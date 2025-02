KALMAR OYJ, TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2024, 13.2.2025 KLO 9.00

Kalmarin tilinpäätöstiedote tammi–joulukuulta 2024: Vakaa kannattavuus ja vahva tilauskertymä neljännellä kvartaalilla

Saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 486 (405) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä, kysyntä jatkunut vakaana

Liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 440 (509) miljoonaa euroa neljännellä neljänneksellä

Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 12,1 (11,8) prosenttia neljännellä neljänneksellä

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto oli 41 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä

tuoteryhmän liikevaihto oli 41 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä Korollinen nettovelka / EBITDA oli vuoden 2024 lopussa 0.3x

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että käytettävissä olevista voittovaroista maksetaan tilikaudelta 2024 osinkoa 0,99 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 1,00 euroa kutakin ulkona olevaa B-sarjan osaketta kohden

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Kalmar Oyj:n tilintarkastettuun tilinpäätökseen 2024.

Loka–joulukuu 2024 lyhyesti:

Saadut tilaukset kasvoivat 20 prosenttia ja olivat 486 (405) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 955 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 14 prosenttia ja oli 440 (509) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 41 (40) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 10 prosenttia ja oli 182 (202) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 39 (53) miljoonaa euroa eli 8,8 (10,4) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -14 (-7) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 53 (60) miljoonaa euroa eli 12,1 (11,8) prosenttia liikevaihdosta, laskua oli 12 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 64 (129) miljoonaa euroa.

Kauden tulos oli 27 (43) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,42 (0,67) euroa2.

Tammi–joulukuu 2024 lyhyesti:

Saadut tilaukset laskivat 2 prosenttia ja olivat 1 679 (1 705) miljoonaa euroa

Tilauskanta kauden lopussa oli 955 (31.12.2023: 1 024) miljoonaa euroa

Liikevaihto laski 16 prosenttia ja oli 1 720 (2 050) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 41 (35) prosenttia konsernin liikevaihdosta

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto laski 3 prosenttia ja oli 698 (718) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 174 (240) miljoonaa euroa eli 10,1 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää -42 (-15) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 217 (255) miljoonaa euroa eli 12,6 (12,4) prosenttia liikevaihdosta, laskua oli 15 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 249 (257) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 128 (194) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 1,99 (3,01) euroa.2





Vuoden 2025 ohjeistus

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12 prosenttia vuonna 2025.



Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata, tukien sen maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja sen laaja laitekantaa joka koostuu yli 68 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 200 työntekijää, joista 1 400 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen tuottavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille



Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30-50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.3





Yhtiön tiedot ja laadintaperiaatteet

Kalmar Oyj perustettiin Cargotec Oyj:n osittaisjakautumisessa (“jakautuminen”), jonka täytäntöönpanopäivä oli 30.6.2024. Kaupankäynti Kalmar Oyj:n osakkeilla alkoi Helsingin pörssin päälistalla 1.7.2024.

Tämän tilinpäätöstiedotteen taloudelliset tiedot on esitetty toteutuneiden Kalmar-konsernin lukujen mukaisesti taseiden 31.12.2024, 30.9.2024 ja 30.6.2024 osalta. Aiempien kausien taseet on esitetty carve-out periaatteiden mukaisesti. Konsernin tuloslaskelma on esitetty toteutuneilla luvuilla 1.7-31.12.2024 osalta ja carve-out perusteisesti kaikilta aiemmilta kausilta. Toteutuneiden lukujen ja carve-out periaatteiden eroavuudet vaikuttavat tiettyjen avainlukujen esittämiseen. Oman pääoman, korollisten velkojen ja korollisten nettovelkojen perusteella laskettavat tunnusluvut on esitetty ainoastaan 30.6.2024, 30.9.2024 ja 31.12.2024 tilanteesta, koska aikaisempien carve-out perusteisesti esitettyjen kausien tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta. Osakelukumäärien perusteella esitettävien tunnuslukujen laskennassa on käytetty 1.7.2024 listautumishetkellä olevaa osakelukumäärää kaikille listautumista edeltäville kausille. Avainlukuja, jotka perustuvat markkina-arvoon tai kaupankäyntimääriin ei ole esitetty 1.7.2024 edeltävältä ajalta.

Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä anna kuvaa siitä, millaiset taloudelliset tiedot olisivat olleet, jos Kalmar olisi ollut itsenäinen juridinen konserni ja olisi siten esittänyt erillisen konsernitilinpäätöksen esitetyiltä tilikausilta eivätkä Kalmarin tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Carve-out laadintaperiaatteet on kuvattu liitetiedossa 2. Laatimisperusta.

Kalmarin avainluvut

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out Carve-out Saadut tilaukset 486 405 20 % 1 679 1 705 -2 % Tilauskanta kauden lopussa 955 1 024 -7 % 955 1 024 -7 % Liikevaihto 440 509 -14 % 1 720 2 050 -16 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 182 202 -10 % 698 718 -3 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 41 % 40 % 41 % 35 % Liikevoitto 38,9 53,2 -27 % 174,4 240,2 -27 % Liikevoitto, % 8,8 % 10,4 % 10,1 % 11,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 53,1 60,3 -12 % 216,8 254,7 -15 % Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,1 % 11,8 % 12,6 % 12,4 % Tulos ennen veroja 36,0 53,4 -33 % 172,5 241,5 -29 % Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 64,2 128,9 -50 % 249,1 256,8 -3 % Kauden tulos 27,0 43,3 -38 % 127,9 193,8 -34 % Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR* 0,42 0,67 -38 % 1,99 3,01 -34 % Korollinen nettovelka kauden lopussa 76 -123 > 100 % 76 -123 > 100 % Nettovelkaantumisaste, % 11,9 % n/a 11,9 % n/a Korollinen nettovelka / EBITDA** 0,3 n/a 0,3 n/a Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % 18,7 % 24,4 % 18,7 % 24,4 % Henkilöstö kauden lopussa 5 207 4 991 4 % 5 207 4 991 4 % * Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella. ** Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

Tuloslaskelma on esitetty toteutuneilla luvuilla 1.7-31.12.2024 osalta ja carve-out perusteisesti kaikilta aiemmilta kausilta. Tase on esitetty toteutuneilla luvuilla 31.12.2024, 30.9.2024 ja 30.6.2024 tilanteista ja carve-out perusteisesti aiempien kausien osalta. Nettovelkaantumisaste, % ja korollinen nettovelka / EBITDA on esitetty vain 31.12.2024 tiedoilla, sillä aiempien kausien carve-out perusteiset taloudelliset tiedot eivät kuvasta Kalmar-konsernin pääoma- ja rahoitusrakennetta.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Vuosi 2024 oli Kalmarille merkittävä vuosi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Meillä on paljon syitä olla ylpeitä, kun muistelemme ensimmäistä vuotta itsenäisenä listayhtiönä, muun muassa meidän onnistunut irtautumis- ja listautumisprosessi. Tämä vuosi on luonut erinomaisen perustan tulevaisuudelle. Onnistuimme vuonna 2024 saavuttamaan vakaan liikevaihdon ja kestävän marginaalin hyödyntämällä Kalmarin johtavaa asemaa markkinoilla ja ajamalla huippuosaamista toiminnassamme, alhaisemmista myyntivolyymeista ja hitaammasta markkina-aktiviteeteista huolimatta. Edistimme strategiaamme kohti kestävää kasvua ja keskityimme vahvan perustan rakentamiseen. Olen varma, että meillä on edessämme mielenkiintoisia mahdollisuuksia, kun jatkamme toimialamme johtamista kohti kestäviä innovaatioita palvelukeskeisellä ajattelutavalla.

Koko vuoden taloudellinen suoriutuminen oli vakaa. Jatkuva keskittymisemme kaupalliseen ja operatiiviseen suorituskykyyn mahdollisti 12,1 % kannattavuuden saavuttamisen Q4:llä ja 12,6 % vuonna 2024, mikä pysyi hyvällä tasolla volyymien laskusta huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 53,1 miljoonaa euroa Q4:llä ja 216,8 miljoonaa euroa vuonna 2024, ja liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja vuonna 2024 oli 249 miljoonaa euroa. Terve velkaantumisasteemme 0,3x asettaa meidät erinomaiseen asemaan kasvustrategiamme toteuttamiseen ja antaa meille mahdollisuuden tarjota hyvää tuottoa osakkeenomistajillemme. Hallitus ehdottaa osinkoa 0,99 euroa jokaiselta A-sarjan osakkeelta ja 1,00 euroa jokaiselta ulkona olevalta B-sarjan osakkeelta tilikaudelta 2024.

Kustannussäästöohjelma joka julkaistiin Q4 2024 tuotti 35 miljoonan euron säästöt verrattuna alunperin kommunikoituun 20 miljoonan euron tavoitteeseen, joka myös tuki vuoden 2024 kannattavuutta. Elokuussa tiedotettiin liiketoiminnan suorittamisen kehittämisen aloitteesta sisältäen suunnitelman 50 miljoonaan euron bruttotehokkuuden parannuksista vuoden 2026 loppuun mennessä, mikä tukee tavoitettamme 15 % vertailukelpoisesta liikevoittomarginaalista vuoteen 2028 mennessä. Tämä ohjelma etenee suunnitelmien mukaan.

Kysyntä on pysynyt vakaalla tasolla maantieteellisistä eroista huolimatta, joista merkittävin on Pohjois-Amerikan jakeluasiakassegmentin heikkous. Vaikka jälleenmyyjien varastotasot Yhdysvalloissa ovat laskeneet ja tilanne paranee vähitellen, kysyntä on edelleen ollut heikkoa jakeluasiakassegmentissä, emmekä ennakoi merkittävää parannusta lyhyellä aikavälillä. Saadut tilaukset olivat 486 miljoonaa euroa Q4:llä ja 1 679 miljoonaa euroa vuonna 2024, mikä osoittaa kokonaisuutena vakaata kysyntää. Palveluliiketoiminnassa havaittiin hyvää vauhtia, tilausten kasvu oli 15 % neljännellä vuosineljänneksellä, ja vaikka laitetilaukset laskivat hieman edellisvuodesta, laitteet-divisioonat päättivät vuoden hyvään tulokseen, kun suhteellisen monta suurta tilausta voitettiin Q4:llä. Liikevaihto oli 440 miljoonaa euroa Q4:llä ja 1 720 miljoonaa euroa vuonna 2024, mihin vaikuttivat markkinoiden hidastunut aktiviteetti ja edelliseen vuoteen verrattuna pienempi tilauskanta. Myyntiputkemme on edelleen terveellä tasolla, ja vaikka tilausten määrä voi vaihdella riippuen asiakkaiden päätöksenteon ajoituksesta, olemme luottavaisia kykyymme saavuttaa pitkän aikavälin tavoitteemme, koska taustalla olevat pitkän aikavälin kysyntäajurit ovat edelleen hyvät. Palvelut-liikevaihto pysyi vakaampana kuin laitteet-liikevaihto, mikä tarjosi vakautta sekä liikevaihdon että kannattavuuden suhteen.

Jatkamme vuotta 2025 ja ennustamme vertailukelpoisen liikevoittoprosentin olevan yli 12 % vuonna 2025. Keskitymme edelleen strategisiin painopisteisiimme, kun jatkamme työtä kestävän kasvun ajamiseksi johtamalla toimialaa kohti sähköistymistä, nopeuttamalla palveluliiketoiminnan kasvua ja ajamalla liiketoiminnan suoriutumisen kehittämistä. Meillä on houkutteleva ja kasvava markkina, ja Kalmar on hyvissä asemissa hyötymään turvallisten, sähköisten, älykkäiden ja tuottavien ratkaisujen tarjoamista mahdollisuuksista, joita asiakkaat etsivät.

Vuosi 2024 oli kestävien innovaatioiden vuosi, ja siihen liittyi monia lanseerauksia sähköistymisen alalla. Vuonna 2024 41 % kokonaisliikevaihdostamme tuli ekoratkaisujen tuoteryhmästämme, mikä korostaa sitoutumistamme kestäviin ratkaisuihin. Vuosi on sisältänyt useita tärkeitä askelia kohti kestävää kasvua; olemme päättäneet laajentaa Ljungbyssä Ruotsissa sijaitsevaa innovaatiokeskustamme rakentamalla maailmanluokan testikeskuksen, ja olemme ilmoittaneet kumppanuudestamme Elonroadin kanssa 200 metrin sähkötien rakentamiseksi Ljungbyn innovaatiokeskukseemme sähköajoneuvojen dynaamisen latauksen pilotoimiseksi. Esittelimme myös uuden sähköisen tyhjien konttien käsittelijöiden sarjan, jotka on suunniteltu minimoimaan energiahäviöt ja optimoimaan energian keräämistä, toteutimme Kalmar Collision Warning System -järjestelmämme laajamittaisen asennuksen keskeisten asiakkaiden haarukkatrukkeihin ja julkistimme uuden Kalmar Ottawa T2 -sähköterminaalitraktorin.

Tulevaisuuteen katsoessamme uskomme kykyymme hyödyntää kestävien ja tehokkaiden materiaalinkäsittelyratkaisujen kasvavaa kysyntää. Työntekijämme, sekä nykyiset että tulevat, ovat avain menestykseemme. Jatkamme innovointia ja investoimme ihmisiin operatiivisen suorituskyvyn ajamiseksi ja pitkän aikavälin arvon tuottamiseksi asiakkaillemme ja osakkeenomistajillemme. Laaja, maailmanlaajuinen 68 000 laitteen asennettu kanta tarjoaa edelleen vahvan perustan palveluliiketoiminnan kasvulle, jota vauhditamme edelleen innovatiivisilla tarjonnoilla ja digitaalisilla ratkaisuilla.

Haluan ilmaista vilpittömät kiitokseni kaikille työntekijöille heidän omistautumisestaan ja ahkerasta työstään tämän muutoksen vuoden aikana. Kiitän myös asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme heidän jatkuvasta tuestaan ja luottamuksestaan Kalmariin.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out Carve-out Laitteet 330 270 22 % 1 099 1 167 -6 % Palvelut 156 136 15 % 580 538 8 % Muut 0 0 0 0 Yhteensä 486 405 20 % 1 679 1 705 -2 %

Tilauskanta

MEUR 31.12.2024 31.12.2023 Muutos Carve-out Laitteet 831 928 -10 % Palvelut 120 90 33 % Muut 4 7 -39 % Yhteensä 955 1 024 -7 %

Liikevaihto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out Carve-out Laitteet, ulkoinen liikevaihto 293 358 -18 % 1 160 1 442 -20 % Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 0 1 0 Palvelut 146 145 1 % 560 567 -1 % Muut 1 6 -88 % 1 41 -98 % Sisäisen liikevaihdon eliminointi 0 0 -1 0 Yhteensä 440 509 -14 % 1 720 2 050 -16 %

Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.



Liikevoitto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out Carve-out Laitteet 24,8 49,7 -50 % 139,4 201,8 -31 % Palvelut 25,7 21,2 21 % 97,8 95,6 2 % Muut -11,6 -17,7 35 % -62,7 -57,2 -10 % Yhteensä 38,9 53,2 -27 % 174,4 240,2 -27 %

Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out Carve-out Laitteet 35,5 49,7 -29 % 150,1 201,8 -26 % Palvelut 25,7 21,2 21 % 97,8 95,6 2 % Muut -8,1 -10,6 24 % -31,1 -42,7 27 % Yhteensä 53,1 60,3 -12 % 216,8 254,7 -15 %

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q4/24 Q4/23 Muutos 2024 2023 Muutos Carve-out %-yksikkö Carve-out %-yksikkö Laitteet 12,1 % 13,9 % -1,7 12,9 % 14,0 % -1,1 Palvelut 17,5 % 14,6 % 2,9 17,5 % 16,9 % 0,6 Muut n/a n/a n/a n/a Yhteensä 12,1 % 11,8 % 0,2 12,6 % 12,4 % 0,2

Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120 maassa ja työllistää noin 5 200 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2024 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai niiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Kalmar Oyj:n listautumista 1.7.2024 edeltävät kaudet lasketaan listautumishetken osakemäärän perusteella.

3 Science Based Targets initiative mukaisesti.

