan contanten en financiële investeringen. Galapagos is van planom te splitsen in twee beursgenoteerde bedrijven en SpinCo op te richten met ongeveer €2,45 miljard aan huidige liquide middelen. Na deze geplande transactie verwacht Galapagos een genormaliseerde jaarlijkse cash burn tussen €175 miljoen en €225 miljoen, exclusief herstructureringskosten. Galapagos verwacht na de splitsing ongeveer €500 miljoen in kas te hebben om haar pijplijn te versnellen en haar activiteiten tot 2028 te financieren.

Jaarverslag 2024

Galapagos legt momenteel de laatste hand aan de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2024. De onafhankelijke bedrijfsrevisor heeft bevestigd dat de audit, gerelateerd aan de financiële informatie voor het jaar eindigend op 31 december 2024, in overeenstemming met de International Standards on Auditing ten gronde is afgewerkt en geen correcties heeft opgeleverd die zouden moeten worden doorgevoerd in de financiële informatie in dit persbericht. Als er toch nog correcties zouden komen tijdens de afrondingsfase van de controle, dan zal een aanvullend persbericht worden uitgebracht. Galapagos streeft ernaar het volledig geauditeerde jaarverslag over 2024 op of rond 27 maart 2025 te publiceren.

Conference call en webcast presentatie

Op 13 februari 2025, om 14:00 CET / 8:00 am ET organiseert Galapagos een conference call en webcast presentatie. Om deel te nemen aan de conference call dient u zich vooraf te registreren via deze link. Inbelnummers worden bij registratie verstrekt. De conference call is 10 minuten voor aanvang toegankelijk via de toegangsinformatie voor de conference call in de e-mail die u na registratie ontvangt, of door de functie “call me” te selecteren.

De live webcast is beschikbaar op glpg.com of via de volgende link. De gearchiveerde webcast zal kort na afloop van de call beschikbaar zijn om opnieuw te beluisteren op de website.

Financiële kalender 2025

Datum Details 27 maart Publicatie jaarverslag 2024 en 20-F 2024 23 april Resultaten eerste kwartaal 2025 (webcast 24 april 2025) 29 april Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 23 juli Resultaten eerste halfjaar 2025 (webcast 24 juli 2025) 22 oktober Resultaten derde kwartaal 2025 (webcast 23 oktober 2025)

Over Galapagos

Wij zijn een biotechnologiebedrijf met vestigingen in Europa en de VS toegewijd aan het verbeteren van de uitkomsten voor patiënten door middel van baanbrekende wetenschap en innovatie, met als doel zowel het aantal levensjaren als de kwaliteit van leven te vergroten. We richten ons op grote onvervulde medische behoeften en combineren diepgaande wetenschappelijke kennis, technologie en samenwerkingen om een brede pijplijn van best-in-class medicijnen. Met capaciteiten van laboratorium tot patiënt, inclusief een gedecentraliseerd celtherapieproductieplatform, en de financiële middelen om strategisch te investeren voor de korte en lange termijn, zetten we ons in om de status-quo uit te dagen en resultaten te leveren voor onze patiënten, werknemers en aandeelhouders. Het is niet alleen ons doel om te voldoen aan de huidige medische behoeften, maar ook om te anticiperen op de toekomst van de gezondheidszorg en deze vorm te geven, zodat onze innovaties bij diegenen terechtkomen die ze het hardst nodig hebben. Ga voor meer informatie naar www.glpg.com of volg ons op LinkedIn of X.

Voor meer informatie, neem contact op met:

Media:

Srikant Ramaswami

+1 412 699 0359



Investeerders:

Srikant Ramaswami

+1 412 699 0359



Marieke Vermeersch

+32 479 490 603



Sandra Cauwenberghs

+32 495 58 46 63



media@glpg.com ir@glpg.com

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte uitspraken, die allemaal bepaalde risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze verklaringen worden vaak, maar niet altijd, gedaan door het gebruik van woorden of zinsdelen als "geloven", "anticiperen", "verwachten", "voornemen", "plannen", "nastreven", "aanstaande", "toekomst", "schatten", "kunnen", "zullen", "zouden kunnen", "zouden", "potentieel", "vooruit", "doel", "volgende", "voortzetten", "zouden moeten", "aanmoedigen", "nastreven", "vooruitgang", "blijven", "onderzoeken", "verder" en soortgelijke uitdrukkingen. Deze verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de richtlijnen van het management met betrekking tot onze financiële resultaten (inclusief richtlijnen met betrekking tot het verwachte operationele gebruik van geldmiddelen voor het boekjaar 2024), verklaringen met betrekking tot de voorgenomen splitsing van Galapagos in twee naamloze vennootschappen, de bedrijfsreorganisatie en gerelateerde verrichtingen, inclusief de verwachte tijdslijnen van dergelijke verrichtingen, verwachte wijzigingen in het management en de Raad van Bestuur van zowel Galapagos als SpinCo, de verwachte voordelen en synergieën van dergelijke verrichtingen; de ontvangst van goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders voor dergelijke transacties; en de verwachte cash burn en cash runway van Galapagos na dergelijke transacties, verklaringen met betrekking tot de allocatie van kapitaal en de voorgenomen deprioritering van GLPG5201, verklaringen met betrekking tot onze vooruitzichten op het gebied van regelgeving, verklaringen met betrekking tot de hoogte en timing van mogelijke toekomstige mijlpalen en mogelijke toekomstige succesbetalingen, verklaringen met betrekking tot onze R&D-plannen, -strategie en -vooruitzichten, inclusief de vooruitgang van onze oncologie- of immunologieportfolio, en mogelijke wijzigingen in deze strategie en plannen, verklaringen met betrekking tot onze pijplijn en complementaire technologieplatformen die toekomstige groei mogelijk maken, verklaringen met betrekking tot onze kandidaat-producten en partnerprogramma's en eventuele toekomstige kandidaat-producten of goedgekeurde producten, verklaringen met betrekking tot de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead en de ontwikkeling van nieuwe producten, verklaringen met betrekking tot de wereldwijde R&D-samenwerking met Gilead en de wijziging van onze overeenkomst met Gilead voor de commercialisering en ontwikkeling van filgotinib, verklaringen met betrekking tot de verwachte timing, opzet en resultaten van lopende en geplande preklinische en klinische studies, inclusief maar niet beperkt tot (i) GLPG3667 in SLE en DM, (ii) GLPG5101 in R/R NHL, en (v) GLPG5301 in R/R MM, inclusief werving voor studies en interim of topline resultaten voor onderzoeken en studies in ons portfolio, verklaringen met betrekking tot de potentiële eigenschappen en voordelen van onze kandidaat-producten, verklaringen met betrekking tot onze commercialiseringsinspanningen voor onze kandidaat-producten en eventuele toekomstige goedgekeurde producten, verklaringen met betrekking tot mogelijke toekomstige commerciële productie van T-celtherapieën, verklaringen met betrekking tot de aanvraag voor een IND voor de Fase 1/2 ATALANTA-1 studie, verklaringen met betrekking tot de verwachte timing voor aanvragen bij regelgevende instanties, inclusief enige IND's of CTA's, verklaringen met betrekking tot de ontwikkeling van onze gedistribueerde productiemogelijkheden op wereldwijde basis en verklaringen met betrekking tot onze portfoliodoelstellingen, bedrijfsplannen en duurzaamheidsplannen. Galapagos waarschuwt de lezer dat toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en overtuigingen van ons management en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. Toekomstgerichte verklaringen impliceren bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, financiële toestand en liquiditeit, prestaties of verwezenlijkingen, of de sector waarin we actief zijn, wezenlijk verschillen van historische of toekomstige resultaten, financiële omstandigheden, prestaties of verwezenlijkingen die uitgedrukt of geïmpliceerd worden door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Zelfs als de resultaten, prestaties, financiële toestand en liquiditeit van Galapagos, en de ontwikkeling van de sector waarin Galapagos actief is in overeenstemming zijn met dergelijke toekomstgerichte verklaringen, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten of ontwikkelingen in toekomstige perioden. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het risico dat onze verwachtingen en de richtlijnen van het management met betrekking tot onze bedrijfskosten, cash burn en andere financiële schattingen voor 2024 onjuist kunnen zijn (inclusief omdat een of meer van onze veronderstellingen die ten grondslag liggen aan onze inkomsten- en kostenverwachtingen mogelijk niet worden gerealiseerd), de risico's verbonden aan de verwachte verrichtingen, waaronder het risico dat in verband met de verrichtingen vereiste goedkeuringen van regelgevende instanties en aandeelhouders niet binnen de verwachte termijn of helemaal niet worden ontvangen of verkregen, het risico dat niet tijdig of helemaal niet wordt voldaan aan de verrichtingen en/of de noodzakelijke voorwaarden om de verrichtingen te voltooien, onzekerheden met betrekking tot ons vermogen om Galapagos succesvol te splitsen in twee bedrijven en de verwachte voordelen van de splitsing te realiseren binnen het verwachte tijdsbestek of überhaupt, het vermogen van de twee afzonderlijke bedrijven om succesvol te zijn als zelfstandige, beursgenoteerde bedrijven, het risico dat de kosten van herstructureringstransacties en andere kosten die worden gemaakt in verband met de verrichtingen onze schattingen overschrijden, de impact van de transacties op onze activiteiten en het risico dat de verrichtingen moeilijker, tijdrovender of kostelijker zijn dan verwacht, risico's verbonden aan de productkandidaten en partnerprogramma's van Galapagos, met inbegrip van GLPG5101 en uza-cel, het risico dat lopende en toekomstige klinische studies niet worden voltooid binnen de momenteel beoogde tijdlijnen of helemaal niet, de inherente risico's en onzekerheden die verband houden met concurrerende ontwikkelingen, klinische studies, werving van patiënten, productontwikkelingsactiviteiten en vereisten voor reglementaire goedkeuring (met inbegrip van het risico dat de gegevens van de lopende en geplande klinische onderzoeksprogramma's in DM, SLE, R/R NHL, RT, R/R MM en andere oncologische indicaties of andere indicaties of ziekten, de registratie of verdere ontwikkeling van onze productkandidaten niet ondersteunen vanwege bezorgdheid over de veiligheid of werkzaamheid of om andere redenen), het risico dat we niet in staat zijn om de verwachte voordelen van de benoeming (door middel van coöptatie) van de nieuwe Bestuurder te realiseren, het risico dat de voorlopige en topline gegevens van onze studies, met inbegrip van de ATALANTA-1 en PAPILIO-1 studies, mogelijk niet overeenstemmen met de definitieve gegevens, risico's verbonden aan onze afhankelijkheid van samenwerkingen met derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze samenwerkingspartners Gilead, Lonza, Adaptimmune en Blood Centers of America), het risico dat de overdracht van de Jyseleca® -activiteiten niet de verwachte resultaten zal hebben voor onze activiteiten en bedrijfsresultaten, het risico dat we niet in staat zullen zijn om ons momenteel geplande businessplan verder uit te voeren en/of ons businessplan zullen herzien, inclusief het risico dat onze plannen met betrekking tot CAR-T niet worden gerealiseerd op de momenteel verwachte tijdlijn of helemaal niet, het risico dat onze schattingen met betrekking tot het commerciële potentieel van onze kandidaat-producten (indien goedgekeurd) of onze verwachtingen met betrekking tot de kosten en inkomsten verbonden aan de commercialisatierechten onnauwkeurig zijn, en risico's verbonden aan onze strategische transformatie, met inbegrip van het risico dat we de verwachte voordelen van een dergelijke oefening niet realiseren op de momenteel voorziene tijdslijn of helemaal niet. Een verdere lijst en beschrijving van deze risico's, onzekerheden en andere risico's is te vinden in onze deponeringen en rapporten bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder in ons meest recente jaarverslag op Form 20-F dat bij de SEC is gedeponeerd en onze latere deponeringen en rapporten die bij de SEC zijn gedeponeerd. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt de lezer geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zelfs als de resultaten van onze activiteiten, financiële toestand en liquiditeit, of de sector waarin we actief zijn, consistent zijn met dergelijke toekomstgerichte uitspraken, voorspellen deze mogelijk niet de resultaten, prestaties of prestaties in toekomstige perioden. Deze toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum van publicatie van dit persbericht. We wijzen uitdrukkelijk elke verplichting af om dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht bij te werken om veranderingen in onze verwachtingen of veranderingen in gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden weer te geven, tenzij dit specifiek vereist wordt door wet- of regelgeving.

1 In dit persbericht moet 'Dr. Paul Stoffels' worden gelezen als 'Dr. Paul Stoffels, handelend via Stoffels IMC BV'.

i De operationele cash burn (of operationele kasstroom als deze liquiditeitsmaatstaf positief is) is gelijk aan de toe- of afname van de geldmiddelen en kasequivalenten (exclusief het effect van koersverschillen op geldmiddelen en kasequivalenten), min:

- de eventuele netto-opbrengsten uit verhoging van aandelenkapitaal en uitgiftepremies die zijn opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) financieringsactiviteiten

- de netto-opbrengsten uit of uitgaven voor, indien toepasselijk, de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen; de aankoop van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat; de beweging van de in pand gegeven geldmiddelen en van de financiële investeringen, indien van toepassing, de kasvoorschotten en leningen aan derden, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) investeringsactiviteiten

- de uitgaande kasstroom voor overige schulden gerelateerd aan de aankoop of verkoop van bedrijfsonderdelen, indien van toepassing, opgenomen in de nettokasstroom gegenereerd uit/gebruikt bij (-) bedrijfsactiviteiten.

Deze alternatieve liquiditeitsmaatstaf is naar de mening van het bedrijf een belangrijke maatstaf voor een biotechnologiebedrijf in de ontwikkelingsfase. De operationele cash burn voor het jaar 2024 bedroeg € 374,0 miljoen en kan worden aangesloten met het kasstroomoverzicht door rekening te houden met de afname in geldmiddelen en kasequivalenten van € 104,4 miljoen, aangepast voor (i) de nettoverkoop van financiële investeringen voor een bedrag van € 319,0 miljoen, (ii) de uitgaande kasstroom gerelateerd aan de verkoop van dochterondernemingen voor een bedrag van € 12,5 miljoen en (iii) de verwerving van financiële activa met reële waarde aanpassing in totaalresultaat voor een bedrag van € 36,9 miljoen.

Bijlages