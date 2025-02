KBC Groep: Resultaat vierde kwartaal van 1 116 miljoen euro

KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 4KW2024 3KW2024 4KW2023 FY2024 FY2023 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 1 116 868 677 3 415 3 402 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,75 2,14 1,59 8,33 8,04 Nettoresultaat per divisie (in miljoenen euro) België 487 598 474 1 846 1 866 Tsjechië 238 179 102 858 763 Internationale Markten 175 205 178 751 676 Groepscenter 215 -114 -77 -40 97 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel (in euro, per einde periode) 56,6 54,1 53,9 56,6 53,9





























"In het laatste kwartaal van 2024 boekten we een nettowinst van 1 116 miljoen euro. Vergeleken met het resultaat van het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van verschillende factoren, waaronder hogere nettorente-inkomsten, gestegen verzekeringsinkomsten en fors hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij uitstekende bedrijfsresultaten. Dit illustreert duidelijk hoe ons geïntegreerde klantenaanbod sterk bijdraagt aan de groei en diversificatie van onze inkomsten. Deze posten werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van het trading- en reëlewaarderesultaat en lagere overige netto-inkomsten.

Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 2% op kwartaalbasis en 5% op jaarbasis. Als we de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse vestigingen van KBC Bank buiten beschouwing laten, stegen de klantendeposito's met 2% ten opzichte van het vorige kwartaal en met 7% op jaarbasis. Dit laatste cijfer profiteerde van de succesvolle terugkeer van klantengelden na de vervaldag van de Belgische staatsbon in het vorige kwartaal.

De operationele kosten stegen in het verslagkwartaal, maar bleven perfect binnen onze doelstelling voor heel 2024. De lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten waren lager, omdat het vorige kwartaal werd beïnvloed door stormen en overstromingen in Centraal-Europa (met name storm Boris). De geboekte waardeverminderingen op kredieten, exclusief de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden, waren lager dan in het vorige kwartaal, wat leidde tot een kredietkostenratio van 16 basispunten voor heel 2024, ruim onder ons richtcijfer. Als we de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden meetellen, bedroeg de kredietkostenratio 10 basispunten voor heel 2024. We boekten ook een eenmalig belastingvoordeel van 318 miljoen euro in het beschouwde kwartaal, als gevolg van de aanstaande liquidatie van Exicon (de resterende activiteiten van KBC Bank Ireland).

Als we de resultaten van de vier kwartalen van het jaar bij elkaar optellen, komt onze nettowinst uit op 3 415 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.

Op het vlak van duurzaamheid zijn we trots dat we voor het derde opeenvolgende jaar zijn opgenomen in de CDP Climate A-lijst. Deze erkenning benadrukt de voortrekkersrol die KBC speelt op het gebied van klimaatgerelateerde informatieverstrekking en acties.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een fully loaded common equity ratio van 15,0% eind december 2024. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg sterk, zoals blijkt uit een LCR van 158% en een NSFR van 139%. Onze Raad van Bestuur heeft besloten om een totaal brutodividend van 4,85 euro per aandeel voor te stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het boekjaar 2024. Dat bedrag omvat 0,70 euro per aandeel die al betaald is in mei 2024, als weerspiegeling van het surpluskapitaal boven de drempel van 15% fully loaded CET1-kapitaal op het einde van 2023, en 4,15 euro per aandeel, bestaande uit een interim-dividend van 1 euro per aandeel dat al betaald is in november 2024 en de resterende 3,15 euro per aandeel die betaald zal worden in mei 2025. Als we het voorgestelde dividend van 4,15 euro per aandeel en de additional tier 1-coupon meerekenen, zou de uitkeringsratio ongeveer 51% van de nettowinst van 2024 bedragen.

Ook hebben we onze verwachtingen voor de korte termijn bijgewerkt. Voor 2025 streven we naar een jaarlijkse groeivoet van ten minste 5,5% voor de totale opbrengsten en een jaarlijkse groeivoet van minder dan 2,5% voor de exploitatiekosten exclusief bank- en verzekeringsheffingen. Daarnaast willen we ook een gecombineerde ratio voor niet-levensverzekeringen van maximaal 91% behalen.

Tot slot wil ik al onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders oprecht bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren, innovatie en digitalisering in al onze thuismarkten."

Johan Thijs

Chief Executive Officer

Bijlages