13th February 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 12th February 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 11,818 Lowest price per share (pence): 684.00 Highest price per share (pence): 698.00 Weighted average price per day (pence): 692.2713

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,189,613 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,189,613 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 692.2713 11,818 684.00 698.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 12 February 2025 08:05:16 126 697.00 XLON 00322122146TRLO1 12 February 2025 08:07:48 45 697.00 XLON 00322123898TRLO1 12 February 2025 08:07:48 201 697.00 XLON 00322123899TRLO1 12 February 2025 08:14:34 120 698.00 XLON 00322129064TRLO1 12 February 2025 08:14:36 34 696.00 XLON 00322129082TRLO1 12 February 2025 08:14:36 90 696.00 XLON 00322129083TRLO1 12 February 2025 08:14:37 118 695.00 XLON 00322129096TRLO1 12 February 2025 08:56:18 255 695.00 XLON 00322169942TRLO1 12 February 2025 08:56:23 129 694.00 XLON 00322170025TRLO1 12 February 2025 08:59:54 124 693.00 XLON 00322173018TRLO1 12 February 2025 08:59:54 123 693.00 XLON 00322173019TRLO1 12 February 2025 09:11:17 250 693.00 XLON 00322182953TRLO1 12 February 2025 09:11:17 4 693.00 XLON 00322182954TRLO1 12 February 2025 09:11:20 246 692.00 XLON 00322183068TRLO1 12 February 2025 10:22:17 125 693.00 XLON 00322219411TRLO1 12 February 2025 10:33:40 124 693.00 XLON 00322220022TRLO1 12 February 2025 10:33:40 194 693.00 XLON 00322220023TRLO1 12 February 2025 10:41:15 12 693.00 XLON 00322220274TRLO1 12 February 2025 10:45:57 111 693.00 XLON 00322220385TRLO1 12 February 2025 10:45:57 12 693.00 XLON 00322220386TRLO1 12 February 2025 10:45:57 320 693.00 XLON 00322220387TRLO1 12 February 2025 10:45:57 62 693.00 XLON 00322220388TRLO1 12 February 2025 10:46:23 306 693.00 XLON 00322220406TRLO1 12 February 2025 10:46:23 148 693.00 XLON 00322220407TRLO1 12 February 2025 10:47:18 63 693.00 XLON 00322220439TRLO1 12 February 2025 11:13:37 126 692.00 XLON 00322221407TRLO1 12 February 2025 11:13:37 36 691.00 XLON 00322221408TRLO1 12 February 2025 11:43:09 127 691.00 XLON 00322222348TRLO1 12 February 2025 11:43:09 503 691.00 XLON 00322222349TRLO1 12 February 2025 11:43:30 122 692.00 XLON 00322222391TRLO1 12 February 2025 11:43:50 48 692.00 XLON 00322222428TRLO1 12 February 2025 11:43:50 76 692.00 XLON 00322222429TRLO1 12 February 2025 11:44:29 121 693.00 XLON 00322222447TRLO1 12 February 2025 12:02:08 120 694.00 XLON 00322223094TRLO1 12 February 2025 12:34:04 129 696.00 XLON 00322224378TRLO1 12 February 2025 12:34:04 119 696.00 XLON 00322224379TRLO1 12 February 2025 12:51:14 75 695.00 XLON 00322224817TRLO1 12 February 2025 12:51:14 88 695.00 XLON 00322224818TRLO1 12 February 2025 12:51:14 87 695.00 XLON 00322224820TRLO1 12 February 2025 12:57:33 74 698.00 XLON 00322225078TRLO1 12 February 2025 12:57:33 78 698.00 XLON 00322225079TRLO1 12 February 2025 12:57:33 84 698.00 XLON 00322225080TRLO1 12 February 2025 12:59:22 74 698.00 XLON 00322225164TRLO1 12 February 2025 12:59:56 251 697.00 XLON 00322225193TRLO1 12 February 2025 12:59:56 133 697.00 XLON 00322225194TRLO1 12 February 2025 13:00:05 174 698.00 XLON 00322225199TRLO1 12 February 2025 13:00:54 36 698.00 XLON 00322225230TRLO1 12 February 2025 13:00:54 72 698.00 XLON 00322225231TRLO1 12 February 2025 13:04:11 256 698.00 XLON 00322225363TRLO1 12 February 2025 13:12:04 255 698.00 XLON 00322225579TRLO1 12 February 2025 13:12:50 155 697.00 XLON 00322225599TRLO1 12 February 2025 13:12:50 94 697.00 XLON 00322225600TRLO1 12 February 2025 13:30:01 12 697.00 XLON 00322226235TRLO1 12 February 2025 13:30:01 232 697.00 XLON 00322226236TRLO1 12 February 2025 13:30:08 237 696.00 XLON 00322226320TRLO1 12 February 2025 13:33:07 20 694.00 XLON 00322226864TRLO1 12 February 2025 13:33:07 232 694.00 XLON 00322226865TRLO1 12 February 2025 13:33:11 124 693.00 XLON 00322226870TRLO1 12 February 2025 13:39:16 128 692.00 XLON 00322227423TRLO1 12 February 2025 13:52:16 124 692.00 XLON 00322228203TRLO1 12 February 2025 13:56:46 88 692.00 XLON 00322228318TRLO1 12 February 2025 13:56:46 17 692.00 XLON 00322228319TRLO1 12 February 2025 13:56:46 17 692.00 XLON 00322228320TRLO1 12 February 2025 14:00:25 30 691.00 XLON 00322228413TRLO1 12 February 2025 14:00:25 44 691.00 XLON 00322228414TRLO1 12 February 2025 14:00:25 44 691.00 XLON 00322228415TRLO1 12 February 2025 14:00:32 64 690.00 XLON 00322228423TRLO1 12 February 2025 14:00:32 64 690.00 XLON 00322228424TRLO1 12 February 2025 14:05:12 126 690.00 XLON 00322228581TRLO1 12 February 2025 14:40:49 80 689.00 XLON 00322231001TRLO1 12 February 2025 14:43:26 39 689.00 XLON 00322231166TRLO1 12 February 2025 14:43:26 21 689.00 XLON 00322231167TRLO1 12 February 2025 15:06:46 37 689.00 XLON 00322232794TRLO1 12 February 2025 15:06:46 22 689.00 XLON 00322232795TRLO1 12 February 2025 15:06:46 60 689.00 XLON 00322232796TRLO1 12 February 2025 15:06:46 119 689.00 XLON 00322232797TRLO1 12 February 2025 15:15:43 235 689.00 XLON 00322233307TRLO1 12 February 2025 15:16:35 118 689.00 XLON 00322233367TRLO1 12 February 2025 15:16:58 12 689.00 XLON 00322233383TRLO1 12 February 2025 15:17:34 258 689.00 XLON 00322233404TRLO1 12 February 2025 15:22:25 58 689.00 XLON 00322233772TRLO1 12 February 2025 15:22:25 60 689.00 XLON 00322233773TRLO1 12 February 2025 15:36:06 86 688.00 XLON 00322234789TRLO1 12 February 2025 15:36:06 32 688.00 XLON 00322234790TRLO1 12 February 2025 15:43:13 57 688.00 XLON 00322235065TRLO1 12 February 2025 15:43:15 125 687.00 XLON 00322235066TRLO1 12 February 2025 15:43:25 126 687.00 XLON 00322235073TRLO1 12 February 2025 15:45:06 56 687.00 XLON 00322235174TRLO1 12 February 2025 15:45:06 70 687.00 XLON 00322235175TRLO1 12 February 2025 15:46:45 118 687.00 XLON 00322235285TRLO1 12 February 2025 15:47:57 126 685.00 XLON 00322235345TRLO1 12 February 2025 15:47:58 18 685.00 XLON 00322235347TRLO1 12 February 2025 15:56:06 101 686.00 XLON 00322235619TRLO1 12 February 2025 15:56:06 151 686.00 XLON 00322235620TRLO1 12 February 2025 16:09:49 500 686.00 XLON 00322236351TRLO1 12 February 2025 16:09:49 236 686.00 XLON 00322236352TRLO1 12 February 2025 16:09:50 127 685.00 XLON 00322236353TRLO1 12 February 2025 16:09:54 6 684.00 XLON 00322236364TRLO1 12 February 2025 16:09:54 116 684.00 XLON 00322236365TRLO1 12 February 2025 16:11:02 119 686.00 XLON 00322236437TRLO1 12 February 2025 16:14:28 71 684.00 XLON 00322236768TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970