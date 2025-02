LHV Groupi 2025. aasta finantsplaan ja viie aasta finantsprognoos

Suurimat Eesti kapitalil põhinevat finantsgruppi kannavad käesoleval aastal ärimahtude ja klientide aktiivsuse kasvatamine ja varasemast efektiivsem tegutsemine. Langevate intressimäärade keskkonnas 2025. aastal LHV Groupi puhaskasum eelmise aastaga võrreldes siiski väheneb.

Võtmenäitajad 2024 FP 2025 ∆ Maksude-eelne kasum 175,1 153,3 -12% Puhaskasum 150,3 125,1 -17% Hoiused 6910 7558 9% Laenud 4552 5345 17% Fondide maht 1558 1735 11% Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 75 75 0% Kulu/tulu suhe 43,4% 47,7% +4,3 pp ROE* (tulumaksueelne; omanike osa) 28,7% 22,1% -6,6 pp ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 24,7% 18,1% -6,6 pp Kapitali adekvaatsus 20,7% 21,0% +0,3 pp

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel

Ärimahud toodud miljonites eurodes

Värske finantsplaani järgi jätkub käesoleval aastal LHV Groupi ärimahtude oluline kasv. Konsolideeritud laenuportfelli on plaanis aastaga kasvatada 17% ehk 793 miljoni euro võrra 5,35 miljardi euroni. Sellest tuleb Eestis 223 miljonit eurot ettevõtete pangandusest ja 278 miljonit jaelaenudest, Ühendkuningriigis on plaan laenude mahtu suurendada 292 miljoni euro võrra. Majanduskeskkonna paranemisest tulenevalt plaanitakse 2025. aastal allahindlustega seotud kulu vähenemist 10,2 miljoni euroni.

Fookuses püsib hoiuste kasvatamine. Konsolideeritud hoiuste mahule plaanitakse tänavu kasvu 648 miljoni euro võrra ehk 9% 7,56 miljardi euroni. Lisanduvatest hoiustest on plaanis 302 miljonit eurot kaasata Eesti panga ja 388 miljonit eurot LHV Banki poolt Ühendkuningriigis.

LHV Panga intressitulud vähenevad, kuid neto teenustasutulusid on plaanis kasvatada peamiselt kliendibaasi kasvatamisega ja aktiveerimisega kaasnevatest suurematest ärimahtudest. Panga kulusid on plaanis võrreldes eelmise aastaga 2% vähendada, millele aitab kaasa protsesside automatiseerimine. Eesmärgiks on jätkata kõigis kanalites klientidele parima teeninduse pakkumist, selle tarvis digikanaleid arendades ja teenuseid täiendades.

Finantsvahendajate maksete arv jõudis 2024. aastal 75 miljoni makseni ning see jääb finantsplaani järgi sarnaseks ka sel aastal.

Ühendkuningriigis on ettevõtete laenudele lisaks tähelepanu all turule jaepakkumise tutvustamine ja sellest tulenevalt jaeklientide arvu kasvatamine. Aasta esimeses pooles lisanduvad uude pangaäppi hoiused ja otsekorraldused, alustatakse pangakaartide väljastamist. Teise poolaasta plaanides on muude valuutade lisamine ja kontode avamine äriklientidele. Pakkumise laiendamiseks on LHV Bankil plaanis taotleda tarbijakrediidi tegevusluba, liituda reaalajas toimuvate euromaksete skeemiga ja arendada täiendavaid maksete kogumise lahendusi.

LHV juhitud fondide maht kasvab finantsplaani järgi tänavu 11% 1,74 miljardi euroni ehk 177 miljoni euro võrra. Mahtusid toetavad suurenenud sissemaksed II pensionisambasse, uue LHV Euro Võlakirjade Fondi avamine. Varahaldus jätkab konkurentidest selgelt eristuva investeerimisstrateegiaga, keskendudes erinevatele kõrge tootlusega varaklassidele. 2025. aasta prognoos ei sisalda pensionifondidelt edukustasu teenimist.

LHV Kindlustuse brutopreemiad kasvavad tänavu 11% 42 miljoni euroni. Plaanis on suurendada müügimahtusid ja parandada efektiivsust. Seda peaks toetama varakindlustuse pakkumise laiendamine ka ettevõtetele. LHV Kindlustuse eesmärgiks on positsioneerida end turul eelistatuima kindlustuspartnerina.

Kokkuvõtvalt näeb 2025. aasta finantsplaan ette LHV Groupi konsolideerimisgrupi tulude vähenemist 7% võrra 313 miljoni euroni. Kulude kasvuks plaanitakse 2% 149,4 miljoni euroni. Grupi puhaskasumiks prognoosib ettevõte selleks aastaks 125,1 miljonit eurot, mis tähendab 17% langust eelmise, rekordaastaga võrreldes. LHV Groupi omakapitali tootluse suhtarv ROE jääb 2025. aastal 18,1% tasemele ning kulu/tulu suhteks prognoosib ettevõte 47,7%.

LHV Groupi kasumlikkust mõjutavad tänavu lisaks baasintressimäärade langusele kohustuste ümberhinnastumisega ja mahu kasvuga kaasnev intressikulu ning tõusnud maksumäärad, positiivselt aga efektiivsuse suurendamine, neto teenustasutulu kasv ja majanduskeskkonna paranemisest tulenevad väiksemad allahindlused nagu ka efektiivsuse suurendamine.

LHV Groupi juhatuse esimehe Madis Toomsalu kommentaar:

"Viimastel aastatel on LHV-st arenenud Eesti majanduse jaoks olulise mõjuga finantsasutus. Viie aasta jooksul on LHV laenude ja hoiuste maht kasvanud koguni 2,6-korda, seejuures oleme Eestis uusi laenusid väljastanud 7,6 miljardi euro ulatuses, laenuportfell on sel perioodil kasvanud 2,5 miljardi euro võrra. Ka LHV Groupi kuuluv pank Ühendkuningriigis on jõudnud loomisfaasist kasvufaasi, selle osatähtsus suureneb.

Jätkame ambitsioonikalt ka järgmisel viiel aastal. Ärimahtudest ootame oma laenuportfelli kahekordistumist, sh Inglismaa laenuportfelli viiekordistumist. Kahekordset kasvu ootame ka kindlustustegevusest, fondide maht kasvab üle pooleteise korra. Meie eesmärgiks on pakkuda parimat juurdepääsu finantsteenustele ja kapitalile, tehes seda kvaliteetsete suhete kaudu.

Pikaajalised kasvuambitsioonid soovime täita senisest efektiivsemalt. Eestis jätkame tehnoloogia uuendamisega, siin on peamisteks märksõnadeks süsteemide pilve kolimine ja andmestrateegia põhjalik uuendamine. Ühendkuningriigis avame jaepanganduse suuna, terve aasta jooksul arendame sinna uusi tooteid.

2024. aastal jätkame ärimahtude kasvuga, tasakaalustamaks langevaid intressimäärasid. Puhaskasum siiski planeeritult langeb, osaliselt ka pankade avansilise tulumaksu suurenemise tõttu 18%-ni, mis efektiivselt on jooksva kasumi maksustamine. Omakapitali tootlust mõjutab tugevate tulemuste najal üle optimaalse taseme kasvanud kapitaliseeritus, mis finantsplaani kohaselt täielikult efektiivset kasutust grupisiseselt ei leia."

Finantsprognoos 2025–2029

AS LHV Group avalikustab järgmise viie aasta finantsprognoosi. Prognoos on koostatud, võttes aluseks eeldused, et Eesti majandus alates 2025. aastast kasvab, maksumäärad Eestis tõusevad ja baasintressimäärad langevad kiirelt kuni 2025. aasta keskpaigani. Eeldatud on pikaajalise dividendipoliitika püsimist, kapitalikihtide optimeerimist ja seda, et LHV Varahalduse teenib alates 2026. aastast edukustasu.

Võtmenäitajad FP2025 FP2026 FP2027 FP2028 FP2029 Maksude-eelne kasum 153,4 192,5 233,1 287,6 328,5 Puhaskasum 125,1 154,0 184,7 229,2 268,5 Hoiused 7558 8473 9485 10339 11375 Laenud 5345 6227 7099 7956 8865 Fondide maht 1735 1978 2233 2497 2774 Finantsvahendajatega seotud maksete arv (mln tk) 75 75 75 76 76 Kulu/tulu suhe 47,7% 42,3% 38,3% 34,8% 32,9% ROE (tulumaksueelne; omanike osa) 22,1% 25,1% 26,8% 29,1% 29,6% ROE* (puhaskasumilt; omanike osa) 18,1% 20,1% 21,2% 23,2% 24,1% Kapitali adekvaatsus 21,0% 20,4% 20,8% 20,6% 20,3%

* Arvutatud perioodi kuu lõpu keskmiste omakapitali mahtude alusel

Ärimahud toodud miljonites eurodes

Pikaajalise prognoosi järgi LHV kõik olulised ärimahud järgmise viie aasta jooksul orgaaniliselt kasvavad. Laenude maht suureneb viie aastaga 1,9 korda 8,87 miljardi euroni, seejuures ettevõtete laenud kasvavad 1,2 miljardi euro võrra, kodulaenud 1,4 miljardi euro võrra ja Ühendkuningriigi laenuportfell 1,4 miljardi euro võrra. Hoiuste maht suureneb 65% 11,38 miljardi euroni. Fondide maht suureneb viie aastaga 78% 2,77 miljardi euroni.

Finantsprognoosi järgi kasvavad viie aasta jooksul tulud kuludest kiiremini, kusjuures suurenev osatähtsus saab olema tuludel Ühendkuningriigist. Kulud kasvavad peamiselt tööjõukulude ja IT kulude suurenemise tõttu. Majanduskeskkonna muutustest ja krediidiportfelli kasvust tulenevalt väheneb allahindluste kulu 2025. aastal, kuid edaspidi prognoositakse nende suurenemist.

Viie-aastase prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 12% keskmise aastakasvuga 2029. aastaks ligi 268,5 miljoni euroni. Kuigi käesoleval aastal jääb omakapitali tootlus pikaajalisele 20% eesmärgile alla, on see järgnevatel aastatel plaanis ületada. Grupi kulu/tulu suhe jätkab vähenemist.

LHV Group muudab 2025. aasta finantsplaani juhul, kui muutub tõenäoliseks planeeritava puhaskasumi üle 10% erinevus finantsplaanist. Viie aasta prognoosi uuendab ettevõte 2026. aasta alguses.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

Finantsplaani tutvustamiseks korraldab LHV veebiseminaride keskkonna Zoom kaudu investorkohtumise 13. veebruaril kell 9.00. Investoreil ja huvilistel palume registreeruda aadressil: https://lhvbank.zoom.us/webinar/register/WN_h9xQnBP2Qj-Gaa3m6DIRnA.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1200 inimese. LHV pangateenuseid kasutab detsembri lõpu seisuga ligi 460 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 114 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 170 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





