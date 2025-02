Australian Gold Reagents expande planta de cianeto de sódio

PERTH, Austrália, Feb. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Conselho da Australian Gold Reagents (AGR) tomou uma decisão final de investimento para prosseguir com a expansão de sua instalação de produção de cianeto de sódio em Kwinana, na Austrália Ocidental, posicionando a AGR como um dos maiores produtores do mundo de cianeto de sódio para a indústria de mineração de ouro.

O Gerente Geral da AGR, Barney Jones, disse que a expansão permitirá que a empresa atenda à crescente demanda global de cianeto de sódio para operações de mineração de ouro, cumprindo suas metas de sustentabilidade.

“A expansão aumentará a capacidade anual de produção de cianeto de sódio da AGR em mais de 30%, elevando a capacidade total da solução de cianeto de sódio para aproximadamente 130.000 toneladas por ano. Também inclui um aumento da nossa capacidade de produção de sólidos para facilitar o aumento das exportações para nossos clientes internacionais”, disse Jones.

“O cianeto de sódio tem um papel essencial na extração de ouro do minério, e a expansão nos permitirá atender à crescente demanda dos produtores de ouro em toda a Austrália, Ásia, África, Américas e Oriente Médio.

“A planta expandida se conectará à infraestrutura estabelecida no local existente da AGR, aumentando nossas eficiências operacionais e proporcionando benefícios de segurança para a nossa equipe.

“Isso garantirá que possamos continuar a fornecer uma cadeia de suprimentos confiável e eficiente para nossos clientes, apoiando o crescimento que esperamos ver na mineração de ouro da Austrália Ocidental e nos nossos mercados de exportação.”

A expansão também trará benefícios ambientais significativos, melhorando o desempenho geral de sustentabilidade das plantas.

“Um dos principais componentes da expansão é um novo incinerador de baixas emissões, projetado para destruir com segurança e sustentabilidade os resíduos gerados no processo de fabricação, minimizando as emissões de gases de efeito estufa”, disse Jones.

“O novo incinerador nos permitirá aumentar significativamente a produção de cianeto de sódio, reduzindo a intensidade das nossas emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 28%. É parcialmente financiado pelo governo australiano, graças a uma subvenção do Powering the Regions Fund de 7,5 milhões de dólares australianos, que apoia a descarbonização industrial.

“Nossos planos de expansão também nos permitirão reciclar mais de 70% das águas residuais no local, conservando recursos valiosos e reduzindo a dependência de fontes externas de água.

“Além disso, estamos explorando uma tecnologia que deve usar o calor residual do processo de fabricação das usinas para gerar eletricidade com emissões zero.

“Com essa tecnologia, a usina poderia exportar energia limpa para instalações próximas ou apoiar a rede local”, disse ele.

A primeira produção da planta expandida está programada para o FY2026, com capacidade total prevista para entrar em operação no segundo semestre do FY2027. O projeto detalhado de engenharia está bem avançado e todos os itens de longa espera para as plantas operacionais já foram encomendados.

Sobre a AGR

A AGR é a empresa de gestão da joint venture de fabricação de cianeto de sódio da CSBP com a Coogee Chemicals Pty Ltd. A CSBP faz parte da Wesfarmers Chemicals, Energy and Fertilisers (WesCEF). Como acionista majoritária com 75% das ações, a CSBP atua como agente operacional e de vendas da empresa.

www.agrcyanide.com

Imagens e vídeos

https://vimeo.com/1053216114?share=copy

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-1_AGR-aerial.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-2_AGR-expansion-plans.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-3_GM-AGR-Barney-Jones.jpg

https://wescef.com.au/wp-content/uploads/2025/02/Attachment_Image-4_AGR.jpg