Kitron: Q4 2024 - Lønnsom drift i et marked i endring

(2025-02-13) Kitron rapporterer i dag driftsinntekter for fjerde kvartal på 160,6 millioner euro, driftsresultatet (EBIT) var 11,8 millioner euro og lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 7,3 prosent. Selv om resultatene for fjerde kvartal fortsatt gjenspeiler det svakere markedet, viser de også effekten av restruktureringsarbeid og en ordrereserve i jevn bedring.

Ordrereserven endte på 472 millioner euro. Dette er tredje kvartal på rad med en økende ordrereserve, en trend som har fortsatt inn i 2025.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– 2024 var et år preget av gjennomføringsevne og motstandskraft. Selv om vi møtte motvind i noen markeder, gjorde vi i første kvartal et vellykket restruktureringsarbeid preget av effektivitet og sterk gjennomføring. Lagernedbygging fortsetter å påvirke noen undersektorer, men vi venter at det meste av dette vil være over innen midten av 2025. I januar 2025 vokste ordrereserven videre til 505 millioner euro. Med en optimalisert operasjonell plattform, nye strategiske kontrakter, en aggressiv holdning til M&A og bedre markeder på horisonten er Kitron godt posisjonert for å levere på vekst og lønnsomhet.

Kitrons omsetning for fjerde kvartal var 160,6 millioner euro, i tråd med utsiktene som ble presentert på kapitalmarkedspresentasjonen i desember. Dette kan sammenlignes med 199,1 millioner i fjerde kvartal i fjor og 145,1 millioner i tredje kvartal i år. Den markedssektoren som gjorde det best, var Forsvar/Luftfart.

Driftsresultatet (EBIT) for fjerde kvartal var 11,8 millioner euro, litt over midtpunktet i utsiktene som ble presentert på kapitalmarkedspresentasjonen i desember. Dette kan sammenlignes med 18,0 millioner i fjerde kvartal i fjor og 10,7 millioner i tredje kvartal i år.

Resultat etter skatt utgjorde 4,9 millioner euro, sammenlignet med 12,3 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,02 euro, ned fra 0,06 i fjor. For hele året 2024 var resultat per aksje 0,14 euro, ned fra 0,26 i 2023.

Utbytte

Styret foreslår et ordinært utbytte på 0,35 kroner per aksje (0,75).

Utsikter

For 2025 gjentar Kitron utsiktene som ble gitt på kapitalmarkedspresentasjonen i desember og forventer driftsinntekter mellom 600 og 700 millioner euro. Driftsresultatet (EBIT) forventes å bli mellom 42 og 63 millioner euro.

Kvartalsrapporten presenteres i dag kl. 08.30 av konsernsjef Peter Nilsson og finansdirektør Cathrin Nylander

