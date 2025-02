Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2024 (tilintarkastamaton)

SIILIN VUOSI 2024: Laskenut liikevaihto painoi kannattavuutta, uuden AI- ja datapainotteisen strategian toteuttaminen käynnistynyt hyvin



Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 13.2.2025 kello 9.00

Kirkastimme vuonna 2024 uutta tekoälyyn ja dataan keskittyvää strategiaamme ja käynnistimme sen toteuttamisen onnistuneesti. Keskityimme haastavana jatkuvassa markkinatilanteessa kilpailukykymme vahvistamiseen ja kannattavuuden turvaamiseen. Markkinatilanne vaikutti kuitenkin laskevasti Siilin liikevaihtoon ja kasvuvauhtiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.



Heinä-joulukuu 2024

Siili julkisti uuden strategian elokuussa

Sovimme ostavamme enemmistöosuuden Integrations Group Oy:n osakekannasta

Nimitimme Maria Niiniharjun Private-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja Siilin johtoryhmän uudeksi jäseneksi

Toisen puolivuosikauden liikevaihto oli 52 713 (57 414) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 8,2 %

Toisen puolivuosikauden oikaistu EBITA oli 2 100 (3 732) tuhatta euroa ja vastaavasti 4,0 % (6,5 %) liikevaihdosta





Tammi–joulukuu 2024

Keskityimme vuoden alussa organisaation virtaviivaistamiseen sekä strategian kirkastamiseen

Vahvistimme data- ja AI-osaamista henkilöstön koulutuksen ja rekrytointien kautta

Sijoituimme 10. sijalle Academic Workin Young Professional Attraction Index -tutkimuksessa

Vuoden 2024 liikevaihto oli 111 899 (122 702) tuhatta euroa, jossa laskua edellisvuodesta 8,8 %

Oikaistu EBITA oli 5 409 (8 742) tuhatta euroa ja vastaavasti 4,8 % (7,1 %) liikevaihdosta





7–12/2024 7–12/2023 1–12/2024 1–12/2023 10–12/2024 10–12/2023 Liikevaihto, 1 000 EUR 52 713 57 414 111 899 122 702 28 589 30 365 Liikevaihdon kasvu, % -8,2 % -3,4 % -8,8 % 3,7 % -5,9 % -6,7 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -8,2 % -5,5 % -8,8 % 0,1 % -5,9 % -6,7 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 30,2 % 27,7 % 29,0 % 26,7 % 28,8 % 25,8 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR 2 100 3 732 5 409 8 742 1 403 2 471 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 4,0 % 6,5 % 4,8 % 7,1 % 4,9 % 8,1 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 2 058 3 399 4 752 8 409 1 361 2 138 Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 1 482 2 763 3 592 6 909 1 075 1 844 Osakekohtainen tulos, EUR 0,20 0,18 0,43 0,61 0,18 0,14 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 942 1 007 942 1 007 942 1 007 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 954 1 034 975 1 026 944 1 030 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 1 033 1 091 1 033 1 091 1 033 1 091





Näkymät vuodelle 2025 ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 108–130 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 4,7–7,7 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 26.11.2024 taloudelliset tavoitteet vuosille 2025–2028 seuraavasti:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet.

Oikaistu EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.

Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.





TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Vuosi 2024 oli markkinoiden näkökulmasta edelleen haastava sekä Siilille että koko IT-palvelusektorille. Keskityimme vuoden aikana strategiamme kirkastamiseen ja pohjan luomiseen entistä vahvemmalle kilpailukyvylle ja kannattavuudelle.

Markkinatilanne vaikutti Siilin liikevaihtoon ja kasvuvauhtiin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Koko vuoden liikevaihto päätyi noin 112 miljoonaan euroon, jossa laskua 9 % edellisvuodesta. Kansainvälisen liikevaihdon osuus jatkoi edelleen kasvuaan ja nousi edellisvuoden 27 % tasosta 29 %:iin vuonna 2024.

Kasvun hidastuminen painoi myös kannattavuutta. Oikaistu EBITA oli 5,4 miljoonaa euroa ja vastaavasti noin 5 % liikevaihdosta. Tavoitteemme on parantaa Siilin kannattavuutta kuluvana vuonna keskittymällä operatiiviseen tehokkuuteen ja kasvuun erityisesti data- ja AI-liiketoiminnassa.

Toimintaympäristön haasteista huolimatta viime vuosi oli Siilille kuitenkin monella tapaa onnistunut. Vuoden alkupuoliskolla keskityimme uuden strategiamme rakentamiseen ja organisaatiomme virtaviivaistamiseen. Aloitimme vuoden alussa myös konsulttiemme kolmitasoisen tekoälykoulutusohjelman, ja jatkoimme vuoden kuluessa siilien data- ja AI-osaamisen vahvistamista niin koulutusten kuin rekrytointienkin kautta.

Uusi strategiamme on otettu hyvin vastaan

Elokuussa julkistamassamme uudessa strategiassa asetimme datan ja tekoälyn strategiamme keskiöön. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme strateginen tekoälykumppani ja auttaa heitä saavuttamaan kilpailukykyä teknologian mahdollistamilla ratkaisuilla.

Meillä on nyt kolme strategista prioriteettia, jotka vahvistavat asemaamme tekoälyn johtavana yrityksenä:

Data- ja AI-liiketoiminnan merkittävä kasvattaminen

Edelläkävijä tekoälyavusteisessa ohjelmistokehityksessä

Huippuosaajien yhteisö



Päivitetty strategiamme ja lupauksemme ”Impact driven, AI powered” on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Tulimme vuoden aikana valituksi kumppaniksi useisiin strategiamme mukaisiin tekoäly- ja datahankkeisiin. Vuoden loppupuolella teimme useita onnistuneita strategiamme mukaisia avauksia mm. tekoälystrategioihin, -valmennuksiin ja -toteutuksiin liittyvissä projekteissa. Jatkamme edelleen panostamista strategisten asiakkuuksien kasvattamiseen ja pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamiseen.



Keskitymme kannattavuuden parantamiseen

Jatkamme operatiivisen tehokkuutemme parantamista. Keskitymme erityisesti kapasiteetin ja käyttöasteen hallintaan, kustannustehokkuuteen, tarjoomakehitykseen ja hinnoittelun optimointiin. Kannattavuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti vaiheittain. Olemme tehneet konkreettisen toimintasuunnitelman tehokkuutemme ja kannattavuutemme parantamiseksi ja toteutamme sitä määrätietoisesti sekä seuraamme sen etenemistä.

Lähdimme viime vuonna myös kehittämään toimintamallejamme kohti datalähtöisempää päätöksentekoa ja parempaa ennustamista. Lisäksi panostamme vahvasti tehokkuutta lisäävän uuden johtamismallin implementointiin, strategiaa tukeviin rekrytointeihin ja alihankinnan optimointiin. Pyrimme hakemaan kannattavaa kasvua strategian mukaisilta kasvualueilta suojellen samalla jämäkästi kannattavuutta haastavammissa markkinasegmenteissä.

Vahvistamme huippuosaajien yhteisöämme

Marraskuun alussa vahvistimme data ja AI-osaamista Siilin johtoryhmässä, kun Maria Niiniharju aloitti Private-liiketoiminnasta vastaavana johtajana ja Siilin johtoryhmän uutena jäsenenä. Strategian mukaisesti kasvatimme vuoden kuluessa osaamistamme myös rekrytoimalla uusia data ja AI-osaajia, joita meillä on nyt 43 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.

Vahvistimme vuoden lopulla integraatio-osaamistamme sopimalla enemmistöosuuden ostamisesta Integrations Group Oy:n osakekannasta. Integrations Groupin avulla olemme entistä vahvempi kumppani asiakkaillemme erilaisissa vaativissa AI- ja dataintegraatiohankkeissa.

Haluamme olla paras yhteisö digitaalisen kehittämisen ammattilaisille, ja jatkoimme viime vuonna kulttuurin ja johtamisen kehittämistä. Panostuksemme työyhteisön kehittämiseen palkittiin syksyllä, kun Siili sijoittui 10. sijalle Academic Workin Young Professional Attraction Index -tutkimuksessa.

Vietämme vuonna 2025 Siilin 20-vuotisjuhlavuotta. Takanamme on kaksi innovaatioiden ja kasvun vuosikymmentä. Tästä on hyvä jatkaa Siilin matkaa keskittymällä vuoden aikana strategian toteuttamiseen ja kannattavuuden parantamiseen. Vaikka emme näe markkinatilanteessa välittömiä piristymisen merkkejä, vuoden 2024 onnistumiset ovat osoittaneet uuden strategiamme toimivuuden. Haluan kiittää kaikkia siilejä ja asiakkaitamme viime vuodesta. Odotan innolla, että pääsemme yhdessä rakentamaan uusia innovatiivisia ratkaisuja jatkuvasti etenevän tekoälymurroksen kärjessä.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi tietomurron ja/tai työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.

Venäjän Ukrainassa käynnistämällä hyökkäyssodalla ei ole ollut eikä sillä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan. Yleinen epävarmuus ja inflaatio vaikuttivat kuitenkin edelleen vuonna 2024 erityisesti asiakkaidemme investointipäätöksiin ja siten myös Siilin liiketoimintaan heikentävästi. Talouden hitaan elpymisen odotetaan vaikuttavan Siilin liiketoimintaan ja kasvumahdollisuuksiin myös kuluvalla tilikaudella. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella markkinaympäristön muutoksen vaikutukset olivat

tilikaudella 2024 kohtalaisia, ja niiden odotetaan vähenevän vuonna 2025. Näihin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Integrations Group Oy yrityskauppa

Siili Solutions Oyj tiedotti 18.11.2024 allekirjoittaneensa sopimuksen, jolla se sopi ostavansa 51 % suomalaisen Integrations Group Oy:n osakekannasta. Kauppa Integrations Group Oy:n osakkeista saatettiin päätökseen 2.1.2025. Siili on sitoutunut lunastamaan loput 49% Integrations Group Oy:n osakekannasta tulevina vuosina osissa, osakasopimuksessa tarkemmin sovituin ehdoin, joten Integrations Group yhdistellään 100% Siili-konserniin 2.1.2025 alkaen.

Integrations Group Oy integraatiotoimituksiin ja -palveluihin erikoistunut yritys, joka toimii Espoossa ja Tampereella. Yhtiön tilikauden 2024 tilintarkastamaton liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,3 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa on 13 henkilöä. Integrations Group Oy jatkaa toimintaansa itsenäisesti omana yhtiönään ja oman brändinsä alla.

Enemmistöosuuden ostaminen Integrations Groupista toteuttaa Siilin strategista tavoitetta laajentaa liiketoimintaa datan ja generatiivisen AI:n kasvavassa markkinassa.

Hankinnalla ei ole olennaista vaikutusta Siili-konsernin liikevaihtoon, oikaistuun EBITAan tai tasearvoihin. Yhtiö tulee laatimaan IFRS 3 mukaisen hankintamenolaskelman ensimmäisen puolivuosikauden aikana.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.

Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 35 291 522,61 euroa, josta tilikauden voittoa 1 629 162,50 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025, että vuodelta 2024 maksettaisiin osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinkoina maksettaisiin esityksen mukaan yhteensä 1 460 215,62 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 42 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2025

Siili järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 13.2.2025 kello 13.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2024 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 14.3.2025.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 8.4.2025.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2025 julkaistaan 22.4.2025.

Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2025 julkaistaan 12.8.2025.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–30.9.2025 julkaistaan 21.10.2025.

Helsingissä 13. päivänä helmikuuta 2025

Siili Solutions Oyj hallitus

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki

puhelin: 040 834 1399

Talousjohtaja Aleksi Kankainen

puhelin: 040 534 2709

SIILI SOLUTIONS LYHYESTI:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. / www.siili.com/fi



Liite